YouTube400万再生超! 歌ネタ王者「メンバー」芸歴20周年の挑戦オーケストラ×お笑い単独ライブの全国ツアーへ向け5月11日(月)10:00よりクラウドファンディング開始!

吉本興業株式会社

広島よしもと所属の歌ネタお笑いコンビ「メンバー」（山口提樹、潮圭太）が、芸歴20周年の集大成として、オーケストラの生演奏で歌ネタやコントを披露する「単独ライブ全国ツアー」の実現に挑みます。これに伴い、2026年5月11日（月）10:00より、FANYクラウドファンディングにてプロジェクトを開設します。2023年に皆様からの温かい支援によって実現した、オーケストラ×歌ネタのライブ「Member’s Concert」。YouTubeでのアーカイブ動画が400万回以上再生されるなど大きな反響を呼んだ伝説のステージが、さらにパワーアップして帰ってきます。一度きりの感動で終わらせるのではなく、お笑いと音楽を掛け合わせた新しいエンターテインメントをより多くの人々、そして全国へ届けるため、今一度皆様の応援とともに新たな一歩を踏み出します。

メンバー コメント

＜山口提樹＞（左）

オーケストラ歌ネタライブ全国ツアーに向けてのクラウドファンディングを立ち上げました！ぜひご支援いただき、僕たちの夢を応援してください！

＜潮圭太＞（右）

この度クラウドファンディングを立ち上げました。オーケストラの生演奏で歌ネタをするライブの全国ツアーを成功させたいという目的です。前回も皆様からたくさんのご支援をいただき広島での公演を成功させることができました。

よりパワーアップしたオーケストラライブを全国に届けたいと思っているので、よろしければご協力よろしくお願いします！

クラウドファンディング概要

日程：5月11日（月）10:00開始～7月5日（日）23:59終了

目標金額：6,000,000円

リターン例：良席チケット確約＋楽屋ツアー＋舞台上での記念撮影 50,000円

しりとりネタの中にあなたのお名前を入れます動画（60秒） 20,000円

メンバーからの直筆お手紙 3,000円 など

※目標金額に到達しなかった場合はライブを実施せず、ご支援いただいた金額を全額返金いたします。

全国ツアー概要

「Member‘s Concert ～メンバーがオーケストラの生演奏で歌ネタをやるライブ～」全国ツアー（仮）

【出演】メンバー・オーケストラ奏者

【料金】前売5,500円／当日6,000円／配信2,000円 ※ツアー共通 ※広島公演のみ配信あり

東京公演

日程：2027年1月31日（日）

場所：なかのZERO 大ホール

北海道公演

日程：2027年2月11日（木・祝）

場所：北広島市芸術文化ホール 花ホール

福岡公演

日程：2027年2月13日（土）

場所：福岡市民ホール 中ホール

大阪公演

日程：2027年3月13日（土）

場所：COOL JAPAN PARK OSAKA WWホール

広島公演 ※配信あり

日程：2027年4月17日（土）

場所：JMSアステールプラザ 大ホール

FANYクラウドファンディング：https://cf.fany.lol/

FANYチケット：https://ticket.fany.lol/

FANYオンラインチケット：https://online-ticket.yoshimoto.co.jp/