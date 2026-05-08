【5/10は母の日】20代~30代花嫁 210名が選ぶ「理想の義母」芸能人ランキング調査結果を発表

株式会社プラコレ

花嫁アプリ「PLACOLE & DRESSY」を運営する、冒険社プラコレ(本社：神奈川県鎌倉市、代表取締役CEO：武藤功樹)は、20代30代の花嫁インスタユーザー 210名を対象に、「理想の義母になって欲しい芸能人ランキング」に関する実態調査を実施いたしました。

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■まとめ

20代~30代花嫁 210名が選ぶ「理想の義母になって欲しい芸能人ランキング」について

義母になってほしい1位は天海祐希さん

2位は石田ゆり子さん、3位はいとうあさこさんという結果に。

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プラコレは、「自由な未来をつくる」という経営理念のもと、Instagramのストーリーズを活用し、リアルな花嫁様の本当の声を収集。その声から本当に知りたい情報を発信しています。ブライダル業界のSNSリーディングカンパニーとして「自由な結婚式をつくる人を増やす」をサービス理念に、ユーザーだけでなく、ブライダル業界で働く人たちのお給料をあげられるような業界改革を熱量もって推進しているチームです。今回は、結婚後のリアルな関係性として気になる“義理のお母さんとの距離感”。今回はその実態とあわせて、「こんな義母だったらうれしい」と思う理想像についても調査しています。

義理のお母さんと仲がいい？リアルな結果

20~30代花嫁インスタユーザー210名が回答した、義理のお母さんとの関係について。半数以上の75.2%の花嫁が、義理のお母さんと良好の関係を築けているということがわかりました。多くの方が良好な関係を築いている一方で、約4人に1人（24.7%）は「仲がよくない」と感じているという結果も。

一見すると“うまくいっている関係”が多いように見えますが、実際には「気を遣う」「距離感が難しい」といった声も少なくなく、義母との関係に悩む方が一定数いることも見えてきました。こうした背景から、“ストレスの少ない理想の義母像”への関心が高まっていると考えられます。

「義母になって欲しい芸能人ランキング」調査結果

続いては、義理のお母さんにしたいと思う芸能人をアンケート調査をご紹介。1位は2025年に続き天海祐希さんという結果に！また、2位は石田ゆり子さん、3位はいとうあさこさんが選ばれました。

1位：天海祐希さん

20~30代花嫁が選ぶ『理想の義母』堂々の第1位に輝いたのは、2025年に引き続き元宝塚トップスターの天海祐希さん。天海祐希さんは1987年に宝塚歌劇団へ入団し、1993年には当時史上最年少で月組のトップスターに就任。刑事や弁護士などのかっこいい役柄のイメージが強い天海祐希さんですが、2010年に放送されたドラマ「GOLD」では、女手一つで4人の子どもをオリンピック選手に育て上げる母親を演じています。その他にも、ドラマや映画・CMなどで母親役を多数演じるなど、幅広い魅力を放つ天海祐希さん。干渉しすぎず、必要なときに頼れる“絶妙な距離感”と包容力が理想の義母像として支持されました。

2位：石田ゆり子さん

朝ドラ『虎に翼』で主人公の母親役を演じ、「新たな朝ドラの母親像」と話題となった石田ゆり子さんが2位にランクイン。ドラマ『妻、小学生になる。』での母親役が印象に強く残っている方も多いのではないでしょうか？ナチュラルで押し付けがましくない人柄や、自然体でいられる空気感が、理想の義母像として支持されました。

3位：いとうあさこさん

バラエティなどで活躍するお笑いタレントのいとうあさこさんが3位にランクイン。「ヒルナンデス！」や「世界の果てまでイッテQ！」のバラエティ番組を中心に、身体を張ったロケから、ラジオなどのMCでも幅広く活躍されています。見ているだけで明るく元気な気持ちになれる親しみやすいキャラクターや、身体を張ったロケでも“トゲがない”ことや、ファンからは“国民の近所の人”と称されるほどの親近感のあるいとうあさこさん。気を遣わずに話せそうな雰囲気や、“自分の味方になってくれそう”な安心感が理想の義母像として支持されました。

