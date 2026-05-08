“できたて体験”で連日続行列。銀座発の揚げサンド専門店『Age.3』が飛騨高山に上陸。2026年5月3日グランドオープン

株式会社ANCHOR

揚げサンド専門店「Age.3 HIDA TAKAYAMA」を2026年5月3日（日）にオープンいたしました。

オープン初日から店舗前には長い行列ができ、多くのお客様にご来店いただきました。

注文ごとに揚げる“できたて体験”が話題となり、銀座発の新感覚スイーツ「揚げサンド」が、飛騨高山の新たな食べ歩きグルメとして注目を集めています。

揚げたてで、感情を動かす。

Age.3は、出来立ての美味しさを大切にした揚げサンド専門店です。外はサクッ、中はもちっとした食感のパンに、低糖質の生ホイップや厳選素材を組み合わせ、見た目と味の両方で感情を動かす体験を提供しています。

木目を活かした温かみのある外観に、大きなガラス張りのオープンキッチン。通りからでも調理の様子が見渡せる清潔感のある店構えは、思わず足を止めたくなる明るい開放感に包まれています。

おかげさまでオープンから連日、行列が続いています。

オープン当日は開店前から多くのお客様が並び、店舗前には長い行列が生まれました。

店内ではスタッフが一つひとつ丁寧に調理し、揚げたての商品を提供。

ライブ感あふれるオープンキッチンも、来店者の心をつかんでいます。



開店を心待ちにするお客様の姿が絶えず、

多くの方にお越しいただき、温かいお声をいただいています。

注文を受けてから、その場で。できたての一瞬をお届けします。

オープンキッチンでは、注文を受けるたびにスタッフが丁寧に調理。揚げたての音や香りが漂う中、できたてをそのままお渡しします。

スイーツ系から惣菜系まで幅広いラインナップを展開しており、クリームをたっぷり使ったスイーツ系や、サーモンなどを使った惣菜系は、食べ歩きにも最適な新感覚グルメとして好評です。

目の前で仕上がっていく様子も含めて、ぜひその場でお楽しみください。

仕上げはその場でキャラメリゼ。全店人気No.1の『クレームブリュレ』

看板商品の『クレームブリュレ』は、

完成が、お渡しの瞬間。

渡す直前にその場で炙ることで、

“パリッ”と“とろっ”が同時に生まれる。

この“できたてのピーク”が、

世界各店でNo.1を獲得している理由です。

飛騨牛100g。片手で食べるステーキ体験

岐阜県産の黒毛和牛「飛騨牛」を100g使用した、飛騨高山店限定の一品。きめ細やかな霜降りと、とろけるような口どけは、一口ごとに和牛ならではの濃厚な旨みをもたらします。

サクッと揚げたパンに、ステーキをそのままのせました。片手サイズでも、肉の存在感は本格的。「食べ歩きグルメ」と「高級和牛」という、本来交わることのない2つが一つになった、ここでしか出会えない味です。

飛騨高山の“食べ歩き文化”と融合

古い町並みが続く飛騨高山は、食べ歩き文化が根付く観光地。片手で楽しめるAge.3のスタイルは、この街との相性が抜群です。

「歩いている人が食べているのを見て、気になって来ました」というお客様の声も届いており、街に溶け込みながら自然と人が集まる店になっています。

■ 店舗概要

店舗名：Age.3 HIDA TAKAYAMA（アゲサン 飛騨高山）

所在地：〒506-0011 岐阜県高山市本町2丁目80番地

電話番号：080-2662-6071

営業時間：9:00～18:00

オープン日：2026年5月3日(日)

Instagram：age.3_hidatakayama(https://www.instagram.com/age.3_hidatakayama/)

Age.3が提案する「揚げサンド」という新ジャンル

Age.3 GINZA（アゲサン 銀座）Age.3 ASAKUSA（アゲサン 浅草）Age.3 SHANGHAI（アゲサン 上海）Age.3 SYDNEY （アゲサン シドニー）Age.3 MANILA（アゲサン マニラ）Age.3 DUBAI（アゲサン ドバイ）

東京・銀座をはじめ、上海・シドニー・マニラ・ドバイなど、世界各地で多くの来店客を集めています。各都市で行列やSNSでの拡散が起こるなど、日本発のスイーツとして海外でも注目を集めています。

公式HP :https://fruits-sand-three.com/pages/age-3

■画像素材について

※掲載商品に関する商品単体画像、Age.3店舗の外観・内観写真などの高解像度データをご希望の方は、下記広報担当までお問い合わせください。

・画像形式：JPEG／PNG（メディア掲載・SNS投稿用に適した構図もご用意しております。）

・Webメディア・SNS・紙媒体など、掲載用途に応じた最適な画像素材をご提供可能です。

問い合わせ先

運営会社：株式会社ステキクリエーション

TEL：0577-72-3061

〒509-4122 岐阜県高山市国府町名張1588

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ブランド本部：株式会社ANCHOR

TEL：0948-52-6361

Mail：anchor.office3@gmail.com

公式サイト：https://fruits-sand-three.com/pages/age-3

ブランド概要｜Age.3（アゲサン）とは

Age.3は、福岡県嘉麻市でスタートしたスイーツブランド「FRUITS SAND THREE」を起点に誕生しました。

2023年に、低糖質生ホイップクリームと“サクもち”食感のパンを組み合わせた新感覚スイーツ『揚げサンド』を開発し、東京・銀座に1号店をオープン。以降、国内外へと展開を広げています。

