【単一健康保険組合を有する企業様向け】単一健保の保健事業を、企画で終わらせない。実行支援型の健康施策サービスを提供開始

フラクタルワークアウト株式会社

フラクタルワークアウト株式会社は、単一健康保険組合を有する企業に向けて、保健事業の企画・実行・運用・レポート化までを、実務負担を増やさずに回すための支援サービスの提供を開始しました。

施策を増やすのではなく、健康課題の優先順位付け、実施導線の標準化、実施状況の整理と報告を一体化し、担当者の手元工数と手戻りを減らします。

重要事項

・医療行為（診断・治療・処方等）を提供するものではありません。

・個人を特定する形での可視化や個別フィードバックを前提としません。

・成果を保証するものではなく、運用の整備により改善確度と説明可能性を高める設計です。

提供開始の背景

保健事業は、健康課題が多様化する一方で、担当者側の実務は「対象者設計」「周知・参加促進」「実施管理」「未実施者フォロー」「記録・報告」「次年度計画への反映」が積み上がりやすい領域です。

結果として、施策そのものよりも運用負荷がボトルネックになり、実施率・継続性・説明可能性（レポート化）が弱くなるケースが起きます。

本サービスは、保健事業を"現場で回る形"へ寄せ、必要最小限の標準テンプレで運用を固定することで、担当者負荷を抑えながら年度内に改善が積み上がる状態を作ることを目的に設計しました。

導入企業のメリット

実務工数の圧縮

対象者設計、実施導線、実施管理、レポート化を定型化し、担当者の作業を「都度作る」から「当てはめて回す」へ切り替えます。

施策が"回る"状態の標準化

参加率・継続率が伸びない原因になりやすい導線（周知、申込、リマインド、時間帯設計）を最初から運用設計に組み込み、実施率の底上げを狙います。

説明可能性（レポート化）の確保

実施内容・参加状況・次の改善点が残る形で整理し、年度末の突貫対応や、次年度への引き継ぎコストを抑えます。

医療費適正化に資する取り組みの"実装"に寄せられる

施策を増やすのではなく、実行・継続・振り返りが回る形を優先することで、取り組みが実務として定着しやすくなります（成果保証ではありません）。

支援の進め方

本サービスは、個社ごとの過度なカスタムではなく、標準化された型をベースに、必要な範囲だけ調整する設計です。

支援の中心は以下に絞ります。

・健康課題の整理：課題を広げず、優先テーマを絞る（年度内で回る範囲に限定）

・運用導線の設計：周知、申込、リマインド、実施頻度を標準テンプレで固定

・実施支援：必要な施策のみ実装（オンライン／オフラインの最小構成）

・レポート化：実施ログと次の改善点を定型で整理し、説明材料を作る

フラクタルワークアウトの特徴

当社は法人向け支援に加え、原宿駅前で完全個室のパーソナルジムを運営しており、継続につながる運動設計・運用（習慣化、離脱要因の潰し込み）の知見を蓄積しています。

このメディカルフィットネスの実装知見を、保健事業の運用へ翻訳し、「設計だけで終わらず、実施され、続き、振り返りが残る」状態を作ることを重視しています。

導入の流れ

・初回相談：現状の体制、既存施策、運用の詰まりどころを整理

・優先テーマ決定：今年度に絞る論点と対象を確定

・運用設計：周知・申込・リマインド・実施頻度・レポート雛形を確定

・実施：必要範囲のみ施策を実装（オンライン／オフライン）

・レポート化：実施状況と次の改善点を整理し、次年度へ接続

本サービスについて

本サービスは、保健事業を「企画して終わり」にせず、実施・運用・レポート化までを最小の型で回すことで、保健師・産業医・データヘルス計画担当者の実務負担を軽減する支援です。

既存施策の一部補完や外部委託としての導入も可能です。

まずは現状の運用負荷と、今年度の優先順位整理からご相談ください。

■会社概要

企業名：フラクタルワークアウト株式会社

所在地 : 東京都渋谷区神宮前1-14-34 原宿神宮の森 4F

代表 : 代表取締役 高瀬雅弘(たかせまさひろ)

設立 : 2020年4月1日

資本金 : 5,000万円

事業内容: 健康経営ソリューション、フィットネスサービス

URL:

https://body-palette.com/(https://body-palette.com/)

https://fractal-workout.com/(https://fractal-workout.com/)

加盟団体: PHRサービス事業協会、健康経営アライアンス、がん対策推進企業アクション、Smart Life Project、Sport in Life

■お問い合わせ先

TEL：0120-107-125

Mail：contact-bp@fractal-workout.jp

事務局：水島由香

■事業提携に関するご案内

フラクタルワークアウトでは、フィットネスサービスの各分野で協力的関係を構築して頂ける事業パートナーを募集しています。

健康経営、人的資本経営に興味をお持ちの事業会社の皆様からのご連絡をお待ちしています。

URL：https://body-palette.com/(https://body-palette.com/)