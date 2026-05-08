26卒新入社員3名が入社、歓迎会とリフレッシュ会を開催。約1カ月の体系的な新人研修と連動し、早期定着と戦力化を支援

ティーコム株式会社

「人を想い、共に挑み、BESTを紡ぐ。未来は、笑顔で拓こう。」をコンセプトに、ロジスティックス業務からICTソリューション、ソフトウェア開発、テクニカルサポートまで、幅広いIT関連サービスを提供するティーコム株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長：岡松美樹)は、2026年4月、26卒新入社員3名を迎え入れました。当社では人材育成を重要な経営テーマと位置づけ、入社直後から約1カ月にわたる体系的な新人研修プログラムを実施。これに伴い、4月17日(金)には歓迎会を兼ねた社内リフレッシュ会を開催し、研修と連動した定着支援の取り組みを行いました。

■人材育成を軸とした体系的な新人研修を実施

ティーコムでは、新入社員の早期定着と戦力化を目的に、入社後すぐに段階的な研修プログラムを展開しています。研修では、社会人基礎力から実務理解、組織適応までを一貫して学べる内容とし、以下の領域を体系的に習得します。

- 社会人基礎力（ビジネスマナー／報連相／電話応対）- 思考力・業務遂行力（ロジカルシンキング／タイムマネジメント）- ビジネス実務（ビジネスライティング／商流・収益構造理解）- 組織理解・環境適応（職場見学／個別面談／バディ制度／情報セキュリティ）

また、各研修の節目ではレポート発表や振り返りを行い、インプットだけでなくアウトプットを重視した設計としています。

■歓迎会を兼ねたリフレッシュ会で交流を促進

4月に入社した新入社員が、本社での1か月間の研修を終え、5月から各現場へ配属されるタイミングに合わせ、部署を越えた交流の場として「豪華版リフレッシュ会」を開催しました。

配属後は他部署のメンバーと顔を合わせる機会が少なくなることから、新入社員の歓迎と送り出しの意味を込め、一人ひとりに個別のお寿司を用意。和やかな雰囲気の中でコミュニケーションを深めました。

今回の取り組みは、新入社員が安心して新しい環境へ踏み出せるよう、会社全体でサポートしていく姿勢を示すものです。

今後も社員同士のつながりを育み、働きやすい職場づくりを進めてまいります。

■健康チェックで働きやすい環境づくりを推進

当日は、住友生命保険相互会社が主催する健康チェックイベントも実施。血管年齢や肌年齢の測定を通じて、自身の健康状態を可視化する機会を提供しました。

社員の健康意識を高める取り組みとして、日常業務だけでなくこうした機会を積極的に取り入れています。

■人材育成と組織づくりの両立へ

ティーコムでは、単なる研修にとどまらず、現場との接続や対話機会を重視した人材育成を推進しています。

今後も、新入社員一人ひとりが安心して成長できる環境整備と、組織全体の活性化を両立し、持続的な企業成長を目指してまいります。

【会社概要】

社名：ティーコム株式会社

設立：1954年1月28日

代表者：岡松美樹

事業内容：大手通信事業者向けロジスティックス業務、ITインフラ設計・構築・運用・保守、業務系WEBアプリケーション開発、ヘルプデスクなど

許認可：一般労働者派遣事業：(派)13-305691 / ISMS：ISO27001

本社：東京都港区三田4-1-4 城南ビルディング三田6F

URL：https://www.tcomm.co.jp/