トヨタ シエンタ専用車中泊キット「VANLIFE ROOMKIT」に7人乗り用モデルが登場！

株式会社YURT

株式会社YURT（読み方：ユルト、本社：静岡県焼津市、共同代表：藁科憲佑・上田隼也、以下YURT）は、トヨタ シエンタ専用車中泊キット「VANLIFE ROOMKIT」の7人乗り用モデル（以下、7人乗り用モデル）を開発しました。5月9日(土)～10日(日)に東京で開催されるフィールドスタイル東京で初めて展示します（西1エリア No.158）。販売価格は未定、発売時期は2026年中を予定しています。

お客様やお取引先からご要望の多かった7人乗り用モデルは、3列目にシートが加わることで車体構造が複雑になる中でも、簡単にモードが切り替えられるキットを目指して開発しました。5人乗りモデルと同様に、フローリングを展開するだけで部屋のような空間に早変わりする「ルームモード」と、クッション付きの床板を組み合わせることで奥行き192cmの就寝スペースを確保する「ロフトベッドモード」が特徴です。ロフトベッドモードでは上下に空間を分けることで、床下を大きな収納として活用することができます。床面は開閉式になっており、床下に収納した荷物の出し入れもスムーズに行えます。また、ルームモードでは5人乗りモデルよりも室内高が約8cm高くなり、よりゆとりのある空間を実現しました。加えて、5人乗り用と同様に特別な工具を必要とせず簡単に脱着ができ、モードの切り替えもスムーズに行える設計となっています。

（※３列目シート使用時および車検時にはキットの取り外しが必要です。）

「これまでご要望が多かった7人乗りモデルについて、試行錯誤を重ねてようやく開発することができました。シンプルな構造の5人乗りと比較して、2列目シートの可動域も大きく異なるため、適度な空間確保に最も苦労しました。その分、5人乗りモデル以上に多彩な使い方ができる設計となっています。大人2人はもちろん、ソロの方やソロ＋ワンちゃんでの車中泊にもとてもおすすめです！以前、お取引先様に『VANLIFE ROOMKITは、使う人が主役のツールであることが魅力』と言っていただいたことがあります。この7人乗りモデルでも、遊び方や過ごし方に合わせて、ぜひ我々も気づかない新しい使い方をしていただきたいです。」（藁科）

VANLIFE ROOMKIT 7人乗り用モデルの概要、フィールドスタイル東京の詳細、YURTの会社概要は別紙のとおりです。

以 上

【別紙】

■VANLIFE ROOMKIT 7人乗り用モデル概要

VANLIFE ROOMKITに、クッション付き床板が2組付属したモデル。クッション付き床板をセットすることで高低差ができ、上下に空間を分けることができるのが特徴。床板の下は収納になり、床下に収納した荷物を簡単に出し入れすることが可能。床板を片方だけ使えばロフトベッドのようになり、「部屋空間」と「就寝空間」の両立ができるなど、組み合わせ次第で多彩な楽しみ方ができるキット。

通常のVANLIFE ROOMKITと同様、誰でも簡単にモードを切り替えられるのはもちろん、キットの脱着も簡単です。

※3列目シート使用時および車検時にはキットの取り外しが必要です。

商品名：VANLIFE ROOMKIT 7人乗り用モデル

搭載可能車種：トヨタ シエンタ3代目（2022年8月～）7人乗りモデル

価格：未定

発売時期：2026年中

■フィールドスタイル エキスポ 2026出展の詳細

イベントサイト：https://field-style.jp/

開催日時： 2026年5月9日(土)～10日(日) 9:00～17:00

開催場所： 東京ビッグサイト西1～4ホール、南3ホール

出展エリア： 西1エリア No.158

出展内容 ：

・VANLIFE ROOMKIT（7人乗りモデル）

・VANLIFE ROOMKIT（5人乗りモデル）

・VANLIFE ROOMKIT（5人乗りモデル）/ 回転シート「スイベルシート」搭載のコンプリートカー（中古シエンタ）

・シエンタ専用回転シート「スイベルシート」の展示および販売

（参考）VANLIFE ROOMKIT（5人乗りモデル）概要

トヨタ シエンタが部屋になるルームキット。走行時は通常の5人乗り、くつろぐ時は大人2人がゆったりくつろげる部屋へとシームレスに切り替えができます。室内、室外で使えるテーブル付きです。2025年11月に特許取得済み（特許第7768517号）。

製品ページ： https://yurt-trip.jp/sienta/

商品名：VANLIFE ROOMKIT（バンライフ ルームキット）

搭載可能車種：トヨタ シエンタ3代目（2022年8月～）

取扱店舗：

[表: https://prtimes.jp/data/corp/167329/table/15_1_26f4549ce2d9499780834d87bb9463f2.jpg?v=202605080251 ]

※デモ車両がご確認いただける店舗については、各社にお問合せください

■株式会社YURT 概要

YURTは「クルマ旅に遊び心と心地よさを吹き込むライフスタイルブランド」をコンセプトに、地域の文化や自然を体験できるクルマ旅をデザインしています。

車が“移動する空間”へと変わっていく時代に向けて、「移動しやすく、過ごしやすく、遊びやすい」クルマ旅の体験をより多くの方々へご提供します。日本の四季折々の自然、土地ごとの文化、奥深い歴史を肌で感じ、再発見できる最良の手段としてクルマ旅をデザインし、日本に暮らす人々にも、海外から訪れる人々にも、この国の豊かさにふれ、心が動く体験を届けていきたいと考えています。

会社名：株式会社YURT

事業：クルマ旅をテーマにした車両及びキットの企画・製造・販売、観光連携事業、物販・デジタル発信等

設立：2025年6月10日

共同代表：藁科 憲佑（Kensuke Warashina）、上田 隼也（Junya Ueda）

所在地：〒425-0004 静岡県焼津市坂本262-4

以 上