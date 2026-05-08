静岡の町工場・杉村精工がトレイルキャップを夏季ユニフォームに導入！「町工場×スポーツ」のクールビズ

杉村精工株式会社

創業77年を迎える静岡県焼津市の町工場、杉村精工株式会社(所在地：静岡県焼津市、代表取締役：杉村学)は、2026年5月から10月までの6ヶ月間、暑さ対策の一環としてトレイルランニング用キャップ（以下、トレイルキャップ）を導入します。

公式HP :http://www.sugimura-seiko.jp/

公式X :https://x.com/sugimuraseiko

■ トレイルキャップの特徴と導入背景

近年の全国的な気温上昇により、作業現場における熱中症対策の重要性が一層高まっています。昨夏、杉村精工においても熱中症を原因とした労働災害が1件発生したのです。

こうした背景を受け、杉村精工では2026年5月から10月までの6ヶ月間、暑さ対策の一環としてトレイルキャップを夏季ユニフォームへ導入します。

導入するキャップは、これまでにもランニングシャツやネックゲイターの製作でコラボしているランニングギアブランド「INNER-FACT（インナーファクト）」(https://shop.inner-fact.co.jp/)の既存製品をベースに、杉村精工オリジナルロゴをプリントした特別仕様です。

トレイルランニングは様々な種類や地形を走るスポーツであり、使われるギアには過酷な環境に対応する機能性が求められます。その機能性が、製造現場とも高い親和性を持つと考えたのです。

従来の作業帽と比べて軽量で通気性が高く、暑さや蒸れを軽減できて、夏場の作業時の熱中症対策につながります。

また一般的なキャップよりツバが短い事が特徴です。これは周囲の視界を確保しやすく、狭い場所や機械周辺での接触リスク軽減にもつながり、作業時の安全性向上にも寄与します。

■ 「町工場×スポーツ」で製造業の新たな価値を発信

加工・組立現場での狭所作業時短いツバにより視界を確保

本取り組みは、昨年から発信している「町工場×スポーツ」の取り組みの一環です。

長時間にわたり集中力を維持しながら現場で身体を動かし続ける作業者は、まさにアスリートです。そんな現場を支える一つの手段として、スポーツ要素を取り入れることには大きな可能性があると考えています。

当社はこれまで、INNER-FACTとのコラボ(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000163727.html)や、藤枝MYFCと連携した地域向けフットサルイベントの開催(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000163727.html)、社内でのスポーツ推進施策などを通じ、「町工場×スポーツ」という独自の視点から発信を続けてきました。

一連の活動は、「静岡型スポーツ・イン・ライフ推進パートナー」「スポーツエールカンパニー2026」などの企業認定にもつながっています。

これからも地方の町工場だからこそできる柔軟な発想で、スポーツを通して「社員の安全・健康に寄与する」「製造業のイメージを変える」この2つを両立させていきます。

■ 「藤枝トレイルランニング」への協賛

同時期の取り組みとして、地域で開催される「藤枝トレイルランニング」に協賛します。昨年からINNER-FACTとともにコラボ販売しているネックゲイターを参加特典として提供しながら、スポーツを通じて町工場のイメージを変えるという当社の姿勢を、引き続き形にしていきます。スポーツ振興が盛んなこの静岡という地で、今後も「町工場×スポーツ」の新たな価値を見出していきたいと考えています。

杉村精工(株) 秋山工場長 コメント

※本イベントは既に定員に達しております。製造部(加工/組立課) 部長

近年の猛暑は現場で体を動かす私たちにとって厳しさが増しています。作業者の安全と集中を守ることは品質を守ることと同じくらい重要です。このキャップはとても軽く、通気性が良いので、長時間の作業でも負担が少なく快適です。熱中症予防にも効果を発揮してくれると思います。こうした変化と並行して、今後も健康と安全を第一に「現場環境の改善」を行っていきます。

会社概要

会社名：杉村精工株式会社

所在地：静岡県焼津市中新田1600

代表者：代表取締役 杉村学 創業：1949年

事業内容：産業機械のオーダーメイド製造(機械設計・金属部品加工・精密組立)

企業サイト：https://sugimura-seiko.jp/

X（旧Twitter）：https://x.com/sugimuraseiko

【本件に関するお問い合わせ先】

杉村精工株式会社

広報担当：杉村 岳

TEL：054-624-4700

E-mail：gaku@sugimura-seiko.jp