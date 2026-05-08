ASICS Walking「PEDALA」シリーズから快適な旅をサポートする「ペダラ トラベルシューズ」の復刻モデルを発売

アシックス商事株式会社

アシックス商事は、ASICS Walking（アシックスウォーキング）の「PEDALA（ペダラ）」シリーズから、「ペダラ トラベルシューズ」の復刻モデル2品番を、5月1日（金）からアシックスウォーキングオンラインストア、アシックスウォーキング直営店、一部の百貨店などで順次発売しています。

メーカー希望小売価格はどちらも24,200円（税込）です。

本商品は、2019年に発売し、多くのお客さまからご支持をいただいた「ペダラ トラベルシューズ」の復刻モデルです。旅先へ持ち運びがしやすいよう軽量性にこだわりながら（片足重量：約185g/23.0cm）、やわらかなアッパー素材を採用し、足あたりをソフトに仕上げています。また、靴底のかかと部から前部にかけて、着地から蹴りだしまでの一連の歩行動作をサポートする「グルーヴチェンジ」構造を搭載しています。重心の移動をスムーズにし、歩行時の足元のブレを抑え、旅先での安定した歩行をサポートします。

きれいめなスタイルにも合わせやすいレースアップタイプと、つま先部分の切り替えしがアクセントのスリッポンタイプを用意しています。

今回、復刻するにあたり、より多くのお客さまに本商品の世界観をお届けしたいという想いから、「MOMENT OF JOURNEY（旅する情景）」というキャッチフレーズを掲げました。インナーソールに、旅先で出会う風景のイメージを彩り豊かな水彩画のタッチでデザインしています。

〇「ペダラ トラベルシューズ」各タイプ

「ペダラ トラベルシューズ」レースアップタイプ

品番：1212A298

「ペダラ トラベルシューズ」スリッポンタイプ

品番：1212A299

中敷デザイン

〇商品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/42815/table/28_1_06f7162b31552381e9426d908e0b62f5.jpg?v=202605081151 ]

〇ASICS WALKING JOURNAL「SANPO TALK -熱海・AYUMI編（トラベルインフルエンサー）」

国内外のさまざまな場所を旅しながら、美しい写真や動画を発信しているトラベルインフルエンサーのAYUMIさんに「ペダラ トラベルシューズ」を着用していただき、人気温泉地の熱海を巡りながら、自らの目で見て足で歩く旅の面白さや魅力を聞きました。

歩く、話す、見つける、とっておきの街歩き。

SANPO TALK

#36 アート、スイーツ、ご当地土産。旅のエキスパートと巡る欲張り熱海散歩

https://walking.asics.com/journal/contents/well-being/8476/