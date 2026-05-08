英国No.1クラフトビールブランドBREWDOGとFUJI ROCK FESTIVAL’26の公式コラボビール「FUJI ROCK CRAFT LAGER」が数量限定発売！

ブリュードッグ・カンパニー・ジャパン株式会社

英国No.1*クラフトビールブランドBREWDOGは、面白味のないビールが支配するこの世界を変えて世界中を本当にうまいビールに夢中にさせるため、日々荒波を乗り越え、挑戦を続けるPUNK集団だ。2022年に初めてFUJI ROCK FESTIVALへ参加し、2026年でついに5回目のサポートとなる。

そんな節目の年に「FUJI ROCK CRAFT LAGER」を数量限定で発売。フジロックとのコラボビールは前年のFUJI ROCK FESTIVAL'25で初めてローンチしたが、今年は中味を刷新し、よりクリーンで爽やかな仕上がりに。さらに、パッケージデザインはフジロックのアートディレクション担当を務める渡辺明日香氏が監修。

フジロッカーにはもちろん、クラフトビール好きにもアツい1本となっている。

*Source: Circana UK Off Trade Value Sales 52w/e 12.10.25

FUJI ROCK FESTIVAL'26コラボレーションビール「FUJI ROCK CRAFT LAGER」商品情報

缶体の横には「FOR FUJI ROCKERS」の文言を添えたFUJI ROCK CRAFT LAGER

クリーンで軽快な飲み口を軸に、ドライホップによる軽やかなベリーやトロピカルフルーツの香りを重ねたラガー。屋外フェスティバルの開放的な空気の中でも、何杯でも楽しめる設計を目指し、飲みやすさと満足感を両立。音楽と自然、そしてビールを自由に楽しむための一杯。

■スタイル：DRY HOPPED LAGER

■Alc. 4.5% 350ml

■参考小売価格（税込）：429円

■発売日：2026年6月2日（火）

■販売店舗：全国のスーパーマーケット、酒販店など

取扱い企業の一部は後日、BrewDog Japan公式X（https://x.com/brewdogjapan）・Instagramアカウント（https://www.instagram.com/brewdogjapan ）にて順次ご紹介予定です。

※掲載情報は一部となります。掲載の有無にかかわらず、お取り扱い状況は店舗により異なります。

※数量限定、なくなり次第終了。

森をわたる風、雨上がりの空気、足元に広がる緑。

音楽と自然が溶け合う、あの場所――FUJI ROCK FESTIVAL。

その体験に寄り添う一杯として生まれたのが、

「FUJI ROCK CRAFT LAGER」。

これまで積み重ねてきたフェスとの時間と経験を、この一杯に込めている。

「FUJI ROCK CRAFT LAGER」発売にあたって

FUJI ROCK FESTIVAL / 株式会社スマッシュ

オフィシャルサポーターとして名を連ねてきたBREWDOGから公式のコラボビールが2年連続で発売となり、とても嬉しく思っています。

フェスの熱気や自然の中で味わうビールは格別ですが、このコラボビールは、自然溢れるフジロックの空気を感じられるような軽快さと爽やかさでフジロックフェスそのものを体現しているようです。会場で楽しむのはもちろん、日常の中でも音楽と一緒に味わっていただけたら嬉しいです。

「FUJI ROCK CRAFT LAGER」パッケージデザイン担当 渡辺明日香氏

木々が生い茂る中に音楽が響き渡り、泡が弾けるようなイメージでデザインしました。自然と音楽が交差するフジロック特有の空気感を、色や形のリズムとして視覚化しています。

プロフィール：渡辺 明日香

東京を拠点に活動するグラフィックデザイナー／アーティスト。

空間や音、見えない感覚を、色や形のリズムとして再構築する表現を軸に、ビジュアル制作やアートディレクションを行う。

これまでに音楽、空間、ブランドなど多領域のプロジェクトに携わり、アートとデザインを横断した活動を展開している。

BREWDOG / ブリュードッグ・カンパニー・ジャパン株式会社

今年もコラボビールを発売できることになり、大変光栄に思います。フジロックフェスティバルへのサポートは5年目ということで、ひとつの節目としてこれまで積み重ねてきた経験と時間をぎゅっとこの一杯に込めました。

