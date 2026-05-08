HUNTERとADAM ET ROPE′の2026SSコラボレーション！遮光性の高い晴雨兼用傘や人気のレインシューズなどラインアップ。

株式会社ジュン

株式会社ジュン(本社：東京都港区、代表取締役社長：佐々木進、以下「ジュン」)が展開する「ADAM ET ROPE'(アダム エ ロぺ)」は、「HUNTER（ハンター）」とのコラボレーションアイテムを発売します。本アイテムは、2026年5月7日(木)より、ジュンの公式オンラインショッピングストア「J’aDoRe JUN ONLINE(ジャドール ジュン オンライン)」にて予約受付を開始。 2026年5月30日(土)よりADAM ETROPE'全店舗、J’aDoRe JUN ONLINEにて入荷次第順次販売いたします。

2026年で創立170周年を迎える英国の老舗ブランド「HUNTER(ハンター)」とADAM ET ROPE'のコラボレーション企画。

本コレクションでは、初めて別注する晴雨兼用の傘から、シューズやバッグまで幅広く6型を展開。

前回好評を博した耐水性レザーのローファーミュールに加え、ネオプレン素材の新型レインブーツ、リバーシブル仕様のトートバッグ、軽量でトラベルにも最適なナップサック、そして高い遮光性を誇る晴雨兼用傘など、機能性とデザイン性を兼ね備えたアイテムが揃います。

ADAM ET ROPE'限定でモノトーンに仕上げたロゴで日常に取り入れやすいデザインになった別注コレクションをぜひご覧ください。

詳細を見る :https://www.junonline.jp/news/482858

■HUNTER for ADAM ET ROPE'

https://www.junonline.jp/news/482858

EXCLUSIVE ALL WEATHER AUTO COMPACT UMBRELLA

Price \9,900 tax in

Color Silver

ITEM No.EUZ36370

EXCLUSIVE TRAVEL MULTI FUNCTION TOTE

Price \16,500 tax in

Color Silver

ITEM No.EUX36190

EXCLUSIVE TRAVEL MULTI FUNCTION TOTE

Price \16,500 tax in

Color Black

ITEM No.EUX36180

※実際の商品とは一部デザインが異なる場合がございます。詳しくは商品ページをご覧ください。

EXCLUSIVE LOAFER MULE

Price \27,500 tax in

Color Black/ Ivory

ITEM No.EUA36570

EXCLUSIVE ORIGINAL NEOPRENE CHELSEA BOOT

Price \20,900 tax in

Color Black

ITEM No.EUA36580

EXCLUSIVE TRAVEL DRAWSTRING BACKPACK TOTE

Price \8,800 tax in

Color Ivory

ITEM No.EUX36200



