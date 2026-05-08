ダイナム、接客の全国大会「サービスマイスターグランプリ」表彰式を開催

株式会社ダイナム

全国46都道府県にパチンコホールを展開する株式会社ダイナム（本社：東京都荒川区西日暮里、代表取締役：保坂 明）は、2026年5月7日（木）に、全社で取り組む接客力向上施策「サービスマイスターグランプリ」全国大会の表彰式を執り行い、全国6,220名の店舗従業員の中から最優秀者を決定いたしました。

サービスマイスターグランプリは、ダイナムトップレベルの接客を「目指すべき姿」として可視化し、全社で共有することを目的とした社内コンテストです。本コンテストでは、店舗、ゾーン、営業部と段階的に審査が行われ、選抜された12名の代表者が、4月11日にダイナム金町南口店で行われた全国大会に出場しました。

全国大会は、出場者12名が最高のスキルを披露し、互いに切磋琢磨する圧巻の舞台となりました。マイスターたちが示したプロフェッショナリズムは、ダイナムが目指す最高のサービス水準を全従業員に示すものです。この大会で得られた熱量と学びを全社へと波及させ、マイスターがその経験を共有することで、サービス品質の標準化と継続的な改善につなげていきたいと考えております。

イベント会場（日暮里サニーホール）ファイナリスト12名

【大会概要と選考プロセス】

本大会は、2025年4月1日からの事業年度において、全国の店舗代表（店舗マイスター778名）からゾーン代表（ゾーンマイスター81名）、営業部代表（営業部マイスター12名）を選出。最終的に、各営業部代表の上位2名、計12名が2026年4月11日にダイナム金町南口店で開催された全国大会で最高の接客スキルを競い合いました。その結果が2026年5月7日の表彰式で発表されました。

最終選考においては、代表取締役を含む社内審査員に加え、外部より2名の専門家をお招きして審査にあたりました。また、本年度入社の新入社員119名も評価に参加させ、理想のサービスを体感させる教育機会としました。

【ダイナムらしい接遇へのこだわり】

ダイナムの顧客サービスは、「ストレスフリースキル」「セールススキル」「カスタマーサクセススキル」の3本柱で構成されています。「ダイナムらしい接遇」とは、従業員一人ひとりの主体性から生まれる「お客様の期待を超える感動体験」です。マニュアルに頼らず、お客様の状況や心情を深く理解し、潜在的なニーズに応える能動的な行動を通じて、お客様一人ひとりの心に寄り添う人間味あふれる接客を追求しています。

【グランプリ受賞者コメント】

ダイナム岡部店 和泉澤 遥（ホールクルー）

「この度は、グランプリ（最優秀賞）という素晴らしい賞をいただき、大変嬉しく思います。これまで支えてくれた家族や友人、そして店舗の仲間たちに心から感謝いたします。日々の業務では、常に「お客様視点」を意識し、お客様がどのように感じられるかを考えながら接客してきました。一律の対応ではなく、お客様一人ひとりに合わせたサービス提供ができるよう、日々改善を繰り返しながらスキルを磨いてきたことが、今回の結果につながったと感じています。この過程で、親身になってアドバイスや指摘をしてくれた店舗メンバーには感謝しかありません。仲間の支えがなければ、この結果はなかったと確信しており、ダイナム岡部店全員で勝ち取った表彰だと認識しています。お客様、そして従業員との関わりの中で成長できたこの経験を、今後は店舗やゾーンに共有し、貢献していきたいと考えています。店舗の皆さんと切磋琢磨しながら、感謝の気持ちを忘れずに、これからも成長し続けてまいります。」

4/11全国大会時（前列中央右：保坂明社長、左：望月晴子取締役）