5月12日（火）から18日（月）までは朝5時から11時におむすび2個とお茶をセットで買うとお茶が実質無料になる「朝トク！キャンペーン」を開催～税抜147円のお手軽おむすび2種類を発売～

株式会社ファミリーマート

株式会社ファミリーマート（本社：東京都港区、代表取締役社長：小谷建夫）は、2026年9月に創立45周年を迎えます。継続して取り組んできた5つのキーワードを土台とし、「いちばんチャレンジ」を合言葉に活動をしていきます。このたび「いちばんおいしい」、「いちばんちょっとオトク」を目指した取り組みの一環として税抜147円と値ごろ感のあるおむすびを2026年5月12日（火）から全国のファミリーマート約16,400店にて発売いたします。

さらに、2026年5月12日(火)から5月18日(月)のAM5時～AM11時限定でおむすび2個とファミマルの対象のお茶（緑茶・麦茶・ジャスミン茶）※をお買い上げいただくと、お茶分が実質無料になる「朝トク！キャンペーン」を実施いたします。

※地域によって対象商品が異なります。

■だしごはんのお手頃おむすびが登場！

ファミリーマートでは昨今の物価高騰により生活防衛意識が高まるなか、ファミリーマートでは「いちばんちょっとおトク」を追求し、「おトクが、止まらない45周年大感謝祭」と題して、おトクにお買い物をお楽しみいただけるキャンペーンを継続して実施しております。

このたび、さらなる生活応援商品として税抜147円と値ごろ感のあるおむすび2種類を発売いたします。炊飯段階からだしの旨みをご飯にじっくりと染み込ませることで、ひと口目から最後まで豊かな味わいが続くおむすびに仕上げました。中具にはそれぞれのご飯に合ったマヨソースを入れ、手頃な価格ながらもしっかりとした満足感を感じていただける工夫を凝らしています。また、海苔を巻かずにシンプルな味わいで、お手頃価格で毎日でも手に取りやすいおむすびです。

■朝5時から11時限定、おむすび2個とファミマルのお茶をセットで買うと対象のお茶が実質無料！

通勤、通学時間に合わせておむすび2個とファミマルの対象のお茶1本をセットでご購入いただくと税込118円引き、お茶が実質無料になる「朝トク！キャンペーン」を実施いたします。

実施期間 2026年5月12日（火）～5月18日（月） ※各日AM5:00～AM11:00限定

対象商品

おむすび：全品（冷凍食品は対象外）

お茶：ファミマル 麦茶・緑茶・ジャスミン茶 各600ml

※沖縄県では「ジャスミン茶」ではなく「台湾烏龍茶600ml」が対象です。

【新商品詳細】

【商品名】鮭だしごはん 鮭マヨネーズ

【価格】147円（税込158円）

【発売日】2026年5月12日（火）

【発売地域】全国

【内容】醤油や鮭だしなどを入れて炊いた、炊き込みごはんのおむすびです。中には鮭だしやたまり醤油ベースのタレなどで味付けしたマヨソースが入っています。

【商品名】シーチキン(R) 炊き込みごはん

【価格】147円（税込158円）

【発売日】2026年5月12日（火）

【発売地域】全国（宮崎県・鹿児島県を除く）

【内容】シーチキン(R)や和風だしなどを入れて炊いた、炊き込みごはんおむすびです。中にはほのかに甘いマヨソースが入っています。

※「シーチキン」は、はごろもフーズ株式会社の登録商標です。

※画像はイメージです。

※軽減税率対象商品につき、税込価格は消費税8％にて表示しております。

※地域により商品の価格・発売日・仕様などが異なる場合がございます。

※一部の地域および一部の店舗では取り扱いのない商品がございます。

ファミリーマートは、「あなたと、コンビに、ファミリーマート」のもと、地域に寄り添い、お客さま一人ひとりと家族のようにつながりながら、便利の先にある、なくてはならない場所を目指してまいります。

＜参考情報＞

■「いちばんチャレンジ」に込められた思い

ファミリーマートは、2026年9月に創立45周年を迎えます。

時代の変化に合わせ、コンビニの枠を超えてお客さまに「いちばん」と選ばれる存在であり続けるため、私たちは「あなたのいちばんをたくさん作る『いちばんチャレンジ』」を新スローガンに掲げました。

この合言葉のもと、「おいしい」「ちょっとおトク」「わくわく楽しい」「ステキが見つかる」「革新的・最先端」「環境にやさしい」「働きたい」「地域に愛される」という8つの分野に基づき、ファミリーマート史上最大の挑戦を続けてまいります。

45周年特設サイト：https://www.family.co.jp/campaign/spot/2026_45th.html