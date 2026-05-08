お昼寝系ガールズユニット「Suupeas」渾身のラブバラード「きっと」を5月8日(金)配信リリース(˘ω˘)スヤァ

株式会社TWIN PLANET

株式会社TWIN PLANET＜ツインプラネット＞（本社：東京都渋谷区、代表取締役：⽮嶋健⼆）と株式会社インクストゥエンター（本社：東京都渋谷区、代表取締役：田村優）の2社共同プロジェクトとして誕生した、ひなぷ（武田雛歩）とはるぽんからなるお昼寝系2人組ガールズ音楽ユニット・Suupeas（すーぴーず）が、新曲となる渾身のラブバラード「きっと」を5月8日(金)に配信リリースいたしました。

「Suupeas」7th Digital Single「きっと」配信リンク ：https://suupeas.lnk.to/Surely(https://suupeas.lnk.to/Surely)

「Suupeas」7th Digital Single「きっと」Official Audio：https://youtu.be/8Gbln7wYgMQ(https://youtu.be/8Gbln7wYgMQ)

声優、プロ雀士（最近、「第11期桜蕾戦」にて優勝し、初のタイトルを獲得）とマルチに活動するひなぷ（武田雛歩）と、DJに磨きをかけ、最近では地上波ドラマデビューと俳優業にもチャレンジするはるぽんが、"新しいSuupeasがみれる曲"として届ける、これまでとはサウンド感の異なる本作。 YouTube総再生数が3,000万回を超える気鋭のクリエイター・栗山夕璃が制作を手がけ、"心地よい微睡（まどろみ）"から"残酷な目覚め"へと至る、恋の終着点を描いています。

■7th Digital Single「きっと」楽曲情報

幸せだった記憶という名の“心地よい微睡（まどろみ）”から、冷え切った結末という名の“残酷な目覚め”へと至るラブバラード

Suupeasの新曲「きっと」は、幸せだった記憶という名の“心地よい微睡（まどろみ）”から、冷え切った結末という名の“残酷な目覚め”へと至る、恋の終着点を描いたラブバラードです。

独創的なリズム解釈と中毒性の高いメロディラインで数々のヒット作を世に送り出してきた気鋭のクリエイター・栗山夕璃が制作した渾身の一作。



二人の間に流れる愛を『錯覚だっていい。』とすがる叫びは、まるで覚めない夢の中に逃げ込みたいと願う、夜明け前の混濁とした意識を写し出しているかのよう。

かつて与えられた『宝物』という魔法が解け、現実という冷たい雨に打たれる瞬間の喪失感を、『空虚』という言葉で鋭く切り取りました。



印象的なタイトル「きっと」に込められたのは、一縷の希望なのか、眠りにつく瞬間に唱える自分への暗示なのか―

その曖昧で繊細な心の機微を、深い眠りへと誘うメロウな質感と、身体を揺らすグルーヴが同居するバラードへと昇華。

聴き手の耳に残る心地よいビートが、現実と夢の境界線を揺るがせ、物語の世界観をより立体的に浮かび上がらせる一曲となっています。

タイトル ：「きっと」

作詞・作曲：栗山夕璃

配信日時 ：5月8日(金)0時

配信先 ：https://suupeas.lnk.to/Surely

Official Audio ：https://youtu.be/8Gbln7wYgMQ

■コメント

ひなぷ（武田雛歩） コメント

Suupeas 7th single 「きっと」がリリースされました！今回数々のヒット作を手がけられた栗山夕璃さんに作詞作曲をしていただきました。

これまでとサウンド感がかなり変わったSuupeasのせつないチル曲爆誕！

幸せだった記憶という名の「心地よい微睡（まどろみ）」から、冷え切った結末という名の「残酷な目覚め」へと至る、恋の終着点。

LIVEでみなさんに聴いていただけるのがたのしみです！耳に残る心地よいビートとともに「きっと」の世界に浸りましょう。

プロフィール

Part ：Main Vocal

Age ：27

Birth：1999.3.3

Birthplace：Ehime

お昼寝に対する気持ち：お家時間で一番好きなひととき

好みのお昼寝時間帯 ：昼下がり

趣味・特技 ：アニメ鑑賞、民謡

実は、プロ雀士（日本プロ麻雀連盟所属）、「第11期桜蕾戦」優勝

さらに、『ヒプノシスマイク』を生み出した百瀬祐一郎氏が手がけるタイムレス音楽IPプロジェクト「デートウォーズ（DATE WARS）」で【櫛名田比女 留魅（くしなだひめ とみ）】役

