期間限定「セサミストリートフェア」を開催　京王アートマン 聖蹟桜ヶ丘店

株式会社京王アートマン

https://www.keio-atman.co.jp/

京王グループでコスメを中心に生活雑貨を販売する株式会社京王アートマン(本社：東京都多摩市、以下 京王アートマン)は、2026年5月16日（土）から2026年6月14日（日）まで京王アートマン 聖蹟桜ヶ丘店3F文具売場にて「セサミストリートフェア」を開催いたします。

セサミストリートは、1969年に誕生した先駆的な子ども向け教育番組で、現在は190以上の国と地域で展開しています。

エルモ、クッキーモンスター、ビッグバード、オスカーといった個性豊かな愛らしいキャラクターたちが活躍し、識字能力や計算力、社会性、文化理解を育むための入念なリサーチに基づく教育コンテンツを提供しています。その成果は世界中で高く評価され、子ども向けコンテンツの模範ともいえる存在となっています。

セサミストリートジャパン公式HP

https://www.sesamestreetjapan.org/

セサミストリートジャパン公式Instagram(@sesamestreetjapan)

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セサミストリートジャパン公式X（@sesamejapan）

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セサミストリート日本公式YouTube(@SesameStreetJapan)

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開催店舗：京王アートマン 聖蹟桜ヶ丘店3F文具売場

開催期間：2026年5月16日（土）～2026年6月14日（日）

詳しくは 京王アートマン ホームページをご覧ください

https://www.keio-atman.co.jp/

京王アートマンは生活雑貨全般を販売する複合専門店として京王沿線を中心に店舗を展開しています。

文具やバッグ、美粧品や家庭用品を中心に、質の高い商品を提案する「京王アートマン」と、シーズンアイテムや話題の商品を提案する「atman atman」、コスメ専門店「atman atman コスメ」など、お客さまのニーズに合わせた業態を展開しています。

地域に暮らすお客さまの「暮らし・楽しむ・工夫する」を実現する生活雑貨の専門店です。