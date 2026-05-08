株式会社エクノスワタナベ、データ一元化とペーパーレス化による業務効率化を実現

株式会社内田洋行ITソリューションズ

株式会社内田洋行ITソリューションズ（本社：東京都江東区、代表取締役社長：内藤 祐介、以下「ITS」）は、法面・土木・造園・地盤改良工事などを手がける株式会社エクノスワタナベ（本社：静岡県藤枝市、代表取締役：渡邉 真行、以下「エクノスワタナベ」）における、建設業ERPシステム「PROCES.S（プロセス）」の導入事例を公開しました。

エクノスワタナベでは、工事台帳の印刷や請求・入金処理にかかる手間を課題としていました。DX推進の一環として業務システムの見直しを実施しました。

ITSの建設業ERPシステム「PROCES.S」を導入したことで、ペーパーレス化が進み、経理業務を中心に約3割の業務削減を実現しました。さらに、現場でのデータ活用も促進され、全社的な業務改善につながっています。同社の業務課題解決に至った経緯と導入効果を、事例として公開しています。

導入の背景や効果については、下記Webページで詳しく紹介しています。



▽導入事例ページはこちら

https://process.uchida-it.co.jp/solution/case/echnos/(https://process.uchida-it.co.jp/solution/case/echnos/?argument=aOYoGgJf&dmai=a69f2b45e03639&utm_source=prtimes&utm_medium=ads&utm_campaign=process)

株式会社エクノスワタナベについて

1919年の創業以来、100年以上にわたり地域に根差した事業を展開してきた総合建設関連企業です。給排水衛生設備工事および空調設備工事を主軸に、エクステリア（外構）工事や建設資材の販売など、建設分野における幅広いニーズに対応しています。

また、30年以上前から持続可能な社会の実現を見据え、環境事業にも積極的に参入。他社に先駆けてビオトープや屋上緑化といった取り組みを推進してきました。「自然と共生する快適環境提案業」をモットーに、環境配慮と快適性を両立した提案を通じて、地域社会への貢献を続けています。

社名：株式会社エクノスワタナベ

代表取締役：渡邉 真行

事業内容：給排水衛生設備・空調設備工事、上下水道施設工事、環境保全施設工事、環境関連資材販売など

設立：1960年

創業：1919年

資本金：3,000万円

所在地：静岡県藤枝市緑町1-5-10

Webサイト：https://www.echnos.co.jp/

システム導入の背景

同社で長年使用してきた基幹システムは高い操作性を備えていたものの、部署間の情報共有や工事台帳、請求・入金業務においてアナログ運用が残り、業務効率に課題を感じていました。DX推進の流れを受け、手作業を減らし、データを一元管理できる新たなシステム基盤の構築が必要と判断し、システム刷新の検討を開始しました。

その結果、建設業特有の業務に対応できる機能と、長年培ってきたITSの導入・運用ノウハウが評価され、建設業向けERPである「PROCES.S」の採用に至りました。

導入後の効果

- ペーパーレス化が進み、印刷や本社立ち寄りなどの負担が解消- 請求・入金業務が効率化し、データ一元化で工事番号二重取得などのミスも減少- 現場がPROCES.Sの工事データを積極活用することで業務が円滑に

建設業ERPシステムPROCES.Sとは

PROCES.Sは、ITSが開発した建設業務に必要な機能をパッケージ化したクラウド対応のERPシステムです。建設業会計、原価管理、支払・請求・入金管理、JV管理、給与・労賃管理などの機能を網羅し、他の建設業向けシステムとも柔軟に連携できます。

また、株式会社アイティクラウド主催の「ITreview Grid Award 2026 Spring」において、「建設業向けERPシステム部門」で最高位の「Leader」を6期連続で受賞しています。

▽製品ページはこちら

建設業ERPシステムPROCES.S https://process.uchida-it.co.jp/solution/(https://process.uchida-it.co.jp/solution/?argument=aOYoGgJf&dmai=a69f2b45e03639&utm_source=prtimes&utm_medium=ads&utm_campaign=process)

▽ITreviewの掲載ページはこちら

https://www.itreview.jp/categories/erp-forconstruction

※「PROCES.S(プロセス)」は株式会社内田洋行ITソリューションズの登録商標です。

株式会社内田洋行ITソリューションズについて

会社名 ： 株式会社内田洋行ITソリューションズ

所在地 ： 東京都江東区永代1丁目14-5 永代ダイヤビルディング

代表者 ： 内藤 祐介

設立 ： 1969年3月8日

資本金 ： 4億6,000万円

事業内容： 情報処理機器・通信機器およびこれらの周辺機器・関連機器の開発、販売、保守サービス

ソフトウェアの開発、販売、保守サービス

URL ： https://www.uchida-it.co.jp/(https://www.uchida-it.co.jp/?argument=aOYoGgJf&dmai=a69f2b45e03639&utm_source=prtimes&utm_medium=ads&utm_campaign=process)