【セバスチャン・ブイエ】Gouter（グテ）学芸大学店より、母の日に贈る“ありがとう”の気持ちを込めた限定おやつが登場

ジェイ・ワークス株式会社

「Gouter（グテ）」は、“選ぶ楽しさ”と“味わう幸せ”を届けるおやつの専門店。パティシエならではのひと手間を加えたパンや、どこか懐かしさを感じる焼き菓子など、毎日でも楽しみたくなるフランスのおやつを提案しています。母の日には、心ときめく“グテ”で大切な想いを届けてみませんか。

パティシエ セバスチャン・ブイエが手がける「Gouter（グテ）学芸大学店」では、母の日に向けた期間限定スイーツを販売いたします。可愛らしいモチーフと繊細な味わいで、感謝の気持ちをやさしく伝える、この時期だけの特別なおやつをご用意しました。

◆Nounours Remerciement

ヌヌース ルメルシモン

～Bear Financier Strawberry～

苺のペーストにフリーズドライ苺を混ぜ込んだ、母の日限定のクマ型フィナンシェ。愛らしいクマ“ヌヌース”がブーケを抱え、感謝の気持ちをそっと届けます。しっとりとした食感と苺のやさしい甘酸っぱさが広がる、見た目にも心にも嬉しい一品です。



ヌヌース ルメルシモン \432（税込）

販売期間：5月10日(日)まで

◆Religieuse

ルリジューズ

～Double Cream Puff～

フランボワーズのグラスがけを施したクッキーシューに、なめらかなクレームパティシエールとベリーのコンフィチュールをたっぷり詰め込み、甘酸っぱい味わいに仕上げました。トップにはカーネーションを思わせる華やかなデコレーションを添え、母の日にぴったりの上品な仕上がりに。

ルリジューズ \540（税込）

販売期間：5月8日(金)～5月10日(日)

Sebastien Bouillet / セバスチャン・ブイエ

セバスチャン・ブイエ

フランス・リヨンを拠点に活躍するパティシエ兼ショコラティエ、セバスチャン・ブイエ。

色彩豊かなマカロンや繊細なショコラ、フランス語で“おやつ”を意味する「グテ（Gouter）」をテーマにしたヴィエノワズリーなど、伝統的なフランス菓子に革新的な発想を融合させたクリエイションで、世界中のスイーツファンを魅了し続けています。2004年には、フランスを代表するパティシエ協会「ルレ・デセール」に史上最年少で入会。

「不屈の精神、創造性、向上心」という価値観を大切にしながら、常に新しい表現を追求する姿勢が、セバスチャン・ブイエならではの独創的な世界観を生み出しています。

グテ 学芸大学店

毎日食べたいフランスの「おやつ」焼きたての香りが漂う店内には、セバスチャン・ブイエのこだわりが詰まったパンやお菓子がずらり。[Gouter] -グテ-は、特別な“おやつ”を選ぶワクワク！を味わえるお店です。

Shop

〒152-0004 東京都目黒区鷹番3-8-1 Rhills

東急東横線 学芸大学駅 / 徒歩1分

営業時間：10:00～19:00

定休日：毎週木曜日

※5月12日より、営業時間を10:00～18:00に変更し、定休日は毎週火曜日・木曜日となります。

☆Sebastien Bouillet ONLINE SHOP：https://bouillet.jp/collections/all

☆HP（Japan）：http://www.bouillet.jp/

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