【千葉県流山市】2026 ガスdeくらし展 FAN Fun Market 同時開催！！

京和ガス株式会社

京和ガス株式会社（本社：千葉県流山市、代表取締役社長：坂巻 智）は、2026年5月23日（土）・24日（日）に2026ガスdeくらし展をおおたかの森ショールーム「G・more」会場にて開催いたします。同時に開催するFAN Fun Marketでは、地域で活躍する老舗から新しい店舗まで全24店舗が集結します。地域の熱いエネルギーを感じながら、流山の街を知り、楽しむことができる2日間です。地域を盛り上げるインフラ企業としてお客さまへのサービス提供を通じて、安心で快適な暮らしをお届けできる企業を目指します。

ガス展では、同時にFAN Fun Marketも開催！

「2026ガスdeくらし展」では、FAN Fun Marketを開催いたします。お弁当、パン・ベーグル、ドリンク、焼き菓子、ヘッド・耳つぼマッサージ、リップカラーmini診断、ネイルケア、ハンドメイド雑貨販売、お花の販売、タロットカード占い、ナチュラル石鹸づくり体験など、様々な種類の地域の事業者、全24店舗が出店します。地域で活躍する老舗から新しい店舗まで熱いエネルギーを感じることができる２日間となっております。コラボマーケットを通じて、地域の方々に地域の新たな魅力や多様な発見をもたらす機会を創出することで、出店事業者と一緒に流山市を盛り上げ、活性化できるよう目指していきます。

【開催概要】

■イベント名：FAN Fun Market

■開催日：2026年5月23日（土）・24日（日）

■時間：10時00分～16時00分

■開催場所：京和ガスおおたかの森ショールームG・more 4階

■入場料：無料

■アクセス：流山おおたかの森駅東口から徒歩5分

■駐車場：無料駐車場あり※駐車場には限りがあります。

■出展者の詳細： https://www.instagram.com/fanfunmarket/

※諸般の事情によりイベント内容が変更または中止になる場合があります。

えんにちも開催！

「2026ガスdeくらし展」開催期間中は、ショールーム2階では、えんにちイベントを開催しております。お菓子つかみ（お子さま限定）、バンバンシューティング、水ヨーヨーつり、キャラクターすくい、風船プレゼント 体験料無料で、クレープづくりの体験イベントを開催しております。親子、ご夫婦、おひとり様、どなたでも大歓迎です。是非、ご参加ください。

【開催概要】

■開催日：2026年5月23日（土）・24日（日）

■時間：10時00分～16時00分

■開催場所：京和ガスおおたかの森ショールームG・more 2階

■費用：無料

■イベントページ：https://www.keiwagas.co.jp/events.html

ご成約抽選会も実施！ガス器具・キッチン・バス・トイレなども展示

ビルトインコンロ、給湯器、衣類乾燥機の他にも、キッチン、バス、トイレ、洗面台なども多数展示しております。

下取りセールやご成約抽選会もございますので、お得にお買い替えができます。



【ご成約抽選会】：1等5,500円引き 2等3,300円引き 3等1,100円引き

１～３等が必ず当たります！（※2万円以上のご成約者様限定）



※現在、中東情勢の緊迫化やホルムズ海峡周辺の通航制限に伴い、原油・ナフサをはじめとする石油化学基礎原料の供給環境が悪化ししております。これにより、国内外における原材料の調達が不安定な状況となっております。一部の商品につきましては、今後の状況によりご用意ができない場合もございます。何卒ご理解・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。



京和ガスグループでは、流山市を中心にガス機器をはじめ住宅設備機器も取り扱う地域密着型の企業を目指し、お客さまにとっても安心で快適な暮らしをご提供できる企業を目指します。

【問い合わせ】

京和ガス株式会社

〒270-0111千葉県流山市江戸川台東1丁目254番地

TEL：04-7155-1500

FAX：04-7155-1505

HP：https://www.keiwagas.co.jp

Instagram：https://www.instagram.com/keiwagas.official/

YouTube：https://www.youtube.com/@keiwagas.254