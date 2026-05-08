大阪・関西万博の大型壁画『希望の系譜』が十三(プラザオーサカ）へ移設完了。5月31日、ホテルプラザオーサカで完成披露会を開催

株式会社プラザオーサカ

大阪・十三のシティホテル「ホテルプラザオーサカ」（株式会社プラザオーサカ、本社：大阪市淀川区、代表取締役：菅原真一）は、EXPO2025大阪・関西万博の西ゲート前に展示された大型壁画『希望の系譜』（アーティスト：BAKIBAKI）の移設完了を記念し、2026年5月31日（日）14時より、ホテルプラザオーサカ南側駐車場にて完成披露会を開催いたします。



本作品は、万博終了後に解体される予定だった大型壁画を、クラウドファンディングによって地域へ継承するプロジェクトとして実現したものです。目標金額300万円に対し、最終的に約606万円・245名の支援が集まり、万博会場で生まれたアートが、十三の街で誰でも観覧できるパブリックアートとして新たな一歩を踏み出します。



当日は、アーティストBAKIBAKI氏による作品紹介、関係者による披露セレモニー、壁画を起点に十三のまちを巡る「淀壁ツアー」などを予定しており、報道関係者の皆さまにもぜひご取材いただければ幸いです。

万博会場の西ゲートに設置されていた「希望の系譜」当日の概要

・高さ約4.5m、幅約12mの大型壁画『希望の系譜』の完成披露

・アーティストBAKIBAKI氏による作品紹介・コメント

・ホテル関係者、地域関係者による挨拶

・クラウドファンディング支援者、地域関係者が参加する披露会の様子

・壁画を起点に十三のまちを巡る「淀壁ツアー」

・万博レガシーを地域に継承する取り組みとしての現地取材



報道関係者の皆さまには、完成披露会当日のご取材を歓迎しております。アーティスト、ホテル関係者、地域関係者へのインタビューも調整可能です。

万博会場から十三へ。解体予定だった大型壁画が地域のアート拠点に

BAKIBAKI氏による作品制作の様子

ホテルプラザオーサカは、大阪・関西万博（EXPO2025）の西ゲート前に制作された大型壁画『希望の系譜』の移設プロジェクトに参画し、設置場所の提供などを通じて、万博で生まれた文化を地域の日常へつなぐ取り組みを進めてまいりました。



本作品は、本来、万博終了後に解体される予定でした。しかし、万博の記憶や感動を一過性のものにせず、未来へ残したいという想いから、淀壁実行委員会を主体にクラウドファンディングが実施され、多くの支援によって移設が実現しました。



クラウドファンディングでは、目標金額300万円に対し、最終的に約606万円・245名の支援が集まりました。多くの人々の共感によって、解体予定だった万博アートは十三の街へと受け継がれ、地域に開かれたパブリックアートとして新たな役割を担うことになります。

誰でも観覧できる、新たなパブリックアートへ

『希望の系譜』は、高さ約4.5メートル、幅約12メートルの大型壁画で、江戸時代の浮世絵から現代へと続く日本の大衆芸術の系譜をテーマに制作された作品です。



万博会期中には、多くの来場者が足を止め、写真を撮影するなど注目を集めました。移設後は、ホテルプラザオーサカ敷地内に常設展示され、宿泊者だけでなく地域住民や観光客も自由に観覧できるパブリックアートとして公開されます。



単に作品を保存するのではなく、訪れる人々が気軽に立ち寄り、写真を撮り、記憶として持ち帰ることができる「開かれたアート」として、日常の風景の中に溶け込んでいくことを目指しています。

十三を歩くきっかけを生む、地域とつながるアート拠点へ

ホテル移設後のイメージ

本壁画は、大阪・淀川エリアで展開される壁画プロジェクト「淀壁」の新たな拠点としても位置付けられます。



移設された壁画を起点に、来街者が十三のまちを歩き、周辺の飲食店や商店、地域に点在する壁画を巡ることで、アートを軸とした新たな回遊性の創出を目指します。



ホテルプラザオーサカは、本取り組みを通じて、万博で生まれた文化を地域に根付かせるとともに、地域の皆さま、ご宿泊のお客様、観光で訪れる方々をつなぐ新たな接点を創出してまいります。今後も文化発信を継続し、十三エリアのさらなる魅力向上に貢献してまいります。

ホテルプラザオーサカ 取締役 菅原真太郎 コメント

万博で生まれた作品を一過性のものにせず、地域の日常の中で多くの方に触れていただける形で残したいという想いから、本プロジェクトに参画いたしました。ホテルプラザオーサカは、宿泊施設であると同時に、地域と人をつなぐ拠点でありたいと考えています。『希望の系譜』が十三を訪れるきっかけとなり、地域の新たな魅力発信につながることを願っています。

アーティスト BAKIBAKI氏 コメント

万博会場で多くの方に見ていただいた『希望の系譜』が、十三の街で淀壁として新たな時間を刻むことになりました。クラウドファンディングで支えてくださった皆さま、移設に関わってくださった皆さまに心より感謝しています。この壁画が、十三を歩く人々にとって、新しい出会いや記憶のきっかけになれば嬉しく思います。

イベント概要

名称：BAKIBAKI壁画『希望の系譜』移設完成披露会

日時：2026年5月31日（日）14:00～

会場：ホテルプラザオーサカ 南側駐車場

住所：大阪市淀川区新北野1-9-15

内容：完成披露、関係者挨拶、アーティストによる作品紹介、記念撮影など

取材：報道関係者による当日取材可

備考：屋外開催のため、天候により内容が一部変更となる場合があります。

関連プログラム

式典終了後は淀壁（YODOKABE)主催の、淀壁ツアーやトークセッション、アフターパーティも開催予定です。詳しくは、下記URLからご確認くださいませ。

https://www.instagram.com/yodokabe

壁画『希望の系譜』について

アーティストBAKIBAKIによる大型壁画作品。EXPO2025大阪・関西万博の西ゲート前にて、「Study：大阪関西国際芸術祭 / EXPO PUBLIC ART」の一環として制作されました。



高さ約4.5メートル、幅約12メートルの大作で、江戸時代の浮世絵から現代へと続く日本の大衆芸術の系譜をテーマに、自身のシグネチャーである「BAKI柄」や万博キャラクター「ミャクミャク」などを用いて表現されています。万博会期中には、多くの来場者が足を止め、写真を撮影するなど注目を集めました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Rw63hE6mpOw ]

ホテルプラザオーサカは、今後も地域に根ざすホテルとして、アートを通じて人と街、そして地域の記憶をつなぐ取り組みを続けてまいります。

万博で生まれた作品が十三の街に受け継がれることで、新たな人の流れや交流が生まれ、地域の魅力を再発見するきっかけとなることを願っています。

これからも、地域の皆さまやアーティスト、関係団体とともに、十三エリアの魅力発信とにぎわい創出に取り組み、地域のさらなる発展に貢献してまいります。