肩の動きを解放する独自設計で愛犬の未来を守る　ドッグウェアブランド『ｍｏｉ』がクラウドファンディングに挑戦

tareme株式会社

ワンちゃんの「かわいい」と「負担をかけない」を両立するドッグウェアブランド『moi』(tareme(株) 代表：田中 智子)が独自設計のバランシングウェアを開発し、2026年5月8日よりクラウドファンディングに挑戦します。

「“かわいい”が負担になっているかもしれない・・・。」保護犬だった愛犬「みく」との日々がそう教えてくれたとき、骨格の動きを邪魔しない服をつくることを決意しました。犬専門整体師の監修のもと独自開発されたmoiのバランシングウェアは、「日常の一歩一歩の積み重ねを大切にし、未来の健康へとつなげるために。」そんな想いから誕生しました。

「すべてのワンちゃんが、シニアになっても歩ける身体でいてほしい。」その願いを形にするmoiのプロジェクトを、是非ご支援ください。

【プロジェクトの支援はこちらから】

https://camp-fire.jp/projects/914541/idea

【Instagram】

@moi_balancingwear

ｍｏｉのウェア

moiのウェアは「Rash guard」と「Food Short Wear」を展開しており、“肩の動きを解放する”ことを追求した独自設計で、CAMPFIREだけの限定カラーを揃えてお待ちしています。15％～20％割引のCAMPFIRE特別価格で購入いただけます。

ｍｏｉが必要な3つの理由

１． ワンちゃんは「不調を隠す天才」だから

ワンちゃんは、本能的に痛みや不調を“隠す”ため、わたしたち人間が「かわいい癖だな」と思っている仕草や座り方が、実は体からの小さなSOSであることも少なくありません。だからこそ、日常から身体のバランスを整えることが、特にシニア期の健康維持に重要です。

２． 肩の自由が、健康のベースアップに繋がるから

ワンちゃんには鎖骨がなく、前足（肩甲骨）は筋肉だけで体幹にぶら下がっているという、非常に繊細な構造をしています。moiのバランシングウェアは、独自のペタルスリーブによってこの肩甲骨を解放します。おしゃれを楽しみながら、本来の動き方や歩行を妨げないデザインを目指しています。

３．「正しく歩くこと」が、自己整体になるから

ワンちゃんの理想的な歩き方とされる「4ピート（四肢が順番に着地するリズム）」。このリズムでリラックスして歩けると、全身の筋肉が正しく使われ、「自ら歪みを整える力」として働きます。moiを着て過ごすことは、ワンちゃんに負担がないだけでなく、自由に歩くという何気ない動作自体が、毎日続けられる「自己整体」の時間へと変わります。

【プロジェクトの支援はこちらから】

https://camp-fire.jp/projects/914541/idea

毎日一緒に「歩く」、その幸せを未来の健やかさへ、つないでいく

moiのバランシングウェアは、着心地と動きやすさ、そして飼い主さまにとってのデザイン性を両立した一着です。肩の動きを妨げない独自のペタルスリーブ構造により自然な歩行をサポートし、ストレスの少ない着脱を実現しました。さらに、軽さや肌触りにこだわった機能素材を採用し、快適性と機能美を兼ね備えています。クラウドファンディングでは、いち早くmoiのウェアをお届けするリターンをはじめ、本プロジェクトの想いに共感し、応援してくださる方向けのオリジナルグッズをご用意しています。身体と心のバランスを整えるこの一着が、愛犬のこれからの一生を守る、最高のプレゼントになることを願っています。

【プロジェクトの支援はこちらから】

https://camp-fire.jp/projects/914541/idea

【会社概要】

会社名：tareme株式会社

所在地：愛知県豊橋市西幸町字浜池333-9 サイエンスコア109

代表者：代表取締役 田中 智子

事業内容：ドッグウェアの企画・製造・販売

【お客様からのお問い合わせ先】

tareme株式会社 代表取締役 田中 智子

TEL：0532-43-6746（受付時間10:00～17:00）

e-mail：hotta.t@tareme.biz