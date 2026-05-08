“パッと置くだけ簡単設営”累計17万台の人気テント~レジャーを彩るポップアップテントに新色2色が登場~

タンスのゲン株式会社(画像：今回新たに発売したポップアップテントの新色チャコールグレー)

家具・インテリア×EC事業を展開するタンスのゲン株式会社（以下、タンスのゲン、本社：福岡県大川市、代表取締役：橋爪裕和）は、シリーズ累計販売数17万台を突破した人気のポップアップテントに2色の新カラーを追加し、今年のレジャーシーズンに向けて販売を開始したことをお知らせいたします。

◇タンスのゲンのポップアップテント

タンスのゲンが展開するアウトドアシリーズ「ENDLESS BASE（エンドレスベース）」にて、2017年より販売しているポップアップテントは、レジャーシーンにおいてお客様のニーズに合わせ、アップデートを繰り返しながら、販売を続けているロングセラー商品です。

楽天市場のカテゴリランキングでも度々1位を獲得し、多くのお客様の支持を集め、おかげさまで2026年2月時点では、シリーズ累計販売数17万台を突破しております。

以下にてタンスのゲンのポップアップテントの特徴をご説明いたします。

◇日差しやUVをカットする特殊加工の“シルバーコーティング”

生地の裏面にシルバーコーティングを施すことで、日差し、紫外線を強力にカットしています。

国内の検査機関によって95％以上のUVカット率という結果を出しています。

さらに、UVカット率だけでなく、オーストラリア・ニュージーランド等で採用されている国際的な紫外線防護係数（UPF）の「AS/NZS規格」に基づいた検査を実施。最高ランクであるUPF50+（Excellent）の格付けを実証済みで、極めて高い日焼け防止効果を発揮します。

この高い紫外線遮蔽能力によって、炎天下での日焼けを気にせずに楽しむことができます。

シルバーコーティングを施すことにより、高い遮熱効果も見られています。

日光を模した光を15分照射した実験では、未加工の生地と比較し、最大18.8℃の温度差を確認することができています。その為、夏の猛暑においてもテント内の気温上昇を軽減する効果が期待できる仕様です。

（画像：UVカット率95％以上を実現）◇急な雨にも対応可能な耐水圧1200ｍｍ

本格的なアウトドア用のテントと違い、海やレジャーシーンで活躍するポップアップテントは、一般的にそれほど生地の耐水圧が高くありません。

タンスのゲンのポップアップテントは前述の通り、お客様のニーズに合わせ、改良・アップデートを繰り返してきており、販売当初は耐水圧500ｍｍでしたが、お客様の声を元に耐水圧1200ｍｍにパワーアップしております。

これにより急な雨などに見舞われても、対応することが可能となり、人気のポイントの1つとなっています。

（画像：耐水圧1200ｍｍで急な雨にも対応）（画像：ポップアップテントを使用したイメージ）◇日陰面積をアップさせるサンシェード

本製品の特長として、テントの開口上部のサンシェードがあります。ポップアップテントを立てる際、サンシェード用のフレームを組み立てることにより日陰のスペースを増やすことができます。

太陽の位置によっては、テント内部にまで直射日光が差し込んでくる場合がありますが、サンシェードを設けることにより少しでも肌を守る効果が期待できる仕様です。

（画像：日陰面積を広くできるシェード付き）（画像：フロントシートにも日陰を作ることが可能）◇取り外し可能な独立フロントシート

ポップアップテントに付属するフロントシートがテントの扉になっているモデルは多く見られますが、本製品はフロントシートが扉と別で独立しており、前面を閉めてもそのシートだけは表に出したままにできます。

ファスナー式になっている為、フロントシートを取り外してレジャーシートとして使用することも可能です。

（画像：フロントシートを取り外しレジャーシートとして）（画像：フロントシートを表に出し閉めることも可能）◇新色2色を追加した豊富なカラバリ（画像：新色のチャコールグレーをアーモンドブラウン）（画像：落ち着きのあるカラーで人気の3色）

2026年の新色として、スタイリッシュでクールな「チャコールグレー」とくつろぎをもたらし温かみのある「アーモンドブラウン」の2色を追加した合計5色で展開しています。

どのカラーも落ち着いた色味になっておりこれからのレジャーシーズンにピッタリです。

持ち運びしやすい、収納袋もテント本体と同色で付属しております。

他にもペグやロープも付属しているので少し風のある日や砂浜などでも安心してご使用いただけます。

◇販売情報

今回発売した『ポップアップテント』はタンスのゲン本店とタンスのゲン楽天市場店、タンスのゲンヤフーショッピング店にて取り扱っております。詳細は販売ページをご参照ください。

■『ポップアップテント』販売ページ

▽本店サイト

https://www.tansu-gen.jp/collections/outdoors/products/43500002

▽楽天市場

https://item.rakuten.co.jp/tansu/43500002/

▽ヤフーショッピング

https://store.shopping.yahoo.co.jp/tansu/43500002.html

[表: https://prtimes.jp/data/corp/39747/table/405_1_9c78721fc69f5954020f25feae6004d5.jpg?v=202605081151 ]