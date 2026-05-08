ヤギグループのWEAVAが東京都「グリーン製品市場の創出に向けたサプライチェーンにおける脱炭素化支援事業」中間報告会に登壇

株式会社ヤギ

株式会社ヤギ（本社：大阪市中央区・東京都港区、代表取締役 社長執行役員：八木隆夫、以下「当社」)のグループ会社である株式会社WEAVA(以下、WEAVA)は、東京都「グリーン製品市場の創出に向けたサプライチェーンにおける脱炭素化支援事業」にREPRO-PARK事業で採択され、事業を進めております。この度、東京都が実施する本事業の中間報告会の開催が決定し、WEAVAより登壇して これまでの活動の途中経過を発表いたします。

本事業対象製品：REPRO-TRAINER

東京都が実施する本事業は、都内企業が、製品のライフサイクルを通じたGHG排出量を"見える化"し、効果的な削減方法を検討・実行していくことを支援します。さらに、グリーン製品のブランディングにも取り組むことで、消費者のグリーン製品の購買を促進し、グリーン製品市場を創出することも目指します。

中間報告会

・ 日時: 2026年5月20日（水） 15:00-17:00

・ 場所: TKP東京駅大手町カンファレンスセンター カンファレンスルーム22A

（ハイブリッド形式でオンラインも同時開催）

・ 中間報告会および本事業の詳細:

グリーン製品市場の創出に向けたサプライチェーンにおける脱炭素化支援事業(https://www.cfp-sc.metro.tokyo.lg.jp/)

・ 申し込み方法:下記フォームに必要事項を記載してお申し込みください

中間報告会 申込フォーム(https://www.113.vovici.net/se/13B2588B7D06DB54)

本事業の趣旨・背景（募集要項より抜粋）

東京都が掲げる「ゼロエミッション 東京戦略Beyond カーボンハーフ」 を実現するには、サプライチェーン全体で脱炭素に取り組むことが必要です。そのため、「グリーン製品市場の創出に向けた サプライチェーンにおける脱炭素化支援事業」 (以下、「本事業」という。) では、都内企業に おける製品のライフサイクルを通じたGHG排出量を"見える化"し、効果的な削減方法を検討・実行していきます。さらに、グリーン製品のブランディングにも取り組むことで、消費者の購買における グリーン製品の選択を促進し、グリーン製品市場を創出することも目指します。

REPRO-PARK について

ー ダウンジャケット修理専門店として発足した修理事業 ー

REPRO-PARK は多数のラグジュアリーブランドウェアの修理を手掛けてきた職人を中心として発足した、リペアを中心とした事業です。特にダウンジャケットの修理は卓越した技術を有しています。長年取り扱ってきたダウンジャケットに使用される生地の豊富なストックもあり、時には他の修理店で取り扱うことができない修理を実現します。

公式WEBサイト：https://repropark.jp/

株式会社WEAVAについて

「WEAVA」には、お客様との絆や国内外の様々な協力パートナーとのコラボレーション、伝統と革新といった要素など、様々なものを「織り成す=(WEAVE)」ことによって企業として発展するという想いと、社員全員が自主的に個々の経験と能力を発揮して、商品や売り方などファッションビジネスの新しい未来を「作り出していく」という想いがこめられています。

公式WEBサイト：https://weava.co.jp/

当社の社是「終始一誠意」は、私たちがお客様や社会に信じてもらうための誠実さを示す、揺るぎない原点であり当社の DNA です。タグライン「Business to Belief」は、その大切な精神を 現在、そしてこれからの未来に向けてアップデートした姿にほかなりません。私たちはこの一本の思想を胸に、これからも「信頼」を礎とし、ステークホルダーと共に未来を創り出す「共創」の時代へと歩み続けてまいります。