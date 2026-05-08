「備後国府まつり2026」にてアキッパの公式駐車場運営が決定

akippa株式会社

駐車場マーケットプレイス「アキッパ（akippa）」を運営するakippa株式会社（代表取締役社長 CEO：金谷元気）は、2026年6月6日(土)に広島県府中市で開催される「備後国府まつり2026」（以下、備後国府まつり）にて公式駐車場運営をおこなうことが決定しました。5月8日(金)より予約受付を開始します。

本イベントにて会場周辺の約400台の駐車場を有料・事前予約制として貸し出すことで、当日は安心して来場できる環境を目指します。あわせて、おまつりを継続するための財源確保や、駐車場運営のシステム化・キャッシュレス化を図ることで、運営側の負担軽減と持続可能な伝統行事の運営に取り組みます。

アキッパは全国のイベントでの駐車場運営を通じて、スムーズな移動をサポートし、地域の交通課題解決の貢献に努めます。

公式駐車場の予約は、5月8日（金）より市民先行販売、5月19日（火）より一般販売を順次開始する予定です。

「備後国府まつり2026」 アキッパ特設サイト▼

https://www.akippa.com/event/bingokokufufes(https://www.akippa.com/event/bingokokufufes)

備後国府まつりは、62年間という長きに渡り、地域の人々に愛されてきました。昨年度も広島県府中市の人口約34,000人の約1.5倍の50,000 人の観客を迎え、名実ともに市を代表とする一大イベントとなっております。

その一方で、おまつり当日は会場周辺での交通混雑や渋滞が課題となっています。また従来の駐車場管理にかかる人員や警備コストの増大も継続的な懸念点となっていました。

こうした交通課題の解決と、管理のシステム化を目指し、本年よりアキッパによる公式駐車場運営が決定しました。

駐車場を有料化・事前予約制とすることで、計画的な車両誘導を可能にし、警備上の安全性向上を目指します。また、キャッシュレス決済を導入することで、現地での現金のやりとりを不要とすることで、運営側の管理リスク低減はもちろん、来場者・スタッフ双方にとってストレスのないスムーズな運営を実現いたします。

今後も「困りごと解決企業」として、全国の自治体やイベント主催者と連携し、様々な駐車場問題の解決に取り組んでまいります。

■公式駐車場について

【市民先行販売】



期間：

2026年5月8日(金)10:00～5月18日（月）18:00

料金：

普通乗用車用駐車場 / 1,000円（税込）

【一般販売】

期間：

2026年5月19日(火)10:00～イベント当日まで

料金：

普通乗用車用駐車場 / 2,000円（税込）

利用可能日：

2026年6月6日(土)

対象駐車場：

小中一貫校のグラウンドなど公式駐車場3箇所（約400台）

詳細はアキッパ特設サイトよりご確認ください。

https://www.akippa.com/event/bingokokufufes





※先着順となります。

※ご予約には別途サービス料がかかります。

※駐車場はアキッパバリュープラスの対象外です。

■ご利用方法

1.アキッパへの会員登録（無料）

購入にはアキッパへの会員登録が必要です。

既にアキッパへの会員登録が完了している方は、登録済みの内容でご利用いただけます。

2.駐車場の予約

以下の特設サイトよりご希望の駐車場を選択し、決済して購入します。



3.駐車場を利用する

駐車券の印刷およびダッシュボードへの掲示にご協力をお願いします。

駐車場へは、特設サイトに記載された指定ルートでご来場ください。

■備後国府まつり2026 開催概要

開催日：

2026年6月6日(土)

雨天順延の場合は6月７日(日)に開催

会場：

広島県府中市 府中学園北グラウンド お祭り広場 お祭り通り周辺

主催：

備後国府まつり実行委員会

公式サイト：

https://bingokokufufes.com/



■アキッパ（akippa）とは

https://www.akippa.com/

駐車場マーケットプレイス。月極駐車場の未契約区画や個人宅の車庫・空き地・商業施設など空いている場所を時間貸し駐車場としてスマホから簡単に貸し出せ、ドライバーはWebまたはアプリから事前予約・事前決済して利用できる。スペースの貸出や会員登録は無料。全国に常時5万5000件以上※（2025年12月 平均アクティブ掲載数）予約できる駐車場を確保しており、スポーツ観戦やイベント・通勤・帰省・旅行などさまざまな用途での車移動時に利用されている。これまでに50以上の自治体・スポーツクラブと連携し、交通渋滞や駐車場不足などの困りごと解決に取り組んでいる。また駐車場をシェアすることは、遊休資産の活用、排出ガス削減につながることからSDGsにも貢献できる。現在の会員数は累計530万人（2026年4月末時点、貸主は含まない）。

■akippa株式会社

本社：大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 パークスタワー14F

東京オフィス：東京都千代田区神田錦町2-2-1 KANDA SQUARE WeWork内

代表者：代表取締役社長 CEO：金谷元気

設立：2009年2月2日

資本金：20億円（資本準備金含む）

事業内容：駐車場マーケットプレイス「アキッパ」の運営

HP：https://akippa.co.jp

【本プレスリリースのお問い合わせはこちら】

akippa株式会社 広報（担当：森村）

東京オフィス:〒101-0054 東京都千代田区神田錦町2-2-1 KANDA SQUARE WeWork内

大阪オフィス:〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークスタワー14F

Tel:03-6450-6090

Email: pr@akippa.co.jp

URL: https://akippa.co.jp