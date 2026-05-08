熱中症予防の官民連携大学「暑さ対策シンポジウム2026」を5/15(金)に無料開校！踊りで学ぶ熱中症予防！♪ひと涼み音頭♪も初披露！

一般社団法人ジャパンデザイン

熱中症予防声かけプロジェクト事務局（一般社団法人ジャパンデザイン：所在地：東京都渋谷区、事務局長/社会起業家：山下太郎）は、東京都港区と共催で環境省、文部科学省、総務省消防庁から後援を受け、各省庁と連携し、全国の自治体、民間企業や関連団体、更には熱中症対策アドバイザーと共に熱中症予防について学ぶ「官民連携 暑さ対策シンポジウム2026」を2026年5月15日（金）10時～17時で東京都港区赤坂区民センターにて開催します。

官民連携 暑さ対策シンポジウム2026バナー

本シンポジウムでは年々“暑く長くなる夏”に備える為に、省庁からの最新の注意喚起や官民の優秀な取組の共有、更には官民一体の参加型勉強コンテンツを実施いたします。また最新の暑さ対策グッズや啓発方法の展示スペースなど、盛りだくさんのコンテンツを通じて、熱中症予防について周知し、熱中症患者を一人でも減らすことを目的としています。

参加は無料。下記URLからプログラムを確認頂きお申込みください。【事前登録が必要です】

https://hitosuzumi-spot.jp/content/moushikomi2026/symposium/

また、本シンポジウム冒頭では、石原宏高環境大臣※1、井上信治熱中症対策推進議員連盟会長、清家愛港区長からご挨拶を頂いた後、官民一体での「熱中症予防声かけ出陣式」も実施いたします。

※１.公務の都合により変更になる可能性がございます

踊って歌って熱中症予防啓発「ひと涼み音頭」イメージ

更に、熱中症予防声かけプロジェクトが今年から啓発活動の一環として開始する、踊って歌って学べる、熱中症予防「ひと涼み音頭」も初披露します。是非、「ひと涼み音頭」を一緒に踊って歌って熱中症予防を学んでもらえればと思います。また、今後「ひと涼み音頭」の音源は自治体や企業民間団体に無料で提供し啓発活動を推進してまいります。

気象庁の3か月予報(2026年4月21日発表)では、今年5月から7月の向こう3か月の気温は、暖かい空気の覆われやすいため、全国的に高いと発表されています。本シンポジウムでは「備えよう暑い夏！」をテーマに、長く暑い夏に備える最新の熱中症対策を官民一体となって学び、熱中症による被害者を少なくすることに取り組んで参ります。

会場イメージ写真

■熱中症予防声かけプロジェクトとは

熱中症予防声かけプロジェクトは、全国の地方自治体や官公庁、企業、民間団体が官民一体で取り組む、熱中症予防を目的としたプロジェクトです。2011年に発足し、今年で16年目となりました。

みんなで声かけをすれば、熱中症は防げます。わたしたちは、「声をかける」というコミュニケーションの力で熱中症による死亡者をゼロにすることを目指しています。プロジェクトは、医師や大学教授などの有識者による実行委員会を中心に、企業・自治体等・民間団体の賛同会員の皆様とともに官民一体での啓発活動を全国的に展開しています。

プロジェクト公式WEBサイト：https://www.hitosuzumi.jp

熱中症対策アドバイザー養成講座WEBサイト：https://hitosuzumi.jp/aboutadviser