YOSHIKI、米エンタメ界最高栄誉を受賞へ　116年の歴史を誇る名誉賞で日本人アーティストとして初の快挙

YOSHIKI PR事務局

YOSHIKIが、米国のエンターテインメント業界を支える歴史ある慈善団体「Entertainment Community Fund」より、同団体の最高栄誉である「Medal of Honor」を受賞することが発表された。

Entertainment Community Fund Medal of Honorは、芸術・エンターテインメント界に多大な貢献を果たした人物に贈られる、同団体の最高栄誉。1910年に創設された116年の歴史を誇る名誉ある賞で、過去にはオードリー・ヘプバーン、ロバート・デ・ニーロ、デンゼル・ワシントン、ロバート・レッドフォードなど、世界のエンターテインメント界を代表する著名人が受賞している。

YOSHIKIは、日本人アーティストとして初となり歴史的な受賞を果たすこととなる。授賞式は、現地時間2026年6月1日にニューヨークで開催される同団体の年次ガラにて行われ、YOSHIKI本人も出席し、パフォーマンスを披露する予定だ。今年は、HBO Original『The Gilded Age』のキャストやトニー賞受賞プロデューサーのダリル・ロスら、米エンターテインメント界で活躍する受賞者とともに表彰される。

YOSHIKIは今回の受賞について、次のようにコメントしている。

「このような栄誉ある賞を受賞できることを、心より光栄に思います。音楽には、人々を癒し、結びつけ、そして勇気づける力があります。私は自身の財団を通じて、困難に直面している方々、特にアーティストやエンターテインメント業界で働く方々を支援することの大切さを信じて活動してきました。この賞は、私を支えてくださったすべての皆さま、そして文化やジャンルの垣根を越えようと挑戦するすべてのアーティストに捧げたいと思います」

Entertainment Community Fund理事会会長のアネット・ベニングは、YOSHIKIの受賞について公式声明で次のように述べている。

「YOSHIKIに今年のMedal of Honorを授与できることを大変嬉しく思います。エンターテインメント業界への多大な貢献に、心より感謝しています。YOSHIKIは、まさに時代を築いてきた存在です」

YOSHIKIは、X JAPANのリーダーとしてヴィジュアル系ムーブメントを牽引し、世界中のアーティストに大きな影響を与えてきた。作曲家、クラシックの素養を持つピアニスト、ロックドラマーとして、米カーネギーホール、米マディソン・スクエア・ガーデン、ロイヤル・アルバート・ホールといった世界的な名門会場で公演を行い、ゴールデングローブ賞公式テーマ曲の作曲など、国際的な舞台で数々の実績を残している。

2025年には米TIME誌「世界で最も影響力のある100人（TIME100）」に選出。また、ハリウッドのTCLチャイニーズ・シアターでは、日本人アーティストとして初めて手形・足形を刻むなど、音楽、文化、エンターテインメントの枠を超え、世界的な存在感を示し続けている。

今回の受賞では、アーティストとしての功績に加え、長年にわたる慈善活動も高く評価された。YOSHIKIは、自身の米国非営利公益法人 501(c)(3)「Yoshiki Foundation America」を通じて、災害支援、メンタルヘルス支援、緊急支援など、世界各地のさまざまな課題に対して継続的に支援を行ってきた。

2025年には、ロサンゼルス山火事の被災者支援として50万ドルを寄付。寄付金はEntertainment Community Fund、MusiCares、American Red Crossに届けられ、被災者やエンターテインメント業界関係者への支援に充てられた。

またYOSHIKIは、現地時間4月27日にロサンゼルス・ドジャースの「Japanese Heritage Night presented by Daiso」に出演。ドジャー・スタジアムの試合前セレモニーにて、米国国歌を披露した。ピアノ、DJ、ボーカルを融合させた革新的なアレンジで、伝統への敬意を保ちながらも、YOSHIKIならではの映画的かつ現代的な表現を示し、会場を大きな歓声で包み込んだ。

YOSHIKI Performs the National Anthem at Dodger Stadium

https://www.youtube.com/watch?v=Qy09dC24BLw

さらにYOSHIKIは、7月16日・17日に米ロサンゼルスのウォルト・ディズニー・コンサートホールにて「YOSHIKI CLASSICAL 2026 IN LOS ANGELES at WALT DISNEY CONCERT HALL “SCARLET NIGHT & VIOLET NIGHT”」を開催する。同公演は2夜にわたり、それぞれ異なるプログラムを披露予定。世界屈指の音響を誇る名門ホールを舞台に、YOSHIKIならではのクラシックと現代的表現を融合させた新たなステージが展開される。

＜YOSHIKI CLASSICAL ロサンゼルス公演概要＞

YOSHIKI CLASSICAL 2026 IN LOS ANGELES WALT DISNEY CONCERT HALL

“SCARLET NIGHT & VIOLET NIGHT”

日程：現地時間2026年7月16日（木）、17日（金）

会場：ウォルト・ディズニー・コンサートホール

チケット詳細：https://www.yoshiki.net/disneyhall2026

＜YOSHIKI関連リンク＞

YOSHIKI Official Site：https://jp.yoshiki.net/

YOSHIKI Official Instagram: https://www.instagram.com/yoshikiofficial/

YOSHIKI YouTube Channel：https://www.youtube.com/yoshikiofficial