伝説のダイバーズウォッチブランド「SQUALE(スクワーレ)」 - 新作腕時計

株式会社ビヨンクール

株式会社ビヨンクール（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：荒井雄志）が運営するウォッチセレクトショップ「H°M’S” WatchStore（エイチエムエスウォッチストア）」は、スイスの老舗ダイバーズウォッチブランド「SQUALE（スクワーレ）」より、ブランドの歴史を受け継ぐクラシカルなダイバーズウォッチ「SUB-37」と、現代的なサイズバランスと高性能を融合した「Matic S」。SQUALEが長年培ってきたプロフェッショナルダイバーズウォッチとしての技術力とデザイン哲学を、それぞれ異なるアプローチで表現した注目のラインアップです。

■原点回帰を果たした、クラシックダイバー「SUB-37 Legend」

「SUB-37 Legend」は、SQUALEの歴史的なダイバーズウォッチのDNAを色濃く受け継ぎながら、現代の技術と快適性を融合した新作。37mmケースというコンパクトなサイズに、300m防水性能を備えた本格仕様を実現。ヴィンテージダイバーを彷彿とさせるバランスの取れたケースデザインに、サファイア製ボックスガラス、逆回転防止ベゼル、Super-LumiNova Old Radiumを採用し、高い視認性とクラシカルな雰囲気を両立しています。ムーブメントにはスイス製Sellita SW200-1自動巻きを搭載し、実用性と信頼性も確保。伝統的な美しさを持ちながら、現代のユーザーに求められる性能を高次元で備えたモデルとして、SQUALEの新たな定番となる一本です。

■モダンダイバーとして進化した「Matic S」Matic S

「Matic S」は、従来のMaticコレクションをより都会的かつ日常使いしやすいサイズへアップデートしたモデルです。39.5mmへとサイズダウンしたケースは装着感を向上させるだけでなく、デザイン全体にも洗練された印象を与えています。従来モデルよりスリム化されたケースフォルムに加え、3時位置へ変更されたリューズ配置によって、より対称的でスマートなシルエットを実現しました。600m防水というプロフェッショナルダイバーズレベルの高性能を維持しつつ、新たな文字盤デザインやストラップバリエーションを採用。ハイドロレザーやモザイクラバーストラップなど、スポーティさと上質感を融合したスタイルは、海だけでなく日常のあらゆるシーンに対応します。SQUALEらしいツールウォッチ精神を守りながら、現代的なラグジュアリーさを加えた進化系モデルです。

■ SQUALEが提案する、新時代のダイバーズウォッチコレクション

今回登場する「SUB-37 Legend」と「Matic S」は、それぞれ異なるアプローチでSQUALEの魅力を表現しています。クラシックダイバーズの本質を追求したSUB-37、そして現代的な進化を遂げたMatic S。どちらもSQUALEが長年培ってきたダイバーズウォッチ専門ブランドとしての技術力と哲学を体現するモデルです。

■発売日

2026年5月9日（土）より、エイチエムエスウォッチストア 表参道にて先行販売を開始。その後、202６年5月18日（月）より、エイチエムエスウォッチストア公式オンラインストアにて一般発売開始。

Sub-37

SUB-37BKBK.RBK - \308,000(税込）

商品詳細

ケース径 : 37mm

ケース縦 : 45mm

ケース厚み : 11mm

ケース : 316L ステンレススチール

ガラス : ボックスサファイアガラス/反射防止コーティング

ベゼル素材 : 単方向回転/サファイアインサート

蓄光 : SuperLuminova Old Radium

ラグ幅 : 19mm

防水 : 30ATM（300M）

ムーブメント : Sellita SW 200-1 自動巻き

パワーリザーブ : 38H

Matic S

MATICLBWLB.MRLB - \264,000(税込）MATICGBKBK.RLOR - \297,000(税込）MATICLBWT.MRWT - \286,000(税込）

商品詳細

ケース径 : 39.5mm

ケース縦 : 47mm

ケース厚み : 12.6mm

ケース : 316L ステンレススチール

ガラス : ドーム型サファイアガラス/反射防止コーティング

ベゼル素材 : エナメル加工/単方向回転

蓄光 : スーパールミノバ C1

ラグ幅 : 19mm

防水 : 60ATM（600M）

ムーブメント : Sellita SW 200-1 自動巻き

パワーリザーブ : 38H

▼ 販売店舗

H°M’S” WatchStore 表参道

H°M’S” WatchStore オンラインストア（ https://www.hms-watchstore.com/ )

▼ お客様お問い合わせ先

店名: エイチエムエスウォッチストア表参道

住所: 東京都渋谷区神宮前4-4-9-1F

03-6438-9321