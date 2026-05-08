ベッキー、後釜を狙うアイドルと“大量ワサビ寿司”で真っ向勝負！ケムリも驚愕「二代目ベッキーを生まれさせないように…」　佐久間宣行プロデュースアイドルの予測不能なハプニングにハリウッドザコシショウも絶句

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新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、野性爆弾・くっきー！、ハリウッドザコシショウ、しずる・池田一真、真空ジェシカ・川北茂澄、令和ロマン・松井ケムリの5名による新レギュラー番組『MAD5（マッドファイブ）』の#1を、2026年5月4日（月・祝）夜11時より放送いたしました。

『MAD5』は、唯一無二の発想と強烈な個性で“枠に収まらない5人”が、それぞれの感性と爆発力を武器に、さまざまなテーマへ切り込んでいくバラエティ番組です。本番組は、くっきー！とハリウッドザコシショウが2024年10月に開設し、約1年で登録者40万人を突破したYouTubeチャンネル『シュシュっとごくろうさん』にて発表された新プロジェクト。2026年1月より放送された全5回の特別番組が反響を呼び、視聴者の声に応える形で全20回のレギュラー放送へとパワーアップして帰ってきました。

■“バラエティ女王”ベッキーが大喜利でまさかの屈辱…くっきー！から「情けない」と切り捨てられ「恥ずかしい！」

5月4日（月・祝）放送の#1では、ゲストにタレント・ベッキーを迎え、「新たな才能を発掘！二代目ベッキーオーディション」を開催。選考を勝ち抜いた個性豊かな女性候補者9名が、バラエティ女王の座をかけて熱烈な自己PR合戦を繰り広げました。

【動画】ザコシにイジられくっきー！がブチギレる！？(https://x.com/i/web/status/2052316426422149469)

オーディション前半には、佐久間宣行プロデュースのアイドルグループ・ラフ×ラフに所属する齋藤有紗が「大喜利なら勝てる」とベッキーに勝負を挑みます。「こんなベッキーは嫌だ」というお題に対して、齋藤が「笑う時に口じゃなくてお尻を隠す」と回答し笑いをとる一方で、ベッキーは「グルメロケで、歯に挟まった歯クソをレストランのショップカードで取る」と回答し、スタジオは微妙な空気に…。くっきー！から「これは情けない」と厳しい言葉を浴びせられ、思わずフリップで顔を隠し「恥ずかしい！」と屈辱を味わうベッキーでした。

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■ベッキー、後釜を狙うアイドルと“大量ワサビ寿司”で真っ向勝負！ケムリも驚愕「二代目ベッキーを生まれさせないようにする気だ」

続いて、アイドルグループ・アップアップガールズ（2）に所属する高萩千夏が登場し、「30歳までには絶対に売れたい」と崖っぷちの覚悟をアピール。アイドル力をアピールするべく、「大量のワサビが乗った寿司を可愛く完食する」という体を張った特技を披露し、涙目になりながらも“アイドルスマイル”を保つ根性を見せつけます。高萩から「ベッキーさんもやってください」と挑発を受けたベッキーは「最悪な流れ…」と苦い表情を受けべつつも、「この女には負けたくない」と対抗心をむき出しに。高萩が用意したいワサビ寿司に「（ワサビが）少ない、もっと」と、さらに“ワサビ追加”を促し、圧倒的なプロ根性を見せつけます。そして、大量のワサビが乗った寿司を一口で平らげると、完璧な笑顔とダブルピースを披露。その姿に、ケムリも「カッケェ」「二代目生まれさせないようにする気だ」と感嘆の声を上げるなど、“バラエティ女王”の意地がぶつかり合う熱い展開となりました。

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■佐久間宣行プロデュースアイドルの予測不能な“丸かじり”ハプニングにハリウッドザコシショウも絶句「食うんかい！」

さらに番組後半では、『MAD5』メンバーが独自の視点で“ベッキー度”を見極めるカオスな選考がスタート。ハリウッドザコシショウが提案した“ネギ”を使った審査では、候補者全員が挙手する中、ラフ×ラフ・齋藤が指名されます。YouTubeチャンネル『シュシュっとごくろうさん』や特番時代から続く“喉奥にネギを突っ込まれて嗚咽する”というお決まりのくだりをやろうと企むハリウッドザコシショウでしたが、その展開を知らない齋藤は差し出されたネギをそのまま丸かじりしてしまうという衝撃行動に！これにはたまらずハリウッドザコシショウも「食うんかい！」と絶句し、予測不能なハプニングにスタジオは爆笑に包まれました。

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そのほか、くっきー！も爆笑したインフルエンサー・ナミコとベッキーによるラップバトルや、『MAD5』ですら思わず「見てられへん！」「めちゃくちゃ怖かった」と戦慄したグラビアアイドル・さきなの衝撃特技など、笑いと狂気が入り乱れる波乱のオーディションとなりました。

次世代の女性タレントたちとベッキーが火花を散らした『MAD5』初回放送は、現在「ABEMA」にて無料見逃し配信中です。MADな芸人たちが作り出す予測不能な笑いを、ぜひご覧ください。

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■ABEMA『MAD5』シーズン1概要

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番組URL：https://abema.tv/video/title/90-2048

毎週月曜日 夜11時から放送（全20回）

出演：くっきー！（野性爆弾）、ハリウッドザコシショウ、池田一真（しずる）、川北茂澄（真空ジェシカ）、松井ケムリ（令和ロマン）

＜#1＞

配信URL：https://abema.tv/video/episode/90-2048_s10_p1

※画像をご使用の際は【（C）AbemaTV,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■YouTubeチャンネル『シュシュっとごくろうさん』について

2024年10月、「テレビ局の方々！このチャンネル買い取ってくれません？」というコンセプトのもと開設。開設から約1年で登録者40万人を突破し、急速にファンを増やしています。

毎週月曜日21時に配信され、出演するハリウッドザコシショウとくっきー！の独創的な企画と、毎回招かれるゲストとの予測不能なやり取りが話題に。ゲストの普段見せない一面を引き出す“振り回し力”も魅力のひとつです。

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

◆「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/