港区×熱中症予防声かけプロジェクト 暑さ対策シンポジウム2026
港区
昨年度の様子
参加者（予定）：港区長、環境大臣、熱中症対策推進議員連盟会長 等
- 港区気候非常事態宣言
宣言者：港区長 清家 愛
- ひと涼み音頭お披露目
- 官民連携体験会
講師：救命専門医 三宅 康史 氏
- 今夏の気象
講師：気象予報士 水越 祐一 氏
- 気候変動から、「いのち」と「暮らし」を守る適応策の推進
- 「2050年ゼロカーボンシティ」実現に向けた取組を加速
- 情報発信を強化し、行動変容を促進
昨年度の様子
日時
令和8年5月15日（金曜）午前10時から午後5時まで
場所
赤坂区民センター 区民ホール、多目的室（港区赤坂四丁目18番13号 赤坂コミュニティーぷらざ3階・4階）
対象
全国自治体、プロジェクト賛同企業・団体、その他熱中症啓発団体 等
プログラム（抜粋）- 熱中症予防声かけ出陣式
参加者（予定）：港区長、環境大臣、熱中症対策推進議員連盟会長 等
- 港区気候非常事態宣言
宣言者：港区長 清家 愛
- ひと涼み音頭お披露目
- 官民連携体験会
講師：救命専門医 三宅 康史 氏
- 今夏の気象
講師：気象予報士 水越 祐一 氏
【展示】
多目的室にて最新の暑さ対策グッズ等を展示します
港区気候非常事態宣言の発信ポイント
気候危機を「非常事態」と位置づけ、区民・事業者の主体的行動を後押しします。
≪宣言の主な柱≫
- 気候変動から、「いのち」と「暮らし」を守る適応策の推進
- 「2050年ゼロカーボンシティ」実現に向けた取組を加速
- 情報発信を強化し、行動変容を促進