日本で働くすべての介護職に独自ポイントを付与する『介護職応援ポイント』を公開

株式会社プラス・ピボット

介護人材サービス「＋ホップ」を運営する株式会社プラス・ピボット（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山本 直生）は、日本で働くすべての介護職に向けた独自のポイント制度『介護職応援ポイント』の専用サイト（https://kaigooenpointo.com）を公開いたしました。

『介護職応援ポイント』は、正社員・契約社員・派遣スタッフ・パート・アルバイトといった雇用形態を問わず、また所属する事業所や登録の有無にかかわらず、介護現場で働くすべての方を対象とした独自のポイント還元制度です。日々の勤務時間に応じてポイントが付与され、給与とは別に現金同等にご利用いただけます。

これまで当社が派遣スタッフ向けに運営してきた独自福利厚生「ホップポイント」（累計500万円超の還元実績）の考え方を、介護業界で働くすべての方へと開放するものです。介護人材不足が深刻化するなか、雇用形態の壁を越えて介護職一人ひとりの「働く時間」に価値を還元することで、業界全体の定着支援に貢献してまいります。

*ポイントの還元にはホップでの就業が条件になります

[ サービスロゴ／キービジュアル ]

■『介護職応援ポイント』ここがポイント

・ 日本で働くすべての介護職が対象

・ 雇用形態（正社員・派遣・パート等）を問わず利用可能

・ 業界をまたぐ独自のポイント還元制度

■ 公開の背景：介護人材不足という社会課題

厚生労働省の推計（※）によれば、介護分野では2025年度に約32万人、2040年度には約69万人の人材を追加で確保する必要があるとされています。介護現場では慢性的な人材不足が続いており、新規採用と同時に「働き続けられる環境」の整備が業界全体の急務となっています。

一方で、介護現場で働く方々の雇用形態は多様化しており、正社員・契約社員・派遣スタッフ・パート・アルバイトなど、さまざまな働き方が混在しているのが実情です。福利厚生やインセンティブの内容は事業所や雇用形態によって大きく異なり、現場で同じ仕事をしていても受けられる待遇に差が生じています。

当社は2023年の創業以来、「介護職の価値を高める」という信念のもと、派遣スタッフ向けの独自福利厚生を運営してまいりました。このたび、より多くの介護職の方々に価値を届けたいという想いから、雇用形態を問わずすべての介護職を対象とする『介護職応援ポイント』を公開いたしました。

※出典：厚生労働省「第8期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数について」

■ サービス概要

サービス名：介護職応援ポイント

公開URL：https://kaigooenpointo.com

対象：日本で介護現場に従事するすべての方（雇用形態・所属事業所を問わず）

利用料：無料（「＋ホップ」登録者向け福利厚生）

対応端末：スマートフォン／PC（ブラウザ対応）

■ 『介護職応援ポイント』3つの特徴

1. 雇用形態を問わず、すべての介護職が対象

正社員・契約社員・派遣スタッフ・パート・アルバイトなど、雇用形態にかかわらずご利用いただけます。所属する事業所や法人の登録有無も問いません。介護の現場で日々利用者を支えるすべての方が、平等に独自ポイントを受け取れる仕組みです。

2. 1時間1ポイント＝1円の現金同等還元

勤務時間に応じてポイントが付与されます。1時間の勤務につき1ポイント（1円相当）が貯まり、給与とは別に現金同様にご利用いただける独自ポイントです。働いた時間が、そのまま価値として還元されます。

3. お友達紹介で10,000ポイントを進呈

ご友人やご家族を介護人材サービス「＋ホップ」にご紹介いただき、ご紹介された方が就業された場合、紹介者へ10,000ポイント（10,000円相当）を特別進呈いたします。介護現場で築かれた信頼の輪を、感謝のかたちでお届けいたします。

■ 代表コメント

本サービスの公開にあたり、株式会社プラス・ピボット 代表取締役 山本 直生は次のように述べています。

「介護の現場では、雇用形態を問わずさまざまな方が、日々利用者の暮らしを支えてくださっています。正社員もパートも、派遣スタッフも、皆さん同じく『介護職』として誇りを持って働かれている。であれば、その努力に応えるかたちもまた、雇用形態の壁を越えるべきだと考えました。 『介護職応援ポイント』は、当社の派遣事業の枠を越えて、日本で働くすべての介護職の方々への感謝のかたちです。派手さはなくとも、コツコツと業界を支える方々の働く時間に、確かな価値を添えていきたい。今後も介護現場の皆さまの『続けたい』という想いに寄り添ってまいります。」

株式会社プラス・ピボット 代表取締役 山本 直生

■ 私たちが目指すもの

介護の仕事は、誰かの暮らしと尊厳を支える仕事です。日々その現場に立ち続ける方々が、雇用形態にかかわらず、生活と心にゆとりを持って働き続けられること――それが私たちの願いです。

『介護職応援ポイント』は、介護業界で働くすべての方の「働いた時間」に、確かな価値とかたちを添える取り組みです。当社は今後も、優秀な人材の採用と定着支援を通じて、介護業界の人材不足解消に寄与する「社会公器」としての役割を果たしてまいります。

【＋ホップについて】

「＋ホップ」は、株式会社プラス・ピボットが運営する介護業界に特化した派遣人材サービスです。登録スタッフの80％以上が女性であり、介護の現場で活躍する多くの女性を支えています。勤務時間以外にも派遣スタッフへ価値を届ける『介護職応援ポイント』や「会員ランク」「生活サポート」など、独自の福利厚生を通じ、働く喜びと生活の充実の両立を支援しています。

URL：https://hop-kaigo.jp/

【会社概要】

社名：株式会社プラス・ピボット

所在地：東京都渋谷区代々木2-16-2 甲田ビル2F

代表者：山本 直生

創業：2023年4月

資本金：1億4,000万円（資本準備金含む）

事業内容：介護業界に特化した人材派遣サービス、特定技能サービス、採用支援事業

コーポレートサイト：https://plus-pivot.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社プラス・ピボット 管理本部 人事広報グループ

TEL：0120-979-983

E-mail：info@pluspivot.co.jp

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推奨カテゴリ：サービス、人事・労務・キャリア、医療・福祉、その他（介護）

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