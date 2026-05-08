「KARUIZAWA FOTO FEST」連携企画写真家・森山雅智氏の作品を5月8日より展示開始

TC ホテルズ&リゾーツ株式会社

心に灯るゆらめく炎と別荘時間が象徴的なライフスタイル・ブティックホテル、ホテルインディゴ軽井沢（長野県北佐久郡軽井沢町）は、2026年5月8日（金）から5月31日（日）までの期間、「KARUIZAWA FOTO FEST」の一環として、写真家・森山雅智氏による作品展示を開催いたします。

「KARUIZAWA FOTO FEST」は、国内外の著名な写真家による作品が集う写真展です。2026年からは「軽井沢レガシー」をテーマに掲げ、写真を“撮る”から“楽しむ”へと進化した国際的なフォトフェストとして展開。これまで矢ヶ崎公園で行われていた屋外展示から一新し、軽井沢町内のさまざまな場所へと展示エリアを拡大し、今回当ホテルも会場の一つとなりました。展示作品はすべて、軽井沢に関連する風景やストーリーをテーマに撮影されています。街を巡るように写真と出会う“回遊型展示”として、軽井沢全体を舞台にした新たな鑑賞体験を提供いたします。

写真家・森山雅智氏の展示作品写真家・森山雅智氏の展示作品

当ホテルでは、Neighbourhood Story『対話』をテーマに、写真家・森山雅智氏の作品を展示します。写真家・森山雅智氏が撮影したのは、軽井沢在住の陶芸家・田端志音氏の陶芸作品と、その着想となった軽井沢の風景。作品はすべて2点1組で、陶芸作品とその背景となる風景が対になるかたちで展示されます。本展示は、軽井沢在住の陶芸家・田端志音氏の特別協力のもと実現しました。四季を通じて自然を見つめてきた写真家・森山雅智氏と、軽井沢の地に魅せられ作品づくりに取り組む陶芸家・田端志音氏。異なる表現を持つ二人の創作は、言葉を介さずに交わされる静かな対話として結実しています。その関係性は、禅語「拈華微笑（ねんげみしょう）」にもなぞらえられます。言葉を超えて伝わる感覚や気配を、写真を通してご体感ください。

軽井沢在住の陶芸家・田端志音氏

展示概要

会期：2026年5月8日（金）～5月31日（日）

会場：ホテルインディゴ軽井沢 宿泊棟内

展示点数：写真家・森山雅智氏の写真 約10点

特別協力：軽井沢在住 陶芸家 田端志音

URL：https://karuizawa.hotelindigo.com/special-offers/karuizawa-fotofest2026/

※展示内容は予告なく変更となる場合がございます。

また当ホテルは、2026年5月8日（金）と5月9日（土）に開催予定「KFF International Portfolio Review」の会場にもなっています。本プログラムは、国内外の写真家・エディター・ギャラリストが参加し、ポートフォリオレビューを行うものです。参加者は複数の専門家から講評を受けることで、自身の作品への理解を深めるとともに、今後の制作活動の方向性を見つめ直す場です。

「KARUIZAWA FOTO FEST」とは

写真家・野辺地ジョージと遠山勉を中心に、軽井沢を愛する人々の想いから2022年に誕生した写真フェスティバルです。軽井沢の風景をテーマにした公募や、国内外の写真家による展示・ワークショップなどを通じて、写真と地域の魅力を発信しています。2026年からは「軽井沢レガシー」をテーマに掲げ、写真を“撮る”から“楽しむ”へと進化した国際的なフォトフェストへと展開していきます。

https://www.karuizawafotofest.jp/

■ホテル概要

・名称 : ホテルインディゴ軽井沢

Website : https://karuizawa.hotelindigo.com/

Facebook : https://www.facebook.com/HotelIndigoKaruizawa/

Instagram : https://www.instagram.com/hotelindigokaruizawa/

X(旧Twitter) : https://twitter.com/HotelIndigoKrzw

・総支配人 : 浅沼源太郎

・開業日 : 2022年2月17日（木）

・所在地 : 〒389-0111 長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉字屋敷添18番地39

・電話番号 : 0267-42-1100

・アクセス ：（電車・バス）JR北陸新幹線・しなの鉄道「軽井沢駅」より2.6km、所要時間車で約5分

軽井沢町内循環バス 東・南廻り線にて「軽井沢駅」より「南軽井沢交差点」下車後、徒歩約5分

（車）上信越自動車道「碓氷軽井沢IC」より南軽井沢方面へ9.5km、約17分

※冬季の軽井沢エリアの道路は、冬用タイヤ、チェーン規制が出る場合があります。

・客室数： 全155室（スタンダードルーム147室、スイートルーム 8室）

・レストラン＆バー： オールデイダイニング「KAGARIBI」102席（内テラス16席）

・プライベートダイニング（ KAGARIBI 2F）： 120平米

・大浴場： 内風呂、炭酸泉露天風呂、サウナ

・スパ ： ザ・スパ by HARNN

・ご予約： TEL: 0120-056-658（IHG・ANA・ホテルズ予約センター）

E-mail: reservations.hotelindigokaruizawa@ihg.com

ホテルインディゴ(R)について：

世界中どこにあっても、その街の個性と地元の魅力を映し出すライフスタイルブティックホテル、それがホテルインディゴです。ローカルカルチャーやコミュニティ、フードカルチャー、土地に根付くデザイン、隠れたトレンドなどからインスピレーションを受け創り出されたクリエイティブで温かい空間は、訪れるゲストの好奇心をくすぐります。ホテルインディゴは、刺激的なストーリーで溢れるネイバーフッドへの扉を開き、その世界と繋がっていきます。

詳細は、ブランド公式サイトwww.hotelindigo.com

公式SNSアカウント www.facebook.com/Hotel.Indigo, www.instagram.com/hotelindigo. をご覧ください。

IHGホテルズ&リゾーツについて

IHG ホテルズ&リゾーツ [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]は、True Hospitality for Good（真のホスピタリティ）を提供するグローバルホスピタリティ企業です。21のホテルブランドと1億6,000万人の会員を持つ世界最大級のロイヤリティプログラム「IHGワンリワーズ」を有するIHGは、世界100ヶ国以上に6,963軒超の開業中ホテル、100万超の客室、2,300軒超の開発パイプラインを展開しています。

- ラグジュアリー&ライフスタイル: シックスセンシズ, リージェント ホテルズ&リゾーツ, インターコンチネンタル ホテルズ&リゾーツ, ヴィニェット コレクション, キンプトン ホテルズ&レストランツ, ホテルインディゴ- プレミアム: ノーテッドコレクション, vocoホテルズ, Ruby, HUALUXE ホテルズ&リゾーツ, クラウンプラザ ホテルズ&リゾーツ, EVEN ホテルズ- エッセンシャルズ: ホリデイ・イン エクスプレス, ホリデイ・イン ホテルズ&リゾーツ, ガーナーホテル, avid ホテルズ- スイーツ: Atwell スイーツ, ステイブリッジ スイーツ, ホリデイ・イン クラブバケーションズ, キャンドルウッド スイーツ- エクスクルーシブパートナーズ: イベロスター ビーチフロント リゾーツ

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