「第45回エコライフ・フェアMINATO 2026」を開催します！

港区

令和６年度の様子令和６年度の様子

環境に関するメッセージを広く伝えるイベント「エコライフ・フェアMINATO 2026」を開催します。

港区、事業者、民間団体などの環境に関する取組のパネル展示のほか、体験型イベントや区内事業者からの提供品などを出品するリサイクルバザー、小型電気自動車やＥＶごみ収集車「みえる号」の展示、環境にちなんだクイズラリーなど、年齢を問わず、誰もがさまざまな環境問題について楽しく学べるイベントとなっています。

また、ステージイベントでは、エコパフォーマンスショーやエコサイエンスショーのほか、子どもたちに人気の省エネ・発電の体験ステージもあり、会場は大いに盛り上がります。

地球温暖化対策や資源の循環、環境保全や生物多様性など、多岐にわたる環境問題に日ごろから取り組んでいる各団体の活動や成果をぜひご覧ください。

詳細はこちら（港区ホームページ）(https://www.city.minato.tokyo.jp/chikyukankyou/event/ecolife-fair.html)

日時

令和8年5月16日（土曜） 午前10時から午後3時まで ※小雨決行

場所

港区立有栖川宮記念公園（港区南麻布五丁目7番29号）

対象

どなたでも

内容

- 各団体・企業による出展- 環境に関するステージイベント- 子どもも参加できる省エネや発電に関する体験ステージ- リサイクル自転車販売、自転車無料点検- リサイクルバザー- フードドライブ（未利用食品の回収）- 緑のカーテン用苗の無料配布 など