TikTok：@hinaho0303（https://www.tiktok.com/@hinaho0303）

X：@hinaho_0303（https://x.com/hinaho_0303）

Instagram：@hinaho_tkm（https://www.instagram.com/hinaho_tkm/）

はるぽん コメント

Suupeasの待ちに待った新曲！「きっと」

聞いた瞬間から今までのSuupeasとは違うぞ!?となる、新しいSuupeasがみれる曲となっております！

気持ちいい音に乗ってスヤァな気持ちになってください(˘ω˘)ｽﾔｧ

プロフィール

Part ：Guitar＆DJ＆サンプラー使い

Age ：23

Birth：2002.8.21

Birthplace：Ehime

お昼寝に対する気持ち：罪悪感と幸福感のせめぎ合い

好みのお昼寝時間帯 ：陽が落ちてきた頃

趣味・特技 ：お散歩、どんな動物とも触れ合える、インナービューティーに詳しい、ストレッチ（ストレッチマン）

TikTok：@haruponchaaan（https://www.tiktok.com/@haruponchaaan）

X：@harupondayon（https://x.com/harupondayon）

Instagram：@haruponchandesu（https://www.instagram.com/haruponchandesu）

（作詞・作曲）栗山夕璃 コメント

「きっと」を制作させていただきました。栗山夕璃です。

アンタに何を言っても無駄なんだろうなっていう曲を作りました。

素敵な歌声の表現と一緒に是非楽しんでいただけたら幸いです！！

プロフィール

2014年8月よりボーカロイドプロデューサー「蜂屋ななし」として活動を開始。

ギターロックやエレクトロスウィングをベースにし、毒を持った歌詞を含む美しいメロディとクセになる独特のアレンジ、音圧が融合したサウンドで唯一無二の世界観を表現し、多くの人を魅了する。

その後2021年2月に活動名を「栗山夕璃」に改名。同年11月には自身がGt＆Vocalを務めるスリーピースバンド「Van de Shop」を結成し、バンド形式での活動を開始。アニメやドラマのオープニングやエンディングテーマに数多く選ばれるなど、これまでネット系と言われるアーティストには留まらない、ジャンルを超えた幅広い可能性を感じるものになっている。

改名後も楽曲の人気は衰えることなく、現在YouTubeでの総再生数は3.000万超え。

また、自身の音楽制作だけに留まることなくクラブイベントでのDJや様々な有名アーティストへの楽曲提供、コラボ楽曲やライブでのゲスト出演等、ボーカロイドを中心により多くの活動の幅を広げており、個人としての注目度もさらに高まっている。

■Suupeas ライブ情報

ワンマン風・定期ライブ「SING寝具SING～集まれ！不眠星人🌟～」

・愛媛公演

開催日：6月13日(土)

会 場：Double-U studio

・東京公演

開催日：7月13日(月)

会 場：Zepp Shinjuku (TOKYO) B3F RING STAGE

公式サイト：https://suupeas.net/news/singsingsing_huminnseijinn/

「NIGHT HIKE - scramble - ’26」

出演日：5月17日(日)

会 場：渋谷5会場

公式サイト：https://nighthike.net/news/z8_5O6Df

「DRAGON NIGHT TATSUAKI追悼」

出演日：6月14日(日)

会 場：W studio RED（愛媛）

■Suupeas プロフィール

「Suupeas（すーぴーず）」は、歌手に声優、プロ雀士と幅広く活動し、TikTokフォロワーは33.4万人を超えるひなぷ（武田雛歩）と、ちょっと変わったことも真顔でできる謎の美少女（サンプラー使い）はるぽんからなる、見た目も性格も、ゆるゆる、ふわふわな2人がボカロPによるボカロックを歌う「お昼寝系」2人組ガールズ音楽ユニット。

お昼寝のような絶対的幸福感をお届けしたい気持ちです。

「Suupeas」公式SNS

公式サイト：https://suupeas.net/

TikTok：@suupeasofficial（https://www.tiktok.com/@suupeasofficial）

X：@Suupeasofficial（https://x.com/suupeasofficial）

Instagram：@suupeas_official（https://www.instagram.com/suupeas_official）

YouTube：@suupeasofficial（https://www.youtube.com/@suupeasofficial）

ニコニコ動画：ID:135299567（https://www.xiaohongshu.com/user/profile/66fcf13b000000001d0322d8）

「Suupeas」海外公式SNS

微博 Weibo ：https://weibo.com/u/7958804109

小红书 REDBOOK：https://www.xiaohongshu.com/user/profile/66fcf13b000000001d0322d8

抖音 Douyin：https://v.douyin.com/iUSX73r8/

Bilibili ：https://space.bilibili.com/3546756704897584