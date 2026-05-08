広島ドラゴンフライズ 所属選手が直接指導！夢を追うジュニアアスリート向けバスケットボールクリニック開催

株式会社エメトレ

世界を目指すアスリートを応援するサプリメントブランド「SENOBIRU(セノビル)」を展開する株式会社エメトレ（所在地：東京都千代田区、代表取締役：千明 哲治、以下「エメトレ」）は、B.LEAGUE・広島ドラゴンフライズと2026年5月30日（土）、広島県廿日市市にてバスケットボールクリニックを開催いたします。

本イベントは、「成長期の子どもたちの可能性を広げる」ことを目的に、トップアスリートとの直接交流を通じて、技術向上だけでなく挑戦する楽しさやスポーツの魅力を体感していただく機会として実施いたします。

現在、スポーツ教育においては、地域によってトップアスリートからの直接指導や、成長期に必要なトレーニング・栄養に関する知識へアクセスできる機会に差があることが課題の一つとされています。

本クリニックは、こうした課題の解決に寄与する取り組みとして、広島ドラゴンフライズ 所属選手およびスクールコーチによる直接指導を実施。実技指導を通じて、バスケットボールの技術向上はもちろん、「夢を持つこと」「目標に向かって努力すること」の大切さを子どもたちに伝えます。

また、当日は、プレー面を中心とした実技指導を通じて、成長期における身体づくりの重要性にも触れながら、子どもたちの将来に役立つ気づきを提供します。

未経験のお子さまから経験者まで、それぞれのレベルに応じて楽しめる内容となっており、スポーツの入り口としても、さらなるステップアップの場としてもご参加いただけます。

◆バスケットボールクリニック概要

【日時】2026年5月30日（土）10：00～12：00

受付 9:30～

【場所】グローバルリゾート 総合スポーツセンター サンチェリー

サブアリーナ

住所：広島県廿日市市串戸6丁目1番1号

https://maps.app.goo.gl/EWQb3GQmMydxLUQn8

【対象】小学３年生～6年生 （未経験者・経験者ともに参加可能）

【定員】30名

【参加費】無料（事前申込制）

【主催】SENOBIRU（株式会社エメトレ）

【協力】広島ドラゴンフライズ

【講師】

・広島ドラゴンフライズ 所属選手1名（スペシャルコーチとして参加予定）

・広島ドラゴンフライズ スクールコーチ

◆申込フォーム

https://forms.gle/iKwFEBKfDHDuMv6TA

◆SENOIBRUについて

エメトレが展開するサプリメントブランド「SENOBIRU」では、「背伸びするから、強くなる。」をブランドスローガンに、お子さまの成長をサポートするアルギニンを高配合したサプリメント「DR.SENOBIRU」の販売や、ジュニアアスリートを応援するYouTubeチャンネル「To be Stronger」の運営、未来の日本代表やプロアスリートを目指す子どもたちの夢を応援するプログラム「チームセノビル」など、高い目標を持つ未来のアスリートを応援する様々な活動を展開しています。

SENOBIRU公式サイト

https://senobiru.com/