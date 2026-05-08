港区×熱中症予防声かけプロジェクト　暑さ対策シンポジウム2026

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港区



昨年度の様子

日時

令和8年5月15日（金曜）午前10時から午後5時まで


場所

赤坂区民センター　区民ホール、多目的室（港区赤坂四丁目18番13号　赤坂コミュニティーぷらざ3階・4階）


対象

全国自治体、プロジェクト賛同企業・団体、その他熱中症啓発団体　等


プログラム（抜粋）

- 熱中症予防声かけ出陣式
参加者（予定）：港区長、環境大臣、熱中症対策推進議員連盟会長　等
- 港区気候非常事態宣言
宣言者：港区長　清家 愛
- ひと涼み音頭お披露目
- 官民連携体験会
講師：救命専門医　三宅 康史　氏
- 今夏の気象
講師：気象予報士　水越 祐一　氏　　　

【展示】

　多目的室にて最新の暑さ対策グッズ等を展示します


港区気候非常事態宣言の発信ポイント


気候危機を「非常事態」と位置づけ、区民・事業者の主体的行動を後押しします。



≪宣言の主な柱≫


- 気候変動から、「いのち」と「暮らし」を守る適応策の推進
- 「2050年ゼロカーボンシティ」実現に向けた取組を加速
- 情報発信を強化し、行動変容を促進