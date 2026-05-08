【看護DXアワード審査委員のお知らせ】元日本看護連盟会長・大島敏子氏が看護DXアワード2026の審査委員に就任

一般社団法人日本男性看護師會

一般社団法人日本男性看護師會（東京都新宿区・代表理事：坪田康佑、以下「本会」）は、「看護DXアワード2026」の審査委員として、元日本看護連盟会長・大島敏子氏が就任したことをお知らせします。

■ 就任の背景

看護DXアワード2026は、看護記録・看護教育・看護マネジメント・訪問看護・患者支援の5分野において、看護現場に本当に役立つデジタルサービスを表彰するアワードです。昨年の初開催では、看護専門誌をはじめYahoo!ニュース等を含む多くの媒体に掲載され、看護業界・ヘルスケアDX領域で広く注目を集めました。

第2回となる今年は、審査の公正性・専門性をさらに高めるため、看護政策・看護管理の両面で第一線を歩んできた大島敏子氏に審査委員をお引き受けいただきました。

■ 新審査委員のご紹介

大島 敏子（元日本看護連盟 会長 ／ フリージア・ナースの会 会長）

横須賀共済病院師長、横須賀北部共済病院看護部長を経て、神戸大学医学部附属病院副病院長・看護部長を歴任後、非常勤講師・医学研究員、文部科学省 受託研究評価委員（2023年）就任し、2019年より日本看護連盟会長に就任し、看護職の政策立案・職能向上に長年活動。

■ 審査員コメント

大島 敏子（元日本看護連盟 会長 ／ フリージア・ナースの会 会長）

長年にわたり人手不足にあえぐ看護界、各職場において業務改善や人材開発やワークシェアに勤しんできましたが、WLBや働き方改革に追いつかない現状が散見します。加えてコロナ禍以降激変した管理の視点は、スピード感や規模の拡大が求められ、デジタル化やAI開発が欠かせません。持続可能な社会保障制度の維持のため、企業とも協働し、連携し、安全な臨床の課題を解決し新たな働きやすい職場を作り上げてゆきましょう。

一般社団法人日本男性看護師會 代表理事 坪田 康佑（看護師、国会議員政策担当秘書）

大島敏子先生は、看護連盟会長として看護政策の最前線を歩んでこられただけでなく、看護師としてグッドデザイン賞を受賞された、看護業界における挑戦と革新の先駆者です。先生の受賞を知ったとき、看護師がデザインという視点で社会に貢献できるのだと強く感じ、私自身もグッドデザイン賞への挑戦を決意しました。その後、受賞という形で夢を叶えることができたのも、先生の背中があったからこそです。そしてその経験が、現場の看護師が安心して選べるDXサービスを可視化したいという思いにつながり、このアワードの創設へと至りました。そんな先生に審査委員をお引き受けいただけたことは、私にとって格別の喜びです。看護政策・看護管理・現場、三つの視点を持つ審査委員陣で、現場の看護師が本当に信頼できるDXサービスを選んでまいります。

株式会社S.U.N 代表取締役 宮田俊（看護師）

深刻な人手不足が続く看護業界において、DXはもはや選択肢ではなく、持続可能性を担保するための必須条件です。株式会社S.U.Nは、看護師の視点から『本当に現場が求めているソリューション』を正当に評価し、社会に広める役割を担いたいと考えています。現場の痛みを知る看護職と、革新的な技術を持つ企業が手を取り合う。このアワードが、看護の現場に実利をもたらすエコシステムの起点となることを期待しています。

■ 2026年審査委員

大島 敏子（元日本看護連盟 会長 ／ 認定看護管理者研修講師）※新任

坪田 康佑（一般社団法人日本男性看護師會 代表理事 ／ 看護師・国会議員政策担当秘書）

宮田 俊（株式会社S.U.N 代表取締役 ／ 看護師）

■ アワード・予選ピッチ大会について

看護DXアワード2026の予選ピッチ大会は、2025年5月19日（月）13:00～15:00にオンラインにて開催します。

https://nursedx.peatix.com/

表彰式：2026年7月8日（火）12:00～13:00

東京ビッグサイト（国際モダンホスピタルショウ・ナースまつり2026内）

■ 一般社団法人日本男性看護師會について（新規会員募集中）

2014年9月設立。Nursing for Nursesをモットーに看護職全体の課題解決を通し、患者を含む医療環境整備を目的に活動する団体。看護DXアワード主催・カスタマーハラスメント対策・産業看護支援・訪問看護支援など多領域で活動を展開。各都道府県看護協会・学会での年間50本以上の講演など、看護師を取り巻く環境改善に幅広く取り組む。女性看護師も含め、医療に関わるすべての人に開かれた団体。

現在、性別を問わず、共に医療現場をアップデートしていく仲間を随時募集しております。各種セミナーや交流会など、看護師に役立つコンテンツをご用意しています。

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