他にもこんな方も！

アンケートではこのほかにも、高嶋ちさ子さんや内田有紀さん、薬師丸ひろ子さん、篠原涼子さんなどの名前が挙がりました。また、5児の母として知られる辻希美さんや、2026年日本アカデミー賞最優秀主演女優賞を受賞した包容力のある母親像が印象的な倍賞千恵子さんなど、幅広い世代から支持を集める結果となりました。今回の結果から見えてきたのは、「優しさ」だけでなく、“干渉しすぎない距離感”や“自分の人生を楽しんでいる自立した姿”が、理想の義母像として求められているということ。義母との関係に悩む人がいる一方で、無理をせず自然体でいられる関係性こそが、多くの人にとっての理想なのかもしれませんね。

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[調査概要]

表題：「理想の義母」に関する実態調査

調査主体：PLACOLE＆DRESSY

調査方法：Instagram ストーリーズ

調査期間：2026年4月9日~5月4日

有効回答：210人

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今月のカバーモデル

■4月号表紙

カバーモデル：俳優 渡邉美穂

特集記事 https://dressy.pla-cole.wedding/202604-placoledressy/

PLACOLE&DRESSYブランドストーリー

Magical in life

-人生に魔法を-

PLACOLE(planning collection)

-多様な個性に-



DRESSY

-煌めきをあたえる-



PLACOLE＆DRESSY

-個性が煌めく魔法の言葉-



PLACOLE＆DRESSY 『個性が煌めく魔法の言葉』 "100人の人生に100通りに煌めく魔法をかける"をテーマに創設された古都鎌倉発のラグジュアリーブランド。 ウェディングドレスを中心に最先端で価値あるものを発信するファッションメディアを運営。 ドレスとお花がモチーフのオリジナルアイテムは、ジュエリー、アクセサリー、食器、紅茶、等、 日常にすこしでも煌めきを与えたい願いを込めて、ウェディングドレスの伝統を重んじながら、 常識をブレイクスルーする独創的なアイデアと最高級の品質で心を込めて制作している製品です。

冒険社プラコレの冒険日誌

冒険社プラコレは2015年11月2日に会社設立し、公式運営するFacebook、Twitter、Instagram、TikTokでは合計フォロワー数は250万人を超えました。自社メディア『DRESSY』や『美花嫁図鑑farny』なども運営し、合計PV数は月間260万PVを突破！ 高級ウェディングドレスが最大90%OFFで購入できる通販サイト「DRESSYONLINE」も展開しています。上記のサービスや、その他、結婚式にまつわる情報やサービスをまとめた花嫁アプリ「PLACOLE ＆ DRESSY │プラコレ＆ ドレシー」は2025年6月時点で累計21万ダウンロードを突破しました。

【会社概要】

社名：冒険社プラコレ

URL：https://pla-cole.co/

所在地：神奈川県横浜市西区南幸1丁目1-1JR横浜タワー21階

設立：2015年11月2日

代表取締役CEO：武藤功樹

事業内容

『PLACOLE＆DRESSY』ブランド/マーケティング事業

『DRESSY』ファッションメディア事業

『DRESSYCAFE』カフェ/ショップ事業

『ViKet Town』メタバースオフィス事業

冒険社プラコレの各拠点

世界中どこにいても同じ空間・時間で仲間と働けるメタバース空間を『ViKet Town（ビケットタウン）』を本社としています。また、2022年1月にはJR横浜タワー21階に「DRESSY ROOM」を横浜にオープンしました。その後も、2022年6月には鎌倉に「DRESSYCAFE KAMAKURA」を、2023年6月には名古屋に「DRESSYCAFE NAGOYA・DRESSY ROOM」の2店舗目を開設。さらに、2025年秋には大阪に「DRESSYCAFE OSAKA・DRESSY ROOM」のオープンを予定しています。



【運営自社サービス一覧】

▪PLACOLE&DRESSY（プラコレ&ドレシー）

IOS：https://apple.co/3JraLIz / Android：https://bit.ly/3FaQTH5

▪PLACOLE WEDDING （プラコレウェディング）

https://pla-cole.wedding/

▪DRESSY（ドレシー）

https://dressy.pla-cole.wedding/

▪美花嫁図鑑 farny（ファーニー）

https://www.farny.jp/

▪DRESSY ONLINE（ドレシーオンライン）

https://weddingdress.pla-cole.wedding/

▪DRESSY ROOM YOKOHAMAhttps://pla-cole.wedding/advisers

▪DRESSYCAFE KAMAKURAhttps://dressyroom-tea.pla-cole.wedding/

▪DRESSYCAFE NAGOYAhttps://dressycafe-nagoya.pla-cole.wedding/

▪ViKet Town（ビケットタウン）

https://viket-town.com/

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