L’AUBE BLANC（ローブ ブラン）が伊勢丹新宿店でのPOP UP STOREを盛況のうちに終了。夏の新作『VACATION COLLECTION 2026』のオンライン販売を開始いたします。

株式会社FENETRE

株式会社FENETRE（本社：東京都港区、代表取締役：楫 真梨子）が運営するアパレルブランド「L’AUBE BLANC（ローブ ブラン）」は、2026年4月29日（水・祝）から5月5日（火・祝）まで、伊勢丹新宿店 本館2階 ザ・ステージ#2にて開催したPOP UP STOREを、盛況のうちに終了いたしました。

会期中は、夏の新作『VACATION COLLECTION 2026』を先行販売を行い、いち早く手に取れる機会として連日多くのお客様にご来場いただきました。

公式オンラインストアでは同コレクションの一般販売を2026年5月16日(土)より開始いたします。

＜L’AUBE BLANC VACATION COLLECTION 2026 コンセプト＞

"A Quiet Escape"

海辺に流れる光と、静かな空間で向き合う創作の時間。

デザイナーが過ごす穏やかな夏の休日を今季のコレクションへと落とし込みました。

光を受けて揺れる素材、自然体の中にある凛とした美しさ。

肩の力を抜いたエレガンスを、繊細なディテールと軽やかなシルエットに込めています。

今季のバケーションコレクションは、海辺に流れる光や、静かな空間で向き合う創作の時間、デザイナーが過ごす穏やかな夏の休日を形にしたコレクションです。

夏の日差しに美しく映える鮮やかなカラードレスや、職人の手によって一針ずつ仕上げられた手織りの温もりが宿るブラウスなど、繊細なディテールと軽やかなシルエットが光る全5型のアイテムが揃いました。リラックスした佇まいの中に、L’AUBE BLANCらしい凛とした気品が漂う、上質なスタイルを提案します。

オンライン発売日程：2026年5月16日(土)18:00～

L’AUBE BLANC 公式オンラインストア：https://laube-blanc.com/

Smocking Lace Volume Dress 税込\33,000Beaded Smocked Puff Sleeve Top 税込\27,500Panel Flare Shirt Dress 税込\28,600Balloon Collar Jumpsuit 税込\27,500Layered Sculpt Peplum Top 税込\22,000

＜伊勢丹新宿POP UP 開催レポート＞

今回のポップアップストアでは、2026年夏の新作コレクション「VACATION COLLECTION 2026」を先行販売いたしました。

テーマである“A Quiet Escape”を表現した会場と、職人の手仕事が光る繊細なアイテムの数々が、感度の高い来場者の注目を集めました。

特に、初日の4月29日（水・祝）や5月2日（土）には、全ラインナップの在庫を取り揃えた展開を行い、オープン直後から多くのお客様に足をお運びいただきました。直接ディレクターの楫 真梨子と交流できる場面もあり、ブランドの世界観を体感していただける特別な7日間となりました。

■L’AUBE BLANC（ローブ ブラン）について

ディレクター楫 真梨子が手がける、個々が持つしなやかな曲線美を活かしたデザインを展開するブランド。エイジレスかつタイムレスなアイテムを通じ、日常に寄り添う上質なプロダクトを提案しています。

公式サイト： https://laube-blanc.com/

公式Instagram： @laubeblanc(https://www.instagram.com/laubeblanc/)

ディレクターInstagram： @kajimari1226(https://www.instagram.com/kajimari1226/)



■本件に関するお問い合わせ

L’AUBE BLANC 広報：関口

メールアドレス：official@fenetre-tokyo.com

■一般のお客様のお問い合わせ

L’AUBE BLANC カスタマーサポート

https://laube.channel.io/home

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