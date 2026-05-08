ハウスコム株式会社

「住まいを通して人を幸せにする世界を創る」をミッションに掲げるハウスコム株式会社のグループ会社であるハウスコム静岡株式会社（所在地：静岡県静岡市、代表取締役社長：福原 健太朗、以下「ハウスコム静岡」）は、2026年5月8日、静岡県沼津市大手町５丁目から沼津市大手町３丁目へ沼津店を移転しました。

＜移転後店舗概要＞

沼津店（ぬまづてん）

住所 ：〒410-0801 静岡県沼津市大手町3-2-1 PLAZA FONTANA-NUMAZU STATION A棟2階

交通 ：JR東海道本線「沼津駅」徒歩２分

定休日 ：なし

営業時間：10:00～18:00

ホームページ：https://www.housecom.jp/shop/numazu-hc/

■ハウスコム株式会社概要

「住まいを通して人を幸せにする世界を創る」をミッションに、不動産仲介事業を中心に、管理・売買・施工管理など幅広いサービスを展開しています。大東建託グループの一員として、その豊富なバリューチェーンを活かしながら、収益源の多極化による持続的な成長を推進します。地域社会とお客様一人ひとりのライフスタイルに寄り添い、新たな価値の創造に挑戦し続ける企業です。

会社名：ハウスコム株式会社

代表者：代表取締役 社長執行役員 松川 泰三

所在地：〒108-0075 東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー9階

資本金：4億2463万円

URL：https://www.housecom.co.jp/