6月8日(月)19:00～渋谷開催｜周年企業の取締役以上12名限定、次の5年を決める「意思決定の一次情報」経営者会食を開催！

KOBUSHI MARKETING合同会社

KOBUSHI MARKETING合同会社（東京都渋谷区、代表：井上裕介）が運営する渋谷道玄坂の『KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR(https://kobushi.beer/bar)』では、人と人とを繋ぐユニークな取り組みを行い多くのビジネスチャンスを生み出している。今回、2026年6月8日(月)19:00～RASHISA 岡本代表の主催で、今年から3年以内に周年を迎える企業の取締役以上を対象とした、完全招待制のディスカッションイベントを開催すると発表した。

2026年6月8日(月)19:00～【取締役以上】次の5年を作る「意思決定の一次情報」/周年経営者12名の秘匿ディスカッション

【6月8日(月)19:00～】＜取締役以上＞次の5年を作る「意思決定の一次情報」：周年経営者12名の秘匿ディスカッション/ 主催:岡本 翔（RASHISA 代表）

詳細/お申込みは下記URLより

https://peatix.com/event/4989469/view

周年を機に舵を切る経営者の「孤独」を解消し、意思決定を深化させる

企業の「周年」は、これまでを総括する節目であると同時に、次なる数年を左右する重要な舵切りのタイミングでもあります。しかし、その意思決定は極めて孤独であり、社内や公の場では語りにくい繊細な問題も多々含まれます。現在、日本国内では多くの企業が後継者不足や激変する市場環境に対応するための事業転換を迫られています。本イベントは、こうした経営層の孤独を解消し、リスペクトし合える経営者同士が互いの経験を「自分事」として語り合うことで、日本企業の持続的な成長と健全な組織運営を支援することを目的としています。事業の転換期という孤独な重圧を抱える経営者同士が、公開できない「一次情報」や実体験を持ち寄り、次なる成長への意思決定を深化させる場です。明日からの経営判断に直結する知見を得るための、有意義な夜をお過ごしください。

スタッフもマッチングをお手伝いします！人と人を繋ぐクラフトビール KOBUSHI BEER

コワーキングとバーが一体となった新感覚のスペース「KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR」。行ったことがある方はもちろん、前から興味があったけど機会が無かったというような方も、是非この機会にKOBUSHI BEERのコミュニティやビジネスマッチングを体感してみよう。

イベント詳細

日時

2026年6月8日(月) 19:00～

会場

KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR

東京都渋谷区道玄坂2-17-2 トップ美奄 2F

03-6679-3642

KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR内観

参加条件

・以下に当てはまる法人の取締役以上の役職者の方

今年～3年以内に「周年」を迎える企業

（例） 10周年 / 15周年 / 20周年 / 25周年 / 30周年 / 35周年 / 40周年 / 45周年 など

※周年は一つの節目であり、 「次の成長フェーズにどう進むか」を考えている経営者を想定しています。

・以下の職種はNG

保険、投資不動産、MLM、宗教、スピリチュアル、ブローカー

参加費

参加費＋クラフトビール&カクテルスペシャル飲み放題＋ガッツリ勝負飯 10,000円(事前決済)

参加費＋クラフトビール&カクテルスペシャル飲み放題＋ガッツリ勝負飯 11,000円(当日支払)

お申し込みページURL

https://peatix.com/event/4989469/view

注意事項

・ビジネスイベントにつき、名刺のご持参をお願いいたします。

・保険、投資不動産、ブローカーなどの営業目的の方、MLM及び宗教、スピリチュアル関連の方の参加は参加NGです。

・参加条件を満たさない場合は入場をお断りする場合があります。その場合、返金は出来ません。事前に主催者か幹事にお問い合わせください。

・一度注文されたチケットは主催者都合によるイベントキャンセルの場合を除き返金は出来ませんので、ご了承の上お申し込みください。

幹事のご紹介

株式会社RASHISA 代表取締役

株式会社RASHISA 代表取締役 岡本 翔

2017年創業。2019年には上場企業社長らからの出資を受け、事業のテーマを一新。 「虐待サバイバー総活躍時代の創出」をミッションに掲げ、2020年～2026年1月まで、虐待サバイバーや主婦の雇用創出を目的としたBPO事業を約6年間にわたり運営。社会課題とビジネスの両立に取り組む。

現在は事業を転換し、経営者同士の出会いの最大化と最適化にコミットした、審査制経営者コミュニティ「RASHISAフィロソフィーサロン」を運営。 単なる交流にとどまらず、ヒアリング・データベース・AIを活用し、「本質的に仕事が生まれる出会い」を設計している。

これまでの営業代行などの実務経験を活かし、企業の成長支援と新たな価値創出の場づくりに挑戦し続けている。

KOBUSHI MARKETINGについて

渋谷発のオリジナルクラフトビール「KOBUSHI BEER」を通じて、人と人とを繋ぐ取り組みをおこなっている。渋谷のマーケターや起業家を集めた5,000人が参加するコミュニティを運営しており年間200本以上のビジネス交流会を主催。また、ウェブIT系やクリエイティブ系の経営者を中心とした10,000人の人脈を使った営業支援メニュー「コミュニティスポンサー」には、成長ベンチャー企業など約80社が参加している。

KOBUSHI BEERのラインナップ

■関連サイト

KOBUSHI MARKETING合同会社(https://kobushi.marketing/)

KOBUSHI BEER(https://kobushi.beer/)

イベント・セミナー・交流会(https://kobushi-beer.peatix.com/)

KOBUSHI MARKETINGの顧客事例(https://kobushi.marketing/category/interview/)

KOBUSHI BEER 通販サイト(https://kobushibeer.stores.jp/)

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサーについて

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサー

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサーとは、渋谷発のクラフトビールブランドが保有する1万人規模の経営者・マーケター人脈を活用し、月額3万円（税別）からの低コストで「信頼に基づく紹介（リファラル）」による質の高い商談機会を提供するパートナーシップ制度であり、単なる名刺交換に留まらず、渋谷道玄坂の拠点での集客支援付きイベント主催権や5,000名超のクローズドなオンラインコミュニティでの発信権といった「主催者側」としてのブランディング機会も付与されることで、過去にはROI約15倍を達成する事例が出るなど、認知拡大と実利的な売上向上を同時に実現する高い費用対効果が特徴です。

コミュニティスポンサーの詳細 :https://kobushi.marketing/community_sponsor/コミュニティスポンサーの導入事例 :https://kobushi.marketing/category/interview/