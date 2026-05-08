東京・有明で絶賛開催中のドラえもん史上最大級のイベント『100％ドラえもん＆フレンズ in 東京』にてドラえもんスペシャルメニュー提供開始！新たなオリジナルグッズのラインナップも大公開！

株式会社テレビ朝日

100％ドラえもん＆フレンズ in 東京 製作委員会（テレビ朝日、藤子プロ、小学館、ADKエモーションズ、シンエイ動画、小学館集英社プロダクション）は、AllRightsReserved（ARR）の特別協力のもと、絶賛開催中の『100％ドラえもん＆フレンズ in 東京』において、5月11日（月）より、東京ドリームパーク6F「UMIKAZE KITCHEN」にてドラえもんスペシャルメニューの提供を開始いたします。

また同日より、可愛いクッキー缶が人気の青山デカーボによる「100％ドラえもん＆フレンズ オリジナル缶」を販売開始するほか、スマホストラップ（全２種）およびジッパーバッグ（３種入り）の新商品が会場内グッズエリアに登場。

なお、ドラえもんスペシャルメニューは『100％ドラえもん＆フレンズ in 東京』のチケットをお持ちでない方もお召し上がりいただけますが、グッズのご購入には有料チケットが必要となります。

全４種のフード・ドリンクが登場！ドラえもんスペシャルメニュー詳細発表

５月11日（月）より、『100％ドラえもん＆フレンズ in 東京』が開催されている東京ドリームパークの施設内6F「UMIKAZE KITCHEN」にて、ドラえもんスペシャルメニューを提供開始いたします。

本イベントでも、話題の４種の日本会場オリジナルドラえもんである「柴犬」「おにぎり」「おすもう」「桜」をモチーフに、見て・食べて・楽しめるフード・ドリンクが登場。

柴犬ドラえもんのごちそうプレート

価格：2,480円（税込）

柴犬ドラえもんが可愛い、ワクワク満載のごちそうプレート。

チキンライスやハンバーグなど定番人気フードを一皿に。

見ても楽しい、大満足の特別メニュー。

おにぎりドラえもんのにぎにぎセット

価格：1,780円（税込）

ほっと和めるおにぎりドラえもんの和風セット。

鮭とツナマヨのおにぎりに人気のおかずを添えて。

ブランチにおすすめの、やさしい味わい。

おすもうドラえもんのどすこい！かき氷

価格：1,080円（税込）

おすもうドラえもんの特製かき氷。

ブルーハワイ×ヨーグルトソースでひんやりさっぱり、

暑い日にぴったりのデザート。

中にみつ豆が入っています。混ぜてお召し上がりください。

桜ドラえもんのふわふわいちごミルク

価格：980円（税込）

桜ドラえもんがキュートな、華やかないちごミルク。

練乳ミルクにホイップとソースを重ねた一杯に。

ふわふわホイップで見た目も味も軽やかに。

販売場所：UMIKAZE KITCHEN（TOKYO DREAM PARK 6F）

主催：100％ドラえもん＆フレンズ in 東京 製作委員会 (テレビ朝日、藤子プロ、小学館、

ADKエモーションズ、シンエイ動画、小学館集英社プロダクション)

運営：株式会社トランジット

来場者限定グッズエリアに新たなオリジナルグッズが登場！

5月11日（月）から、『100％ドラえもん＆フレンズ in 東京』イベント会場内グッズエリアにて、新たなオリジナルグッズ３ラインナップの販売を開始いたします。

100％ドラえもん＆フレンズ オリジナルクッキー缶

価格：2,530円（税込）

可愛いクッキー缶が人気の青山デカーボとの、100％ドラえもん＆フレンズ限定デザインのクッキー缶を販売開始いたします。

本アイテムは、蓋面にダイヤカットを施し、中央には「100％友達あつめすず」を身につけたドラえもんを配置。その周囲にはひみつ道具をあしらい、側面には『100％ドラえもん＆フレンズ in 東京』で出会える個性豊かな28種類のドラえもんをデザインしています。「どこでもドア」をデザインした透明ケースに入り、ドラえもんがまるでどこでもドアから飛び出してくるような楽しい仕掛け付きです。

