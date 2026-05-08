【発売わずか13日で緊急重版！】若山曜子さんの新刊『冷凍パイシートで作るお菓子とおつまみ』、Amazonで1位をキープ中です！！
（株）主婦と生活社（東京都台東区）から4/24に発売した、人気料理家・若山曜子さんの新刊『冷凍パイシートで作るお菓子とおつまみ』が、発売わずか13日で緊急重版決定！ Amazonの「デザート・スイーツ」カテゴリで発売以来1位をキープ中（5月7日現在）と売れに売れまくっています。
市販の冷凍パイシートを使って次々作れる、まいにちのおやつ、季節のとっておきのお菓子、さくっと作れるおつまみレシピを紹介しているこちらの本。市販のパイシートをぐっとおいしく焼き上げるコツ、成形のバリエーションの豊富さには目を見張るものがあり、保存版の1冊まちがいなしです！
手軽に作れるジャムパイには、お気に入りのジャムを詰めてかわいらしく。
市販の焼きいもで気軽に作れる焼きいもパイは、断面をキャラメリゼさせるのが味のポイント。
パティスリーでおなじみのコルネだって、冷凍パイシートでこんなに美しく！クリームにもひと工夫あって最高に美味。
スターバックスでおなじみのチョコレートバブカ風のパイも作れちゃいます！
季節のお菓子の章には、うっとりの仕上がりのチョコレートパイも。
レアチーズ風のフィリングを詰めたブルーベリーチーズパイは、これからの季節にぴったり。
酸味がさわやかなレモンメレンゲパイなら、真夏でもペロリです。
みんな大好きウインナーパイも、若山さんレシピならひとヒネリあって絶品！
CONTENTS
Part1：冷凍パイシートでまいにちのおやつ
Part2：冷凍パイシートで季節のお菓子
Part3：冷凍パイシートでさくっとおつまみ
【column】
残ったパイシートでミニミニパイ
手作りパイシートの作り方
【著者紹介】
若山曜子（わかやま ようこ）
料理研究家。東京外国語大学フランス語学科卒業後、パリへ留学。ル・コルドン・ブルー、エコール・フェランディを経て、パティシエ、グラシエ、ショコラティエ、コンフィズールのフランス国家資格（CAP）を取得。パリのパティスリーなどで経験を積み、帰国後はカフェのメニュー監修、雑誌や書籍、テレビでのレシピ提案などで活躍。現在は、お菓子と料理のオンラインレッスンを主宰。著書に『溶かしバターで作るワンボウルのお菓子』『丸型で焼くからおいしいパウンドケーキ』『いたわりスープ献立』『フライパン蒸し煮』『フライパン煮込み』『フライパン煮込み2』『フライパンパスタ』『フライパンリゾット』『作っておける前菜、ほうっておけるメイン』（すべて主婦と生活社刊）など多数。
Instagram:@yoochanpetite
【書誌情報】
書名：冷凍パイシートで作るお菓子とおつまみ
著者：若山曜子
発売日：2026年4月24日（金）
定価：1760円（税込）
ISBN：978-4-391-16736-8
発行所：株式会社主婦と生活社
主婦と生活社HP：https://www.shufu.co.jp/bookmook/detail/9784391167368/
［Amazon］https://www.amazon.co.jp/dp/4391167360/
［楽天ブックス］https://books.rakuten.co.jp/rb/18551263/