音楽と自然が溶け合う場所で酔いしれる、その瞬間を彩る存在が「FUJI ROCK CRAFT LAGER」です。イベント当日だけでなく、その前も、そしてフェスが終わった後も。あの時の高揚感が蘇り、熱い気持ちとエネルギーが湧いてくる。そんな思い出にも寄り添える1本になれば幸いです。

FUJI ROCK FESTIVAL ’26 へ行こう！X公式アカウントフォロー＆リポストでチケットが当たるキャンペーン

フジロックの3日間通し券ペアチケットが当たる！

X公式アカウントをフォローの上、指定の投稿をリポストすると、2026年7月24日(金)～26日(日)に新潟県湯沢町苗場スキー場で行われる「FUJI ROCK FESTIVAL ‘26」の3日通し券ペアチケットが抽選で1組2名様に当たるキャンペーンを開催！

BREWDOG片手に音楽に酔いしれる、この大チャンスを見逃すな。

BREWDOG JAPAN 公式X :https://x.com/brewdogjapanキャンペーンの応募はこちらから

FUJI ROCK FESTIVAL ’26 へ行こう！キャンペーン概要

＜実施期間＞

2026年5月8日（金） ～ 2026年5月15日（金）23:59まで

<参加方法>

1.ブリュードッグのX公式アカウント（https://x.com/brewdogjapan ）をフォローし、指定のキャンペーンポストをリポストしてください。

2. 指定ポストをリポストしている方から抽選後、当選者にご連絡します。

イベント参加に必要な情報、または、プレゼントの送付に必要な情報を頂戴いたします。

<キャンペーン賞品>

FUJI ROCK FESTIVAL ‘26 3日通し券ペアチケット 1組2名様

※当選者へは公式アカウントよりDMにてメッセージを送付。プレゼントの送付に必要な個人名および住所宛先等の個人情報を頂戴します。

FUJI ROCK FESTIVAL’26 BREWDOG出店情報

当日のフジロック会場では、下記のエリアでBREWDOGが出店。

「FUJI ROCK CRAFT LAGER」を現地でも楽しもう！

・YELLOW CLIFF（イエロークリフ）

・ORANGE CAFE（オレンジカフェ）

※フジロック会場ではカップに注いでの提供となるため、缶のお渡しはございません。量販店等でお買い求めください。

FUJI ROCK FESTIVAL’26

＜開催期間＞2026年7月24日(金)～26日(日)

＜場所＞新潟県湯沢町苗場スキー場

今年の「FUJI ROCK CRAFT LAGER」は、BREWDOGのサポート5年目の節目にふさわしく、これまでの歩みとフジロックへの想いを凝縮した一杯。さらに、FUJI ROCK FESTIVALの公式アートデザイナー渡辺明日香氏にもパッケージデザインを監修してもらい、より本格的でパワーアップした1本に仕上がった。

フジロックの会場で感じる音楽と自然の一体感を、どこにいても思い出させてくれる。あの時間と空間が、いつでもあなたのもとに。ぜひ試してみてほしい。

イギリスNo.1*クラフトビールブランド「BREWDOG」

2007年4月、スコットランド北東部に位置するフレイザーバラでブルワリーを創業。欧州各国をはじめとし、世界中に多数のバーも展開する英国No.1*クラフトビールメーカー。

数多くのラインナップを誇るBREWDOGの中でも「PUNK IPA」は、BREWDOG誕生のきっかけを作ったビール。この軽やかな黄金色のクラシックビールは、新世界のホップを使って爆発的な風味を生み出した。グレープフルーツ、パイナップル、ライチのようなトロピカルフルーツとキャラメルの香りが漂い、最後にシャープな苦みが残る。このビールがすべての始まりであり、未だ終わりはない。

*Source: Circana UK Off Trade Value Sales 52w/e 12.10.25

ブリュードッグ・カンパニー・ジャパン株式会社

公式HP： https://www.brewdog.jp/(https://www.brewdog.jp/)

公式X： ht(https://x.com/brewdogjapan/)tps://x.com/brewdogjapan/(https://x.com/brewdogjapan/%E5%85%AC%E5%BC%8FInstagram%EF%BC%9A)

公式Instagram：https://www.instagram.com/brewdogjapan/