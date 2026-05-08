期間限定「PINGU(TM) POP UP STORE」を開催　京王アートマン 府中店

株式会社京王アートマン

https://www.keio-atman.co.jp/

京王グループでコスメを中心に生活雑貨を販売する株式会社京王アートマン(本社：東京都多摩市、以下 京王アートマン)は、2026年5月16日（土）から2026年6月14日（日）まで京王アートマン 府中店3F文具売場にて期間限定「PINGU(TM) POP UP STORE」を開催いたします。

ピングーはスイスで誕生したストップアニメーション作品。

世界中の幅広い世代から大人気で、2025年に45周年を迎えました。

そんな世界一有名なペンギン、ピングーとその仲間たちのグッズが大集合！

ピングー商品を税込3,300円以上お買い上げでスライダーポーチを1枚プレゼント♪

※1会計につき1枚まで。無くなり次第終了となります。

【ピングーとは…】

スイスの映像作家オットマー・グットマンによって誕生したストップモーション・アニメーション。

1980年に「ピングー」の原型となるテストフィルムが制作されてから2025年で45周年を迎えました。

1990年以降、TVシリーズは世界155以上の国と地域で放送され、ペンギンの男の子「ピングー」と仲間たちが繰り広げるあたたかでユーモアある物語は、世界中の人々に愛されています。

▼ピングー公式HP https://www.pingu.jp/

▼ピングー公式Instagram(@pingu_jp) https://www.instagram.com/pingu_jp/

▼ピングー公式X(@pingu_jpn) https://x.com/pingu_jpn

▼ピングー公式YouTube(@Pingu) https://www.youtube.com/@Pingu

(C)2026 JOKER.

開催店舗：京王アートマン 府中店3F文具売場

開催期間：2026年5月16日（土）～2026年6月14日（日）

詳しくは 京王アートマン ホームページをご覧ください

https://www.keio-atman.co.jp/

京王アートマンは生活雑貨全般を販売する複合専門店として京王沿線を中心に店舗を展開しています。

文具やバッグ、美粧品や家庭用品を中心に、質の高い商品を提案する「京王アートマン」と、シーズンアイテムや話題の商品を提案する「atman atman」、コスメ専門店「atman atman コスメ」など、お客さまのニーズに合わせた業態を展開しています。

地域に暮らすお客さまの「暮らし・楽しむ・工夫する」を実現する生活雑貨の専門店です。