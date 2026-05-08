鎮西学院大学様にお招きいただき、特別講義を担当させていただきました

Arks Japan株式会社

このたび、鎮西学院大学の丸山 幸宏先生よりお声がけいただき、Arks Japan株式会社の坂本・田中が、2026年2月6日（金）、経済政策学科の正規科目「データサイエンスII」に特別講師として登壇いたしました。「生成AIの社会・ビジネス活用」をテーマに、午前・午後それぞれ2コマずつ、計4コマの集中講義を担当しました。座学とハンズオンを組み合わせた実践型講義を通じて、ビジネスの現場で実際にAIがどのように活用されているかをリアルにお伝えする1日となりました。このような貴重な機会をいただけたことを、大変ありがたく感じています。

講義実施の背景

今回の講義は、鎮西学院大学の丸山先生から「ビジネスの現場でAIが実際にどう使われているかを、これから社会に出る学生にも伝えてほしい」とご依頼いただいたことがきっかけです。普段は企業向けのAI導入支援や法人研修を中心に活動しておりますが、そこで培った知見を学生の皆さんにも還元できる機会をありがたくお受けし、登壇に至りました。

講義の概要

講義の内容

[表: https://prtimes.jp/data/corp/163253/table/6_1_6e89df7b67bcddcdc6204795c4e6cad8.jpg?v=202605081151 ]

今回の4コマは、座学とハンズオンを組み合わせた構成で実施しました。

座学とハンズオンを組み合わせインタラクティブな講義を設計・実施第1コマ：生成AIの基礎と社会への広がり

生成AIの基礎概念とビジネス・社会への影響を解説しました。最新ツールのライブデモを交えながら、AIの実際の動作をリアルに体感いただける形で進めました。

投影資料イメージ第2コマ：プロンプトエンジニアリング ハンズオン

AIツールを実際に操作しながら、プロンプトエンジニアリングの基礎を学んでいただきました。各自がツールを動かして出力の変化を体験する実践形式で取り組みました。

第3コマ：職種別AI活用事例

営業・マーケティング・企画など各職種でのAI活用事例を紹介しました。実際のビジネス現場でAIがどのように使われているかを具体的にお伝えすることで、現場感のある学びを提供しました。

第4コマ：AI時代のスキルとキャリア

AI時代に求められるスキルと働き方の変化について解説しました。「AIに仕事を奪われる」という不安ではなく、「AIをどう使いこなすか」という視点で自らのキャリアを考えるきっかけを提供しました。

印象的だった学生の皆さんの取り組み

講義を通じて、学生の皆さんが非常に熱心に取り組んでいる様子が印象的でした。何より驚かされたのは、学生の皆さんから寄せられた質問の鋭さです。特にAIの実務活用に関しては、本質を突いた問いが次々と上がり、講師側が思わず感心させられる場面が何度もありました。また、AIを活用してシステムをつくるワークでは、想像を超える成果物を仕上げてくれた学生が多く、その発想力の高さに大いに刺激を受けました。柔軟な視点と先入観のなさは、こちらが逆に学ばされるほどでした。

講師コメント

「このような貴重な機会をいただいた鎮西学院大学の皆様に、心より感謝申し上げます。学生の皆様の質問の鋭さには本当に驚かされ、熱心に取り組む姿勢にも大いに刺激をいただきました。ビジネスの現場でAIが実際にどのように使われているかを直接お伝えできたことは、私自身にとっても大きな手応えを感じる経験でした。今後も教育現場でのAI人材育成に、少しでもお力添えできればと思っています。機会があれば、また学生の皆さんとご一緒できることを楽しみにしています。」

― 坂本翔吾（Arks Japan株式会社 代表）

■ 会社概要

Arks Japan株式会社

代表取締役CEO：坂本 翔吾

所在地：東京都港区浜松町２丁目２番１５号 浜松町ダイヤビル

事業内容：AIエージェントプラットフォーム開発、AIを活用したマーケティング支援、アパレルEC特化型AI接客「Clerky for Apparel」の開発・提供など

URL：https://arksjpn.com/