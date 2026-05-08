【お好み焼本舗】300円引きクーポンがアプリに届く！「母の日キャンペーン」を5月8日(金)より開催

株式会社物語コーポレーション

株式会社物語コーポレーション(本社:愛知県豊橋市/代表取締役社長:加藤 央之)が全国で21店舗を展開する『お好み焼本舗』(以下、おこほん)は、2026年5月8日(金)からアプリ会員にクーポンが届く、「母の日キャンペーン」を実施いたします。

「母の日キャンペーン」について

5月10日(日)は母の日。『お好み焼本舗』から日頃の感謝を表し「母の日キャンペーン」として、アプリ会員の皆様に、税込会計総額より300円引きのクーポンを配布いたします。ぜひ、この機会にアプリを登録して、『お好み焼本舗』で楽しいひと時をお過ごしください。

■開催期間

2026年5月8日(金)～2026年5月14日(木)

■対象店舗

『お好み焼本舗』全店

■クーポン配布対象

『お好み焼本舗』公式アプリ会員全員

■クーポン配布方法

すでに会員の方：自動でクーポンが届きます

来店当日に会員登録される方：登録後にクーポンが届きます

■使用方法

届いたクーポンのバーコードをお会計時にご提示ください

※宴会コース・テイクアウト・宅配サービスではご利用いただけません

※本クーポン券は１グループ１枚までのご利用とさせていただきます

※他の割引券・特典との併用はできません

■アプリのダウンロードはこちら

＜App Store＞ https://apple.co/3eyT8F2

＜Google Play＞ https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.okonomiyaki_honpo.members

※キャンペーン内容は予告なく変更となる場合がございます

『お好み焼本舗』について

お好み焼きと串カツを始め、鉄板焼き(ステーキ・海鮮等)やバラエティ豊かな一品料理が食べ放題でお楽しみいただけます。

看板商品の「超贅沢玉」は豊富な具材で仕上げたお好み焼きで、注文をいただいてからスタッフが特注の極厚鉄板で焼き上げてご提供しています。

串カツは、温度と揚げ時間にこだわり、サクサクの食感が人気です。選べるコースは3種類、リーズナブルで人気の「お手軽コース」(2,090円/税込2,299円)、「超贅沢玉」に串カツ、もんじゃ、鉄板焼きやデザートの種類が増える「おこほんコース」(2,690円/税込2,959円)、「厚切熟成 リブロースステーキ極」を含むステーキ・鉄板すき焼き・鉄板焼きしゃぶ、海鮮など80種類以上の豊富なメニューの「プレミアムステーキコース」(3,690円/税込4,059円)をご用意しております。また、ドリンクバー近くにある綿菓子機やかき氷機は自由にご利用いただくことができ、特にお子さまからの人気を得ています。学生からファミリー、少人数から大人数の宴会まで幅広いシーンでご利用いただけます。

※一部設置していない店舗もございます

■おこほんWEBページ：https://www.okonomiyaki-honpo.jp/

■おこほん公式X：https://twitter.com/okohon_official

■おこほん公式Instagram：https://www.instagram.com/okonomiyaki_honpo_official/

■おこほん公式Facebook：https://www.facebook.com/okonomiyakihonpo/

物語コーポレーションについて

代表者：代表取締役社長 加藤 央之

創業：1949年12月

設立：1969年9月

所在地：愛知県豊橋市西岩田5丁目7-11

資本金：59億円(2025年6月30日現在)

売上高：1,239億円(2025年6月期)

※グループ店舗売上高 約1,765億円(2025年6月期)

事業内容：外食事業の運営及びフランチャイズチェーン展開

ブランド：焼肉きんぐ/丸源ラーメン/二代目丸源/熟成醤油ラーメン きゃべとん/寿司・しゃぶしゃぶ ゆず庵/お好み焼本舗/魚貝三昧 げん屋/しゃぶとかに 源氏総本店/熟成焼肉 肉源/牛たん大好き 焼肉はっぴぃ/焼きたてのかるび 他

出店状況：国内794店舗(うち直営535店舗、FC259店舗)、海外101店舗(2026年3月31日現在)

企業サイト：https://www.monogatari.co.jp/