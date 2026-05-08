【松のや】甘みのある脂と、やわらかな肉質をうまトマソースで！　「国産雪国育ちうまトマロースかつ」発売

株式会社松屋フーズホールディングス

このたび株式会社松屋フーズ（本社：東京都武蔵野市、代表取締役社長：瓦葺 一利）では、とんかつ業態の「松のや」におきまして、2026年5月13日（水）15時より、「国産雪国育ちうまトマロースかつ」を販売いたします。

■雪国育ちの国産豚をサクッと揚げた、甘くてやわらかい食感の「国産雪国育ちロースかつ」。

にんにくが効いたうまトマソースが、国産豚の旨味を引き立てる新たな組み合わせ。

松屋で不動の人気を誇る「うまトマハンバーグ」でお馴染みの、にんにくがガツンと効いた特製うまトマソース。今回、その“魔法のソース”が、北の大地ではぐくまれた「国産雪国育ちロースかつ」と運命の合体を果たしました。

国産豚ならではのキメ細やかで甘みのあるお肉に、濃厚なうまトマソースが絡み合うことで、一口ごとに溢れる旨味と香りが食欲を刺激します。この贅沢なコラボレーションを、ぜひご賞味ください。

商 品 名 “国産雪国育ち”うまトマロースかつ定食 1,090円

“国産雪国育ち”チーズうまトマロースかつ定食 1,290円

単品“国産雪国育ち”うまトマロースかつ 890円

単品“国産雪国育ち”チーズうまトマロースかつ 1,090円

※全て税込価格です。また、店内・お持ち帰りの税込価格は同一です。

※お持ち帰りいただけます。お持ち帰りの際のみそ汁は、別途料金が必要です。

※株主優待券は上記メニューにご利用いただけます（単品を除く）。

発 売 日 2026年5月13日（水）15時～

対象店舗 一部店舗を除く全国の松のや

※沖縄店舗を除く。

※販売の有無に関しまして、店舗に直接お問い合わせください。

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◎とんかつ 松のや【公式】X（旧Twitter）アカウント @matsu_noya

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松のやでは、一部店舗にて「ライスおかわり無料」サービスを実施しています。

対象店舗：https://bit.ly/3uh2Iqv(https://bit.ly/3uh2Iqv)