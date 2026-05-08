テラーノベル×シーモアコミックス共同制作『無自覚Ωと番様～一夜の過ちのはずが、御曹司αに溺愛されています～』コミカライズ版が5月8日よりシーモアで独占配信スタート！ノベル版を同時公開

株式会社テラーノベル

株式会社テラーノベル（本社：東京都港区、代表取締役社長：蜂谷宣人）は、テラーノベル原作『無自覚Ωと番様～一夜の過ちのはずが、御曹司αに溺愛されています～』がコミカライズされ、コミックシーモアでの独占配信を2026年5月8日（金）より開始することをお知らせします。また同作品のノベル版をテラーノベル（ https://teller.jp/ ）にて同時公開します。

本作品はテラーノベルとシーモアコミックスの共同制作の第6弾となり、今後も新作のリリースを予定しています。

独占配信プラットフォーム

・コミック版：コミックシーモア（ https://www.cmoa.jp/ ）

・ノベル版：テラーノベル（ https://teller.jp/ ）

・独占配信開始日：2026年5月8日（金）

※配信の予定等は予告なく変更になる場合があります。

作品について

＜コミック版＞

＜ノベル版＞

無自覚Ωと番様～一夜の過ちのはずが、御曹司αに溺愛されています～(C) 氷室スイ/鳥栖茉莉花/金子りさ/シーモアコミックス(C)金子りさ／テラーノベル

「ずっと探してた――俺の番」

幼い頃に両親を亡くした瑞穂は、引き取られた温泉旅館で『奴隷』と虐げられる日々を送ってきた。しかしある夜、宿泊客としてやってきた御曹司α・桜輝の前で、Ωの発情に襲われる。抗えない本能に突き動かされ、一夜をともにする二人──それは偶然ではなく、幼い頃に出会っていた番の証明だった。

運命的な再会から始まる、オメガバース・シンデレラロマンス。

原作：金子りさ

ネーム：鳥栖茉莉花

作画：氷室スイ

小説掲載：テラーノベル（ https://teller.jp/se/2eqiehgfi9uzc-8225167083 ）

シーモアでコミック版を読む :https://www.cmoa.jp/title/351444/テラーノベルでノベル版を読む :https://teller.jp/se/2eqiehgfi9uzc-8225167083

テラーノベルについて

■ サービス名：テラーノベル

■ サービスページ：https://teller.jp/

■ サービス開始日：2017年7月

■ 利用料金：基本無料

■ 国内ダウンロード数：760万以上

※ 2025年3月時点

＜App Store ダウンロードページ＞

https://apps.apple.com/jp/app/id1238587832

＜Google Play ダウンロードページ＞

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.picappinc.teller&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.picappinc.teller&hl=ja)

・Android、Google Playは、Google Inc.の商標または登録商標です。

・iPhone、iTunesおよびApp Storeは米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

・記載されている会社名および製品名は、各社の登録商標または商標です。

株式会社テラーノベル（Teller Novel Inc.）

テラーノベルは小説プラットフォーム『テラーノベル』を起点とし、マンガパブリッシング事業やショートドラマプラットフォーム『テラードラマ』を展開するエンタメIPカンパニーです。

「日本の創作文化を産業に」をパーパスに掲げ、日本のクリエイターが創作した物語を世界に届け、次世代のヒットIPを創出するための取り組みを行っています。

今後もさらなるメディアミックス化を通じて次世代のクリエイターの活動を支援してまいります。

・主な事業内容：プラットフォーム事業、パブリッシング事業、ライセンス事業

・本社所在地：東京都港区芝大門１丁目１－２３

・代表者：蜂谷宣人

・コーポレートサイト：https://teller.jp/corp

・お問い合わせ：https://teller.jp/corp#contact

*ショートドラマ共同製作や小説、マンガパブリッシングにおけるパートナーシップにご関心がある企業様におかれましては、上記までお問い合わせください。

（大変恐れ入りますが、セールス目的のご連絡はお控えください。）