さらに、イベントのキーアイテムであるひみつ道具「100％友達あつめすず」をモチーフにしたチャームが付属します。ぜひこの機会に、華やかなクッキー缶をお手に取ってお楽しみください。

スマホストラップ（全２種）

価格：2,970円（税込）

スマホストラップは2色展開で、日常使いしやすいシンプルなデザインが魅力です。ご自身のスマホケースに挟み込むストラップホルダーには、それぞれ日本会場オリジナルドラえもん2種類が付属し、その日の気分に合わせて付け替えをお楽しみいただけます。外出時にもさりげなく作品の世界観を取り入れられるアイテムです。

※スマートフォンおよびスマートフォンケースは付属いたしません。

ジッパーバッグ（3枚入り）

価格：660円（税込）

ジッパーバッグは、本イベントのキービジュアル2種類と、ドラえもんをモチーフにした総柄セットの3枚入り。小物の整理や持ち運びはもちろん、ちょっとしたギフトにもぴったりな、実用性とデザイン性を兼ね備えたアイテムとなっています。

いずれも本イベントならではの特別なデザインとなっておりますので、ぜひこの機会にお買い求めください。

『100％ドラえもん&フレンズ in 東京』の関連エピソード YouTubeで特別配信！

『100％ドラえもん＆フレンズ in 東京』で会うことができるドラえもんのエピソードを期間限定配信中。配信エピソードの一覧・概要は下記をご確認ください。

配信期間：4月27日（月）18:00～5月26日（火）18:00

URL：https://youtu.be/HjbWgE5CQtE?si=95tKMmdP-rq04PLt

■「ホカホカ雪で雪合戦」

■「トランポリンゲン」

■「タイムピストルで”じゃまもの“は消せ」

■「のび太vs武蔵 厳流島ちょっと前の戦い」

『100％ドラえもん＆フレンズ in 東京』概要



イベント名： 100％ドラえもん＆フレンズ in 東京

会 期： 2026年3月27日（金）～9月30日（水）

会 場： 東京ドリームパーク EX STUDIO7 ほか

東京都江東区有明３-３-８

開館時間 ：10:00～18:00（17:00最終入場）

（※6月より、土日祝は9:00オープン）

アクセス ：ゆりかもめ「東京ビッグサイト駅」徒歩約５分

りんかい線 「国際展示場駅」 徒歩約９分

「東京テレポート駅」 徒歩約11分

主催 ：100％ドラえもん＆フレンズ in 東京 製作委員会

(テレビ朝日、藤子プロ、小学館、ADKエモーションズ、

シンエイ動画、小学館集英社プロダクション)

特別協力 ： AllRightsReserved(ARR)

公式サイト： doraemon100japan.com

公式SNS ：＠doraemon100_tour_japan（Instagram）

@doraemon100_jp（X）

※掲載情報は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

■ドラえもんについて

藤子・F・不二雄による日本のまんが作品。1970年小学館の「学年別学習雑誌」にて連載スタート。2020年には、連載開始50周年を迎えた。1979年テレビ朝日系にてテレビアニメ放映開始。翌1980年には、劇場版アニメ『映画ドラえもん のび太の恐竜』が公開。2013年には累計観客動員数 1 億人を突破し、日本の映画シリーズとして歴代 1 位の記録を更新しつづけている。シリーズ45作目となる『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』が大ヒット！

まんが、アニメ、映画と、今なおその人気は広がりを見せ、子どもたち、そして大人にも愛され続けている。

テレビ朝日系列【毎週土曜 ごご5時放送中】

■TOKYO DREAM PARK（東京ドリームパーク）とは

テレビ朝日のメディアシティ戦略の中核を担う複合型エンタテインメント施設。

「全ての価値の源泉はコンテンツにある」という理念のもと、自社IPなどを活用したリアルイベントに加え、様々なパートナーの皆様と共に多様な展開ができる新たなプラットフォームとして誕生します。施設内には、多目的ホール・劇場・イベントスペース・屋上広場・レストラン・スタジオなどを備え、エンタテインメントとテクノロジーが融合する発信拠点を目指します。