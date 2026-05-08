5月6日（水）19:00配信開始！BUMPオリジナルドラマ『ママの毒』大村彩子主演で贈る、教育虐待と「愛」という名の支配からの脱出劇

emole株式会社

ショートドラマアプリ「BUMP」を運営する emole 株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役：澤村直道、以下 emole）は、完全オリジナル作品となるBUMP オリジナルショートドラマ『ママの毒』を2026年5月6日（水）19:00よりBUMP独占配信中です。

本作は、一見すると献身的なシングルマザーが、その深すぎる「愛」ゆえに息子を異常なまでに追い詰めていく「教育虐待」という社会的なテーマを、1話3分という濃密なスケールで描く心理サスペンスです。逃げ場のない家庭と塾という閉鎖的な空間で、少年の心が壊れていく様と、救いの手を差し伸べる存在、そして予想だにしない物語の結末を、ショートドラマならではの圧倒的なテンポと緊張感でお届けします。

■実力派・大村彩子が体現する“毒親”の狂気と、それに対峙する瑞々しい才能たち

本作の核となるのは、母親という聖域に潜む「支配」の恐ろしさです。キャラクターの心情を深く掘り下げる実力派俳優陣が、息の詰まるような心理戦を熱演します。

主人公・戸部千尋を演じるのは、大村彩子。数多くのドラマや映画で確かな演技力を発揮してきた彼女が、本作では一人で息子を育てる献身的な母親でありながら、亡き夫へのコンプレックスを息子への過度な期待へとすり替え、やがて狂気的な教育虐待へと走っていく難役に挑みます。「全部あなたのため」という言葉を武器に、静かに、しかし確実に息子を追い詰めていくその姿は、観る者の背筋を凍らせます。

その千尋の息子・戸部悠愛役には、期待の若手・加藤庵次。塾長からの叱責と母からの支配というダブルバインドに苦しみ、感情を押し殺して生きる少年の危うさを繊細に表現しています。さらに、同級生・瑞樹との出会いによって少しずつ変化していく心の揺らぎや希望を、等身大の演技で体現しています。

そして、悠愛に救いの手を差し伸べる同級生・近藤瑞樹を演じるのは、フレッシュな魅力を放つ味元耀大。周囲から問題児扱いされながらも、本質を見抜く鋭さと優しさを併せ持つ瑞樹が、悠愛の凍りついた心をどう溶かしていくのか。物語を大きく動かすキーマンとして、強い存在感を放っています。

実力派キャストが織りなす息の詰まるような攻防、そして「本当の愛とは何か」を問いかける圧巻のラストシーンまで、ぜひ見届けてください。

■あらすじ

父を亡くした小学生・戸部悠愛は、シングルマザーの千尋と二人暮らし。

「全部あなたのため」と呟く千尋は悠愛を異常なまでに受験勉強へと追い込んでいく。

塾では塾長から最下位と責め立てられ、母は亡き父を「低学歴・低収入の元凶」と罵られる逃げ場のない日々。

そんな時、救いの手を差し伸ばしたのは、問題児の同級生・瑞樹だった。

悠愛は瑞樹と共に母親と塾長へ立ち向かうことを決めるが、”愛”の名を借りた支配は思わぬ方向へと進んでいく。

“母の愛”という名の支配から少年が脱出する物語。

■作品概要

■ショートドラマアプリ「BUMP」について

[表: https://prtimes.jp/data/corp/39336/table/148_1_765d6d791c4af1f129ad9aca9a0bb87a.jpg?v=202605081151 ]

「BUMP」はemoleが運営する総ダウンロード数 300万回※を超える1話1分～3分の新しいショートドラマアプリです。ユーザーは、マンガアプリのように『待つと無料』で楽しむことができ、1話97円（税込）の課金や広告視聴、また全話見放題のサブスクリプションでもドラマを楽しむことができます。ラブコメディから復讐系、ミステリーや青春純愛、アクションまでさまざまなジャンルの作品を配信しています。BUMP公式アカウントから発信するプロモーション告知用の切り抜き動画の再生回数は 50億回※を超え、Z世代の女性を中心に幅広いユーザーに刺激的なショートドラマコンテンツをお届けしています。※2026年1月現在

■emoleについて

社名：emole株式会社

所在地：東京都目黒区下目黒２丁目２３－１８ 目黒山手通ビル 3階

設立：2018年11月15日

代表者：代表取締役社長 澤村 直道

会社HP：https://emole.co.jp/home