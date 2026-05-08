◆録画配信◆新規担当者様向け！　廃棄物処理法基礎セミナーの開催決定

株式会社ジャルクジャルクはPCキッティング・産業廃棄物適正処理・データ消去とお客様のご要望にワンストップでサービスを展開。またコンプライアンスに関するコンサルティングサービスまでトータルサポートする会社です。

株式会社ジャルクは、6月25日（木）に廃棄物処理法基礎セミナーをオンラインにて開催いたします！

長年、産業廃棄物処理の実務に関わってきたプロの視点で、コンプライアンスやマニフェストなど、適正処理の知識が学べるセミナーです。

「廃棄物処理法基礎セミナー」

お申込みの方はこちら :https://www.jarc-net.co.jp/seminars/%e2%97%86%e9%8c%b2%e7%94%bb%e9%85%8d%e4%bf%a1%e2%97%86%e6%96%b0%e8%a6%8f%e6%8b%85%e5%bd%93%e8%80%85%e6%a7%98%e5%90%91%e3%81%91%ef%bc%81%e5%bb%83%e6%a3%84%e7%89%a9%e5%87%a6%e7%90%86%e6%b3%95%e5%9f%ba/↓このようなかたにおススメ- 今回初めて廃棄物の担当者になった- 廃棄物の知識を基礎から学びたい- 排出事業者にかかってくる『責任』とはどんなことか知りたい- 処理委託契約書の結び方のルールが知りたい- マニフェスト伝票の運用・管理ポイントを整理したい- 会社や管理者個人にかかってくる廃棄物処理の罰則とは？

このように、処理を委託するには排出事業者として何をすべきか、委託後の責任はどうなるのかなど

法律をかみ砕いて廃棄物処理法の基礎を解説いたします。以下のような内容を中心にお伝えしますので、勉強の入り口にまずはご参加ください。

▼セミナーに参加してわかること- 廃棄物の定義- 排出事業者責任- 産業廃棄物の種類- 許可証・契約書・マニフェスト- 罰則お申込みの方はこちら :https://www.jarc-net.co.jp/seminars/%e2%97%86%e9%8c%b2%e7%94%bb%e9%85%8d%e4%bf%a1%e2%97%86%e6%96%b0%e8%a6%8f%e6%8b%85%e5%bd%93%e8%80%85%e6%a7%98%e5%90%91%e3%81%91%ef%bc%81%e5%bb%83%e6%a3%84%e7%89%a9%e5%87%a6%e7%90%86%e6%b3%95%e5%9f%ba/

■開催概要タイトル：廃棄物処理法基礎セミナー

日時：2026年6月25日(木)14:00～15:15

開催方法：録画配信

※オンライン開催につきましてはWeb会議ツール（Zoom）を使用して開催します。

※インターネットに接続できるパソコン、スマートフォン、タブレット端末があればどこからでもご受講いただけます。

※セミナー開催日が近づきましたら、参加方法などを受講者様へご案内します。

参加費：無料

■お申込み締め切り

6月18日(木)17:30〆

■問い合わせ

セミナー事務局（かわばた）

TEL：06-6265-3373(平日9:30～17:30)

セミナー一覧はこちら :https://www.jarc-net.co.jp/seminars-list/

■講師からのメッセージ[動画: https://www.youtube.com/watch?v=_cWKbqOjvoE ]■その他のセミナー(お申し込みはタイトルをクリック！)

タイトル：廃棄物処理法基礎セミナー(https://www.jarc-net.co.jp/seminars/%e2%97%86%e5%85%88%e7%9d%8030%e5%90%8d%e6%a7%98%e9%99%90%e5%ae%9a%e3%83%bb%e4%bc%9a%e5%a0%b4%e9%96%8b%e5%82%ac%e2%97%86%e5%bb%83%e6%a3%84%e7%89%a9%e5%87%a6%e7%90%86%e6%b3%95%e5%9f%ba%e7%a4%8e%e3%82%bb/)

日時：2026年5月21日(木)14:00～15:20

開催方法：会場 (大阪市中央区南船場1-8-11 SRビル長堀)

長年、産業廃棄物処理の実務に関わってきたプロの視点で、コンプライアンスやマニフェストなど、適正処理の知識が学べるセミナーです。セミナー後には、セミナー内で感じた疑問だけでなく、各社様個別の疑問にもお答えする相談会も実施いたします。

タイトル：廃棄物処理法 法改正からひも解く！ ～法律の意義と実務・管理の重要性～(https://www.jarc-net.co.jp/seminars/%e2%97%87%e6%96%b0%e4%bc%81%e7%94%bb%e2%97%87%e3%80%80%e5%bb%83%e6%a3%84%e7%89%a9%e5%87%a6%e7%90%86%e6%b3%95%e3%80%80%e6%b3%95%e6%94%b9%e6%ad%a3%e3%81%8b%e3%82%89%e3%81%b2%e3%82%82%e8%a7%a3%e3%81%8f/)

日時：2026年7月23日(木)14:00～15:15

開催方法：ZOOM

廃棄物処理法が制定された背景や過去の法改正を知ることで、廃棄物処理法の意義を学ぶことができます。また近年重要視されている排出事業者責任の骨格が出来上がった大改正についても解説します。日々の実務や運用の重要性を再確認することのできるセミナー内容です。

■会社概要

社名：株式会社 ジャルク

代表者：代表取締役 正木良昌

本社：〒541-0054 大阪市中央区南本町2丁目2番11号 堺筋本町西尾ビル10階

東京支店：〒143-0006 東京都大田区平和島3-2-21 タグターミナル5F

和歌山事業所：〒648-0086 和歌山県橋本市神野々202-1

設立：平成11年5月13日

資本金：29,000,000円

事業内容：取扱業務・ICT機器についての一気通貫サービスのご提案

・産業廃棄物処理

・産業廃棄物処理についてのコンサルティングサービス

HP：https://www.jarc-net.co.jp/