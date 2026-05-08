港区×熱中症予防声かけプロジェクト　暑さ対策シンポジウム2026

日時

港区昨年度の様子

令和8年5月15日（金曜）午前10時から午後5時まで

場所

赤坂区民センター 区民ホール、多目的室（港区赤坂四丁目18番13号 赤坂コミュニティーぷらざ3階・4階）

対象

全国自治体、プロジェクト賛同企業・団体、その他熱中症啓発団体 等

プログラム（抜粋）

【展示】

- 熱中症予防声かけ出陣式参加者（予定）：港区長、環境大臣、熱中症対策推進議員連盟会長 等- 港区気候非常事態宣言宣言者：港区長 清家 愛- ひと涼み音頭お披露目- 官民連携体験会講師：救命専門医 三宅 康史 氏- 今夏の気象講師：気象予報士 水越 祐一 氏

多目的室にて最新の暑さ対策グッズ等を展示します

港区気候非常事態宣言の発信ポイント

気候危機を「非常事態」と位置づけ、区民・事業者の主体的行動を後押しします。

≪宣言の主な柱≫

- 気候変動から、「いのち」と「暮らし」を守る適応策の推進- 「2050年ゼロカーボンシティ」実現に向けた取組を加速- 情報発信を強化し、行動変容を促進