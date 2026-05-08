『KENELE STAND（ケンエレスタンド） なんばパークス店』人気ぬいぐるみアーティスト・SIOのPOP UP開催！

株式会社ケンエレファント

アート雑貨メーカーの株式会社ケンエレファント（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：石山健三）は、自社のアート雑貨・ミニチュア／ソフビ製品を取り扱う物販スペースを併設した『KENELE STAND なんばパークス店』にて、“The TOMODACHI！（ザ・トモダチ！）”シリーズなどを手掛ける人気ぬいぐるみアーティスト・SIOのPOP UP「The TOMODACHI！figure collection Vol.4 発売記念POPUP」を2026年5月8日（金）～6月9日（火）の期間で開催いたします。

KENELESTAND(以下、ケンエレスタンド)は、正規ライセンスを取得したケンエレファントのミニチュアをメインに、子供から大人の方まで、幅広い層がコレクションを楽しめるアイテムを集めたカプセルトイショップです。毎月新しいアイテムがリリースされるので、行くたびに発見と出会いを通じて、“カプセルトイの世界”を楽しめる場所です。

JR秋葉原駅や新橋駅、東京駅など都心の主要駅や、京都駅、名古屋駅、札幌駅など地方の大都市にも続々と出店しております。

大阪初上陸となる「ケンエレスタンド なんばパークス店」では、264台のカプセルトイ筐体を設置。

スタッフが常駐し、商品は定期的に入れ替え、いつ立ち寄っても新鮮な驚きと楽しさを感じることができます。

本POP UPでは、5月に発売予定の新作カプセルトイ「The TOMODACHI！figure collection Vol.4」の発売を記念して、なんばパークス店限定で先行販売を実施いたします。

さらに、関西エリアではなんばパークス店でしか手に入らない「パチもんのトモダチ！」シリーズの新作マスコット3種を販売するほか、缶バッジやクリアファイル、Tシャツなどオリジナルグッズを多数展開いたします。

また、昨年9月の発売時には好評につき完売となり、2026年8月に再販を予定している「The TOMODACHI！ソフビ」の展示も。

ミニチュアと違ったソフビの魅力を間近でご覧いただける特別な機会となっております。

“The TOMODACHI！（ザ・トモダチ！）”のユニークで愛らしい世界観を存分にご体感いただけるこの機会に、ぜひお立ち寄りください。

【 「The TOMODACHI！figure collection Vol.4 発売記念POPUP」 開催概要】

■会期：2026年5月8日（金）～6月9日（火）※会期中無休

■会場：『ケンエレスタンド なんばパークス店』（なんばパークスT-terrace 3F）

■営業時間：11:00～21:00

■販売予定商品：The TOMODACHI！figure collection Vol.4、「パチもんのトモダチ！」マスコット、レンチキュラーカード、ステッカーくじ、Tシャツなど

パチもんのトモダチ！ 全3種

各2,860円（税込）

※3種の内、ブラックのみ2,640円（税込）となります。

Tシャツ 全4種

各5,720円（税込）

缶バッジ 全9種

各660円（税込）

※画像は一部です。

■「The TOMODACHI！figure collection Vol.4」 製品概要

・種類：全4種類

実験体 B-O3のトモダチ！（失敗）

実験体 B-05のトモダチ！（失敗）

実験体 B-33のトモダチ！（失敗）

実験体 B-72のトモダチ！（失敗）

・一般発売日：2026年5月下旬

・販売価格：カプセルトイ版／1個500円（税込）、ボックス版／1個550円（税込）

・販売場所：全国のカプセルトイ売場、ホビーショップ、オンラインショップ

一部書店・雑貨店、一部ロフト、ケンエレスタンド各店 など

・企画制作・発売元：株式会社ケンエレファント

※展開日・展開店舗は予告なく変更となる場合がございます。

※実際の製品とは仕様が異なる場合がございます。

※先行販売はなんばパークス店限定となります。

■アーティスト SIO / シオ

The TOMODACHI！（ザ・トモダチ！）は、ぬいぐるみアーティスト・SIOによるアートTOY制作プロジェクト。“毛の生えたフィギュア”をコンセプトに、ストリートスナップのような視点で日常の断片や人物の気配を、ぬいぐるみというメディアに落とし込んでいる。国内外での展示やコラボを通じて、ぬいぐるみ表現の新たな可能性を拡張し続けている。

・Instagram：https://www.instagram.com/the_tomodachi_/

【KENELESTAND／ケンエレスタンド 概要】

ケンエレスタンドは、ケンエレファントのミニチュアをメインに、コレクターに向けた、コレクションを楽しめるアイテムを集めたカプセルトイショップです。毎月新しいアイテムがリリースされるので、行くたびに発見と出会いを通じて、“カプセルトイの世界”を楽しめる場所です。

＜常設店舗 一覧＞

・ケンエレスタンド 秋葉原店 ・ケンエレスタンド 新橋店

・ケンエレスタンド エキュート上野店/上野ランド ・ケンエレスタンドEchika fit上野店

・ケンエレスタンド 札幌ステラプレイス店 ・ケンエレスタンド 名古屋駅店

・ケンエレスタンド 名古屋伏見店 ・ケンエレスタンド 横浜赤レンガ倉庫店

・ケンエレスタンド 新横浜駅店 ・ケンエレスタンド 八重北店

・ケンエレスタンドASTY京都 八条東口店 ・ケンエレスタンド シャポー市川店

・ケンエレスタンド なんばパークス店

・ケンエレスタンド ビーンズ赤羽店（店内／高架下）

▶ケンエレスタンド公式SNS

・X：https://x.com/kenelestand

・Instagram：https://www.instagram.com/kenelestand/

【株式会社ケンエレファントについて】

・所在地：〒101-0064 東京都千代田区神田猿楽町2-1-14 A＆Xビル4Ｆ

・代表取締役社長：石山 健三

・設立：2000年2月9日

・事業内容：カプセルトイ／ミニチュア商品の企画・製造・販売、アートショップ・工房・出版事業の運営 ほか

・公式HP：https://www.kenelephant.co.jp

▶ケンエレファント公式SNS

・X：https://twitter.com/kenelestaff

・Instagram：https://www.instagram.com/kenelephant2000/