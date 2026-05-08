「世界カワウソの日」特別イベント開催! カワウソのことがもっと好きになる!!

株式会社伊勢夫婦岩パラダイス

三重県伊勢市の「ゼロ距離水族館 伊勢シーパラダイス」では、2026年5月11日（月）から5月31日（日）までの期間、「世界カワウソの日 ~World Otter Day~ (5月27日)」にあわせた特別イベントを開催いたします。

特別イベントでは、カワウソの生態や置かれている現状について、楽しみながら学べる体験型コンテンツをご用意しました。可愛いだけでは終わらない、“知るキッカケ”を提供します。

▶ 楽しく学べる！「カワウソビンゴ」開催

カワウソにまつわる様々なキーワードをテーマに、ビンゴ形式で楽しみながらカワウソについて学べる参加型イベントを開催します。

「ヒゲ」「水かき」「絶滅」「ニホンカワウソ」など、ビンゴで出たキーワードについて飼育員が分かりやすく解説します。

ビンゴ達成者の中から先着5名様には、ガラス越しでカワウソにエサをあげられる特別体験をご用意。さらに、ビンゴに外れてしまった方にもオリジナルシールをプレゼントします。

“かわいい”だけではない、カワウソたちの魅力や現状を、遊びながら学べるイベントです。

〇 期間：2026年5月11日（月）～5月31日（日）

〇 時間：12:45～13:15（約30分）

〇 場所：トロピカル広場 コツメカワウソ舎前

〇 参加費：無料 ※別途入館料必要

▶ コツメカワウソお食事タイム（特別バージョン）

普段は不定期で実施している「コツメカワウソお食事タイム」が、“世界カワウソの日”限定の特別バージョンとして登場します。

目の前でエサを頬張る姿や、器用に食べるしぐさなど、コツメカワウソたちの魅力を間近で観察できるほか、期間中は飼育員による解説も“世界カワウソの日”仕様に変身。

野生での暮らしや減少している現状など、かわいい姿の裏側にあるカワウソたちの“いま”についても、分かりやすくご紹介します。

〇 期間：2026年5月11日（月）～5月31日（日）

〇 時間：平日15:45～／土日祝16:00～（約10分）

〇 場所：トロピカル広場 コツメカワウソ舎前

▶ YouTubeライブ配信も実施

5月27日「世界カワウソの日」には、水族館内からの特別ライブ配信を実施します。

イベントの振り返りや解説に加え、カワウソたちの魅力をオンラインで楽しくお届けします。

〇 配信日：2026年5月27日（水）

〇 時間：16:30～（約15分）

〇 配信方法：YouTube『伊勢シーパラダイス公式チャンネル』

《世界カワウソの日とは》

「The International Otter Survival Fund（国際カワウソ生存基金）」が制定した、世界中のカワウソの現状や保護活動への理解を深める国際的な記念日。5月最終週の水曜日にあたり、世界中の動物園・水族館が啓発イベントを実施しています。

＜ゼロ距離水族館 伊勢シーパラダイス 施設概要＞

“ゼロ距離体験”が人気の体感型水族館。

セイウチ・ゴマフアザラシ・カワウソなどを、目の前で感じられる展示が魅力です。

当館で楽しめる「生き物たちとのゼロ距離でふれあい体験」は、伊勢ならではの観光コンテンツとして『伊勢ブランド』に認定されています。

■名称

ゼロ距離水族館 伊勢シーパラダイス

■所在地

〒519-0602 三重県伊勢市二見町江580

■電話番号

0596-42-1760

■営業時間

9:30～17:00（最終入場16:30）※季節変動有り

■入館料

大人：2,400～2,800円 小中学生：1,200円 幼児（4才以上）：600円

※大人料金は日によって変動有り

■WEBサイト

https://ise-seaparadise.com/