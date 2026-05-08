【D-SHOCK 第1回早期オンライン予選】全国43組77名が頂上決戦！2026-2027シーズン開幕、決勝シード権をかけた熾烈な戦いの結果を発表
株式会社Chord Prise（本社:東京都渋谷区、代表取締役:来栖直哉）が主催する全国規模のストリートダンスコンテスト「D-SHOCK 2026-2027 ROUND」は、2026年4月26日（日）に第1回早期オンライン予選を開催いたしました。
今シーズン最初の予選となる今大会には、チーム・ソロ合わせて43組、77名が参加。各部門の優勝者には、2027年3月開催予定の決勝大会へのシード権が付与されます。
▶ D-SHOCKとは
D-SHOCKは、2016年にスタートした全国規模のストリートダンスコンテストです。
U-10（小学4年生以下）・U-12（小学6年生以下）・U-15（中学生以下）・OPEN（高校生以上）の4部門を展開し、全国各地で予選を開催しています。
オンライン・オフライン両方の予選を通じて、地域を問わず全国のダンサーが挑戦できる環境を実現。
作品性・技術力・表現力を総合的に評価し、“次世代ダンサーの登竜門”として多くのダンサーが全国の舞台を目指しています。
また今シーズンより、初心者・未入賞者向けの「BASE」、
全国レベルのダンサーが競い合う「OPEN」、そして限られた実力者のみが挑戦できる最高峰カテゴリ「PRIME」の3カテゴリ制を導入。
初心者からトップダンサーまで、それぞれのレベルに合ったステージで挑戦できるコンテストへ進化しています。
D-SHOCK公式サイトを見る :
https://d-shock.net/
▶ 大会開催概要
■ 大会名
D-SHOCK 2026-2027 ROUND 第1回早期オンライン予選
■ 開催日時
2026年4月26日（日）
■ 参加規模
チーム・ソロ合わせて43組、77名
■ 部門構成
- U-10部門（小学4年生以下）
- U-12部門（小学6年生以下）
- U-15部門（中学3年生以下）
- OPEN部門（高校生以上）
▶ 審査員プロフィール
審査員：Eri
Eri Instagram：@(https://www.instagram.com/1992eri)1992eri(https://www.instagram.com/1992eri)
6歳よりバレエを始め、ユースアメリカグランプリ等多数のコンクールで入賞・スカラーシップを受賞しアメリカ・ドイツへ留学。2014年よりZabuとNew Style Hustle（NSH）ペアを結成し、国内外でワークショップや大会に参加。2019年NYで開催された「Worldwide NSH Contest」Jack&Jill部門優勝をはじめ、台湾・ポーランドなど世界各地でジャッジ・講師として活躍。嵐・安室奈美恵のMV出演や振付、NHK「Eダンスアカデミー」特別講師など、メディア出演・振付も多数。現在もダンススタジオemotionSなどでバレエ・NSH講師として指導にあたる。
審査員：sumire
sumire（カッチョイイカンパニー） Instagram：@sumirenkon(https://www.instagram.com/sumirenkon)
振付グループ「カッチョイイカンパニー」のメンバーとして、アーティストのMV・ライブ・CM等の振付・演出を手がける。乃木坂46・SKE48・HKT48・ももいろクローバーZメンバーなど多数の人気アーティスト作品に携わるほか、マクドナルド・キットカットなどのCM振付、アニメ「ヲタクに恋は難しい」OPや「ワッチャプリマジ」振付なども担当。前衛美術とキャッチーな表現を融合させた独自のアート表現を追究し続けるクリエイター。
▶ 予選結果
❏ U-10 ソロ部門（小学4年生以下）
【決勝進出】優勝：結朱（岩手県）@yuzu_dance_kiki(https://www.instagram.com/yuzu_dance_kiki)
準優勝：シイナ（東京都）@adc_concours_class(https://www.instagram.com/adc_concours_class)
3位：EMMA（千葉県）@emma.1213_s(https://www.instagram.com/emma.1213_s)
結朱
シイナ
❏ U-12 ソロ部門（小学6年生以下）
【決勝進出】優勝：なちゅMei（大阪府）@mei_1209_m(https://www.instagram.com/mei_1209_m)
準優勝：Karin（神奈川県）