現在は日本国内に加え、上海、シドニー、マニラ、ドバイなど海外にも出店し、日本発のスイーツブランドとしてグローバルに成長を続けています。



インバウンド需要の回復に伴い、観光地における食べ歩き需要が再び高まる中、

“揚げたて”という体験を提供するAge.3は、食べ歩き文化との親和性から、国内外の観光地で支持を集めています。

その流れの中で、日本の食べ歩き文化を体験できる観光地・飛騨高山にて、「できたて」を楽しむ新たな拠点として「Age.3 HIDA TAKAYAMA」をオープンしました。

ホテルオークラ東京・京都・福岡で研鑽を積んだ料理長がプロデュースしています。

シンプルだからこそ浮かび上がる素材の良さはもちろん、フルーツの配置や、色のバランスなど、見た目に美しいことを大切に。口どけや歯ざわりなどの食感、カロリーに至るまで、妥協のないスイーツを追求しています。

専務取締役 松下 幸平

プロフィール

1994年、福岡県生まれ。小学生の頃、台所の手伝いをすることで喜ぶ母の笑顔を見て料理が好きになる。食への志を抱き調理製菓専門学校で学んだ後、2014年【ホテルオークラ東京】の和食堂 山里で修行をスタート。ホテルのリニューアルをきっかけに【ホテルオークラ京都】へ。素材や盛り付けで季節や世界観を表現する京懐石を学ぶ。その後【ホテルオークラ東京】【ホテルオークラ福岡】で研鑽を積む。2023年より【FRUITS SAND THREE】の料理長に就任。現在は、代表兼料理長としてホイップクリームなど素材の開発や、【Age.3】新商品の創作など、和食で培った技術をスイーツに融合、日々その腕を振るう。

店舗情報

【NEW OPEN】

Age.3 HIDA TAKAYAMA（アゲサン 飛騨高山）

住所：〒506-0011 岐阜県高山市本町2丁目80番地

TEL：080-2662-6071

営業時間：9:00 -18:00

Instagram：age.3_hidatakayama/(https://www.instagram.com/age.3_hidatakayama/)

Age.3 GINZA（アゲサン 銀座）

〒104-0061 東京都中央区銀座1丁目24番11号（杉浦ビル1Ｆ）

TEL：070-1317-7334

営業時間：11:00 -19:00

Instagram：age.3_ginza/(https://www.instagram.com/age.3_ginza/)

FRUITS SAND THREE / Age.3 KAMA（アゲサン 嘉麻）

〒820-0301 福岡県嘉麻市牛隈883-1 バス来る嘉麻（テナント内）

TEL：070-4310-4439

営業時間 10:00 - 16:00

Instagram：fruits_sand_three/(https://www.instagram.com/fruits_sand_three/)

Age.3 ASAKUSA（アゲサン 浅草）

〒111-0032 東京都台東区浅草2丁目7－22

TEL：03-6284-7136

営業時間：10:00 -19:00

Instagram：age.3_asakusa/(https://www.instagram.com/age.3_asakusa/)

Age.3 HARAJUKU / Age.3×Q (アゲサンキュー)

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2-27-10〈Q-ROOMS.〉1F 3号室

TEL：070-9236-1965

営業時間：10:00 -19:00

Instagram：age.3_harajuku/(https://www.instagram.com/age.3_harajuku/)

Age.3 DUBAI（アゲサン ドバイ）

住所：marsaboulevard Dubai Festival City, Marsa Al Khor, Dubai

Instagram：age.3_dubai/(https://www.instagram.com/age.3_dubai/)

Age.3 MANILA Greenhills（アゲサン マニラ グリーンヒルズ）

住所：Greenhills Mall, Ortigas Avenue, San Juan City, Philippines

Instagram：age.3_manila(https://www.instagram.com/age.3_manila)

Age.3 MANILA（アゲサン マニラ）

住所：Second Floor, The Block, SM North EDSA, Quezon City

Instagram：age.3_manila(https://www.instagram.com/age.3_manila)

Age.3 SYDNEY （アゲサン シドニー）

住所：shop 96, 732 Harris Street Ultimo 2007

Instagram：age.3_sydney(https://www.instagram.com/age.3_sydney)

Age.3 SHANGHAI（アゲサン 上海）

住所：上海２号线南京西路站３号口（地下鉄2号線・12号線・13号線 南京西路駅 3号出口すぐ）