「ASIA-PACIFIC AGRI-FOOD INNOVATION SUMMIT」参加スタートアップ募集

CIC Japan合同会社

CIC Catalyst APAC（本社：東京都港区、CEO：デニース・メドレンカ）は、農林水産省の「令和7年度日本発フードテックを活用した事業の海外展開支援委託事業」の一環として、フードテックに取り組む国内スタートアップ企業等に対し、「ASIA-PACIFIC AGRI-FOOD INNOVATION SUMMIT」に出展するスタートアップを募集します。本事業では、本イベントへの出展支援の他、新規ビジネスモデルを探している海外企業や投資家、協業先とのマッチングの機会を設ける取組を支援します。

グローバルでのビジネス展開を目指すスタートアップの皆さまは、是非この機会をご活用ください。

■ ASIA-PACIFIC AGRI-FOOD INNOVATION SUMMITについて

■ 主な支援内容

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/63842/table/167_1_101df92702d7d78d983706edaf0207c7.jpg?v=202605081151 ]

昨年度の会場の様子

連携する現地アクセラレーター

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/63842/table/167_2_8d7cb9953ca85ec1fb1ce0d324c0b166.jpg?v=202605081151 ]

Better Earth Ventures

2020年に設立、気候変動に立ち向かい、持続可能な暮らしを広げるための革新的な技術やプロジェクトを支援。シンガポールを拠点に、アジア太平洋地域への展開をサポート。成長中の企業が国境を越えてスケールできるよう、投資家やメンター、パートナーと幅広いネットワークを有する。起業家と協力しながら、より良い未来づくりに取り組むことを目指している。（JETRO シンガポールのジェトロ・グローバル・アクセラレーション・ハブ提携アクセラレーター）

本事業に関する問い合わせ先：

CIC Catalyst APAC 担当 加々美・谷口・吉田 foodagri-program@cic.com