3位：K!HO（大阪府）@kiho._.hope.star(https://www.instagram.com/kiho._.hope.star)
なちゅMei
Karin
❏ U-15 ソロ部門（中学生以下）
【決勝進出】優勝：riimi（山梨県）@riimi.y(https://www.instagram.com/riimi.y)
準優勝：MAIRO（大分・福岡県）@mairo_12(https://www.instagram.com/mairo_12)
3位：HARUKO.（福岡県）
riimi
MAIRO
❏ OPEN ソロ部門（高校生以上）
【決勝進出】優勝：Chihiro（大阪府）
準優勝：Jy（台湾）※海外からの参加
Chihiro
Jy
❏ U-10 チーム部門（小学4年生以下）
【決勝進出】優勝：ラライカ（千葉県・2名）@adc_concours_class(https://www.instagram.com/adc_concours_class)
準優勝：2YNCH（東京都・2名）
3位：アヤとユイ（兵庫県・2名）
ラライカ
2YNCH
❏ U-12 チーム部門（小学6年生以下）
【決勝進出】優勝：ひよどり。（栃木県・4名）@dtds_yume(https://www.instagram.com/dtds_yume) / @dtds_official(https://www.instagram.com/dtds_official)
準優勝：HIZEN BERC（栃木県・2名）
3位：HIVEMIND（愛知県・4名）@hivemind.2026(https://www.instagram.com/hivemind.2026)
ひよどり。
HIZEN BERC
❏ U-15 チーム部門（中学生以下）
【決勝進出】優勝：Petit Diable（東京都・2名）@lilili_215(https://www.instagram.com/lilili_215) / @miyukitaeri_12(https://www.instagram.com/miyukitaeri_12)
準優勝：Amour（東京都・2名）@amour.naho.rico(https://www.instagram.com/amour.naho.rico)
3位：Verbena（熊本県・4名）
Petit Diable
Amour
❏ OPEN チーム部門（高校生以上）
【決勝進出】優勝：踊大＋パパ（静岡県・2名）@youta_lockinboya(https://www.instagram.com/youta_lockinboya) / @dai69dai69(https://www.instagram.com/dai69dai69)
準優勝：team jamirO A（高知県・5名）@danceclasssou(https://www.instagram.com/danceclasssou)
3位：team jamirO（高知県・9名）@danceclasssou(https://www.instagram.com/danceclasssou)
踊大＋パパ
team jamirO A
▶ 今後の予選スケジュール
D-SHOCK 2026-2027シーズンは、全国10エリアにて予選を順次開催予定です。
決勝大会：2027年3月30日（月）・31日（火） 品川ステラボール（仮）
スケジュール・エントリーはこちら :
https://d-shock.net/schedule/%E3%80%95
エントリーガイドを見る :
https://d-shock.net/guide/%E3%80%95
【関連リンク】
公式サイト：https://d-shock.net/
公式LINE：https://line.me/R/ti/p/%40055jrtlc
YouTube：https://www.youtube.com/@d-shockch3668
公式Instagram：https://www.instagram.com/info.d.shock/
株式会社Chord Prise
社名：株式会社Chord Prise
代表者：来栖直哉
本社所在地：〒346-0003 埼玉県久喜市久喜中央4-9-20 相沢ビル1B
事業内容：ダンススクール事業、イベント制作・運営事業、オリジナルプリント事業、映像制作事業、教育事業、フォトスタジオ事業
HP：https://chordprise.com/
※株式会社Chord Priseは、株式会社BUZZ GROUP(東京都港区、代表取締役:渡辺憲)のグループ会社です。
本件に関するお問い合わせ先
株式会社BUZZ GROUP 広報部
お問い合わせ：https://group-buzz.com/contact/