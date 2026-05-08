「誰もいなくなった東京」を舞台にしたピクセルアートアドベンチャーゲーム『Tokyo Stories』、ハピネットがパブリッシャーに決定！

株式会社ドリコム

株式会社ドリコム（本社：東京都品川区、代表取締役社長：内藤裕紀、以下ドリコム）が企画・開発を行い、株式会社CharacterBankが開発協力するピクセルアートアドベンチャーゲーム『Tokyo Stories』が、株式会社ハピネットのゲームレーベル「Happinet Indie Collection」のタイトルとしてパブリッシュされることが決定しました。

また、5月22日（金）より開催される「BitSummit PUNCH（ビットサミットパンチ）」では、開発中の最新版デモがプレイできる試遊コーナーを始め、『Tokyo Stories』を楽しめる各種企画をハピネットブースにて展開予定です。

各種ゲーム情報やニュースはこちらから！

『Tokyo Stories』公式ホームページ：https://tokyo-stories.info/

『Tokyo Stories』公式X：https://x.com/tky_stories

『Tokyo Stories』Steamストアページ：https://store.steampowered.com/app/2251970/Tokyo_Stories/

『Tokyo Stories』トレーラー：https://youtu.be/HCkwaejTfRM

Happinet GAMES / Happinet Indie Collection 公式X：@happinet_game

『Tokyo Stories』について

『Tokyo Stories』は「ピクセルアートと3Dを融合させたビジュアル表現」を特徴とした3Dアドベンチャーゲームです。

「誰もいなくなった東京」を舞台に重なるいくつもの物語。

親友はなぜ主人公の前から消えてしまったのか、この都市は何を伝えようとしているのか、多くの断片が集まり徐々に核心へと迫っていきます。

※ゲーム画面は開発中のものです。

ゲーム内容

キャラクター

○スズ（主人公）

突然消えてしまった友人を連れ帰るために、この町へやってきた。

○ユノ

目的は誰にも伝えず、この町に消えていった少女。

○青年

誰にも言えない秘密を隠しに、この町へやってきた。

彼らが紡ぎあげる物語は、徐々に牙を向き始め

やがて、全てが思わぬ方向へ堕ちていく…

商品概要

タイトル：Tokyo Stories

発売日：未定

価格：未定

対応機種：Steam

ジャンル：アドベンチャー

プレイ人数：1人（オンラインプレイ非対応）

言語：日本語/英語/フランス語/イタリア語/ドイツ語/スペイン語/ポルトガル語/中国語（繁体）/中国語（簡体）

ブラジルポルトガル語（予定）

コピーライト：(C) Drecom Co., Ltd. All Rights Reserved. Published by Happinet.

企画・開発：株式会社ドリコム

開発協力：株式会社CharacterBank

『Tokyo Stories』公式ホームページ：https://tokyo-stories.info/

『Tokyo Stories』公式X：https://x.com/tky_stories

『Tokyo Stories』Steamストアページ：https://store.steampowered.com/app/2251970/Tokyo_Stories/

『Tokyo Stories』トレーラー：https://youtu.be/HCkwaejTfRM

Happinet GAMES / Happinet Indie Collection 公式X：@happinet_game

(C)2026 Valve Corporation. SteamおよびSteamロゴは、米国および／またはその他の国のValve Corporationの商標および／または登録商標です。

『Tokyo Stories』 「BitSummit PUNCH」出展決定！試遊コーナーを始め、各種企画を展開！

「BitSummit PUNCH」では、ハピネットブース内で『Tokyo Stories』に関するエリアを展開。

最新版デモの試遊が出来るエリアを始め、『Tokyo Stories』の世界観が楽しめるようなレイアウト・企画内容を準備！

詳細については『Tokyo Stories』の公式Xで後日紹介を予定していますので、続報をお待ちください！

■「BitSummit PUNCH（ビットサミット パンチ）」 概要

開催日：2026年5月22日（金）～24日（日）※22日（金）はビジネスデイになります。

開催場所：〒606-8343 京都市左京区岡崎成勝寺町9-1（二条通東大路東入）

京都市勧業館みやこめっせ

公式HP：https://bitsummit.org/

会場内マップ：https://bitsummit.org/venue/

◎ハピネットブース出展位置：1F A-04（予定）

※出展内容は予告なく変更となる可能性がございます。

※イベントへの参加方法については、BitSummit公式HPよりご確認ください。

■Happinet Indie Collection（ハピネットインディーコレクション）について

“おもしろいインディーゲームを世界中からセレクトし、ゲームファンへ新しい体験を提供する”をコンセプトに掲げて立ち上げたレーベルです。ジャンルは限定せず、クオリティが高く優良なインディータイトルを展開していきます。

■開発協力「株式会社CharacterBank」について

「Hack the next experience. ココロ動かす次世代の「体験」を創り続ける」をミッションに掲げ、何事も楽しみ続け、何が面白いかを考え続け、自分たちが思う最高のモノを作り続けます。

【会社概要】

名称：株式会社CharacterBank

代表：代表取締役 三上航人

設立：2019年3月18日

所在地：京都府京都市下京区官社殿町199 パピリオビル

URL：https://character-bank.com/

■株式会社ドリコムについて

株式会社ドリコムは、「with entertainment～人々の期待を超える～」というミッションの下、IP×テクノロジーを軸として、エンターテインメント・コンテンツをグローバルに提供する企業です。ゲームをはじめとしたIPコンテンツビジネスに10年以上の実績を持ち、さらには出版、アニメ、MD（マーチャンダイジング）など、IPを作り、育てる事業を展開しています。

大規模なモバイルゲーム開発・運用のノウハウを活かしたBtoB事業、Web3や生成AIなどのテクノロジーの活用によってエンターテインメントの幅を広げ、ユーザーを魅了する新しい価値を提供します。

【会社概要】

名称：株式会社ドリコム

代表：代表取締役社長 内藤裕紀

設立：2001年11月13日

所在地：東京都品川区大崎 2丁目１番１号 ThinkPark Tower 19 階

URL：https://drecom.co.jp/