【発売わずか13日で緊急重版！】若山曜子さんの新刊『冷凍パイシートで作るお菓子とおつまみ』、Amazonで1位をキープ中です！！

株式会社主婦と生活社

（株）主婦と生活社（東京都台東区）から4/24に発売した、人気料理家・若山曜子さんの新刊『冷凍パイシートで作るお菓子とおつまみ』が、発売わずか13日で緊急重版決定！ Amazonの「デザート・スイーツ」カテゴリで発売以来1位をキープ中（5月7日現在）と売れに売れまくっています。

市販の冷凍パイシートを使って次々作れる、まいにちのおやつ、季節のとっておきのお菓子、さくっと作れるおつまみレシピを紹介しているこちらの本。市販のパイシートをぐっとおいしく焼き上げるコツ、成形のバリエーションの豊富さには目を見張るものがあり、保存版の1冊まちがいなしです！

CONTENTS

手軽に作れるジャムパイには、お気に入りのジャムを詰めてかわいらしく。市販の焼きいもで気軽に作れる焼きいもパイは、断面をキャラメリゼさせるのが味のポイント。パティスリーでおなじみのコルネだって、冷凍パイシートでこんなに美しく！クリームにもひと工夫あって最高に美味。スターバックスでおなじみのチョコレートバブカ風のパイも作れちゃいます！季節のお菓子の章には、うっとりの仕上がりのチョコレートパイも。レアチーズ風のフィリングを詰めたブルーベリーチーズパイは、これからの季節にぴったり。酸味がさわやかなレモンメレンゲパイなら、真夏でもペロリです。みんな大好きウインナーパイも、若山さんレシピならひとヒネリあって絶品！

Part1：冷凍パイシートでまいにちのおやつ

Part2：冷凍パイシートで季節のお菓子

Part3：冷凍パイシートでさくっとおつまみ

【column】

残ったパイシートでミニミニパイ

手作りパイシートの作り方

【著者紹介】

若山曜子（わかやま ようこ）

料理研究家。東京外国語大学フランス語学科卒業後、パリへ留学。ル・コルドン・ブルー、エコール・フェランディを経て、パティシエ、グラシエ、ショコラティエ、コンフィズールのフランス国家資格（CAP）を取得。パリのパティスリーなどで経験を積み、帰国後はカフェのメニュー監修、雑誌や書籍、テレビでのレシピ提案などで活躍。現在は、お菓子と料理のオンラインレッスンを主宰。著書に『溶かしバターで作るワンボウルのお菓子』『丸型で焼くからおいしいパウンドケーキ』『いたわりスープ献立』『フライパン蒸し煮』『フライパン煮込み』『フライパン煮込み2』『フライパンパスタ』『フライパンリゾット』『作っておける前菜、ほうっておけるメイン』（すべて主婦と生活社刊）など多数。

Instagram:@yoochanpetite

【書誌情報】

書名：冷凍パイシートで作るお菓子とおつまみ

著者：若山曜子

発売日：2026年4月24日（金）

定価：1760円（税込）

ISBN：978-4-391-16736-8

発行所：株式会社主婦と生活社

主婦と生活社HP：https://www.shufu.co.jp/bookmook/detail/9784391167368/

［Amazon］https://www.amazon.co.jp/dp/4391167360/

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