【好評につき第2回開催決定】AI経由の問い合わせを増やす｜AIに引用されるSEO記事の作り方〈事例公開！〉

株式会社WonderSpace株式会社WonderSpace（本社：東京都港区、代表取締役社長：山本 尚宏）は『【事例公開！】AI経由の問い合わせを増やす｜AIに引用されるSEO記事の作り方『好評につき第2回開催決定！』をテーマにウェビナーを開催します。

セミナー概要

お申込みはこちら :https://k3ws.wonderspace.co.jp/form/260521_seminar

SEOで記事を作成しているものの、AI経由（Gemini/ChatGPTなど）の流入や問い合わせがなかなか増えない

「生成AIに引用される対策が重要」と聞く一方で、具体的に何をすべきか分からない



このようなお悩みはありませんか？

近年、ユーザーの情報収集は「検索結果を見る」だけでなく、

生成AIの回答を読んで比較検討する行動へと大きく変化しています。



その中で重要になるのが、AIの回答内で引用・参照されるコンテンツを作れるかどうかです。

SEOだけでは差がつきにくくなってきた今、AI検索で引用されることが新しい集客導線になりつつあります。



一方で、GEO（生成AIに引用・参照されやすくするための最適化）は魔法のような特別施策ではありません。記事の構造や書き方を整えることで、反応を高めていくことができます。

弊社は、士業領域に強みを持つWebマーケティング会社として、これまで専門性の高い分野における集客支援やコンテンツ設計を数多く支援してきました。

本セミナーでは、実際にAIで言及・引用されるようになった事例（Before→After）をもとに、

再現しやすいGEOに強いコンテンツ設計の型を徹底解説します。

難しい技術から入るのではなく、まずは“勝ちパターンの型”で1本作り、検証する。

そのために必要な考え方と実践方法を、分かりやすく持ち帰っていただける内容です。

「AI対策は難しそう」と感じている方でも、まずは次の1本を最短で公開できる状態を目指せます。

皆さまのご参加をお待ちしております。

こんな方におすすめ

基本情報

登壇者紹介

- 士業（弁護士・税理士・司法書士）事務所の代表／マーケ担当者の方- SEOには取り組んでいるが、AI検索対策に着手できていない方- 生成AIに引用されるコンテンツの作り方を、構造から理解したい方セミナー内容- いま何が変わったのか：AI検索が増える中で「引用される」ことの意味- AIに取り上げられた事例公開- 再現の型：GEOに強い記事の作り方- まとめ- 開催日時：2026年5月21日（木）16:00～17:00- 参加費：無料- 動画視聴方法：お申し込みいただいた方へ視聴URLをご案内させていただきます。（Zoom）- お申込みURL：https://k3ws.wonderspace.co.jp/form/260521_seminar

株式会社WonderSpace

代表取締役 山本 尚宏

1982年神奈川県生まれ。2006年東京大学理学部を中退後、2007年法律事務所オーセンスに勤務。オーセンスグループ株式会社（現弁護士ドットコム株式会社）にて法人営業などに従事。2012年より参議院議員（当時）で弁護士でもある丸山和也氏の秘書（国会議員秘書）を務める。2013年、株式会社WonderSpace（旧社名：猿）を設立し、代表取締役社長に就任。現在は独自のノウハウでWonderSpaceの事業をリードするほか、コンテンツマーケティングやSEOについてのセミナーを積極的に開催し、その講師も務めるなど業界では第一人者。

株式会社WonderSpace 会社概要

会社名 : 株式会社WonderSpace

代表者：代表取締役社長 山本 尚宏

本社 : 〒107-0061 東京都港区北青山３丁目６－７ 11階

設立 : 2013年3月

事業 : 広告運用代行事業、マーケティング支援事業、メディア事業

URL : https://wonderspace.co.jp/

株式会社WonderSpaceは、日本社会の未来を見据え、 粋々とした社会の実現に貢献したいと考えています。 弊社が掲げる「粋」とは、世の中やクライアント、ユーザーの人生をより良くしようという想いで、 周囲の方に対する思い遣りを持っていることを「粋である」と定義しています。 世のため人のために日本の社会課題解決に変革を起こし、クライアント様の発展に貢献し、ワクワクを生み出していきます。

■ 本件に対する問い合わせ

株式会社WonderSpace Mail：info@wonderspace.co.jp

TEL 03-5778-7648 / FAX 03-5778-7649